Juliana Guerrero responde ante denuncias de hacer parte de una red de corrupción en el Gobierno Petro: “Jamás he recibido dinero”

La firma de abogados Alzate Hernández, en representación de Juliana Guerrero, emitió un comunicado oficial para rechazar las denuncias periodísticas que la vinculan con una supuesta red de tráfico de influencias y cobro de comisiones a empresarios para la adjudicación de contratos públicos en distintas entidades del Estado.
La defensa de la joven cercana al presidente Gustavo Petro desmintió la existencia de reuniones, pagos o gestiones irregulares ante ministerios y agencias del Gobierno nacional. El pronunciamiento se dio luego de la revelación por parte de la revista Semana de audios, chats y comprobantes que señalarían a Guerrero y a su hermana Verónica de exigir dinero a contratistas a cambio de licitaciones públicas.
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A través de su equipo legal, la implicada aseguró que decidió pronunciarse para responder a los cuestionamientos surgidos en medio de las investigaciones que cursan en su contra: “Durante los últimos meses he guardado un prudente silencio por respeto a las investigaciones que se adelantan en mi contra y por la convicción de que es la administración de justicia, y no los escenarios mediáticos, el espacio llamado a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”.
No obstante, indicó que consideró necesario romper ese silencio ante la forma en que, según ella, se ha interpretado su postura frente a las acusaciones: “Sin embargo, ese silencio no puede seguir interpretándose como una aceptación de las acusaciones injustas y reiteradas que se han formulado en mi contra”.
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