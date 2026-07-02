Municipios PDET exigen respeto tras señalamientos electorales: CRIC se suma al rechazo en Cauca

Cortesía (ART)

Los 170 municipios PDET priorizados por el acuerdo de paz pidieron no ser estigmatizados por los resultados de las recientes elecciones presidenciales. El llamado fue hecho desde Popayán, Cauca, por Raúl Delgado, director de la Agencia de Renovación del Territorio, quien rechazó los discursos que señalan a comunidades de territorios históricamente afectados por el conflicto armado.

La información publicada por Caracol Radio señala que el pronunciamiento se dio durante el proceso de Revisión y Actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional, PATR, desarrollado en la capital caucana con participación de las 16 subregiones PDET del país. Desde ese escenario, Delgado exigió respeto por las comunidades que habitan estos territorios y pidió que no se usen los resultados electorales para reforzar prejuicios contra zonas rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes.

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El funcionario rechazó especialmente los señalamientos emitidos desde sectores políticos después de las elecciones. También cuestionó la posición del concejal de Medellín conocido como Guri, a quien acusó de sugerir ataques contra territorios priorizados por el acuerdo de paz.

“Especialmente una condena tajante a la posición del concejal de Medellín llamado Guri, que aconseja bombardear y fumigar territorios como los municipios PDET”, afirmó Delgado.

Los 170 municipios PDET priorizados por el acuerdo de paz pidieron no ser estigmatizados por los resultados de las recientes elecciones presidenciales- crédito @Registraduria/X

PDET piden inclusión y no estigmatización

El director de la Agencia de Renovación del Territorio sostuvo que las comunidades de los municipios PDET han sufrido durante años los efectos del conflicto armado y no pueden ser tratadas como responsables de la violencia ni como territorios sospechosos por la forma en que votaron.

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Delgado afirmó que, más allá de la estigmatización, el país debe mirar estos territorios desde una perspectiva de inclusión. Para el funcionario, el empalme y las acciones futuras deberían orientarse a garantizar inversión, presencia institucional y continuidad en los procesos de transformación territorial.

El mensaje central de la Agencia fue que los municipios PDET no deben quedar atrapados en disputas ideológicas. Delgado aseguró que la inclusión de estas zonas debería ser un propósito de nación, capaz de superar diferencias políticas y reconocer las deudas históricas con comunidades que han vivido en medio del abandono estatal y la confrontación armada.

La actualización de los PATR sirvió como escenario para insistir en que los territorios priorizados por el acuerdo de paz requieren garantías y no nuevos señalamientos. Estos planes son una herramienta clave para definir proyectos y acciones que respondan a las necesidades de las subregiones PDET, por lo que el llamado de la ART busca mantener el foco en la transformación regional.

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Dabeiba: un municipio PDET Foto: Agencia de Renovación del Territorio (ART)

CRIC también rechaza señalamientos electorales

Como complemento a esta alerta, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, también rechazó las afirmaciones que califican la participación electoral en el departamento como un supuesto “voto fusil”. La organización indígena aseguró que ese tipo de discursos estigmatizan al Cauca, desconocen la capacidad de decisión de sus habitantes y aumentan los riesgos para quienes lideran procesos comunitarios.

El CRIC sostuvo que las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, urbanas y populares han construido procesos políticos desde la organización colectiva. Por eso, pidió no desconocer la conciencia política de millones de ciudadanos que participaron libremente en las urnas durante las recientes elecciones presidenciales.

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El consejero mayor del CRIC, Eyson Peña, defendió el derecho constitucional al voto y rechazó que se ponga en duda la legitimidad de los procesos sociales. “Si hemos decidido participar masivamente como indígenas, afros, estudiantes, comerciantes, transportadores, mujeres y distintos sectores sociales respaldando una propuesta de país, no puede ponerse en duda la legitimidad de nuestros procesos organizativos”, manifestó.

Tanto la Agencia de Renovación del Territorio como el CRIC coincidieron en un mismo reclamo: los resultados electorales no pueden convertirse en excusa para señalar a comunidades completas. Desde Popayán, el llamado fue a proteger los territorios PDET, respetar la decisión democrática de sus habitantes y garantizar que el futuro del país incluya a las regiones más golpeadas por el conflicto.

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