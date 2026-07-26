En Bogotá roban 7 carros y 11 motos cada día: en 6 meses van más de 3.400 vehículos

Bogotá registró 1.424 automóviles robados y 2.068 motocicletas hurtadas entre el 1 de enero y el 13 de julio de 2026, según cifras del Siedco - crédito Secretaría de Seguridad

En Bogotá se hurtan siete automóviles cada día, según cifras oficiales del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) citadas por la concejala Andrea ‘Tata’ Hernández, el cabildo distrital.

Entre el 1 de enero y el 13 de julio de 2026, la capital registró el robo de 1.424 automóviles y 2.068 motocicletas, alcanzando un total de 3.492 vehículos hurtados en poco más de seis meses. La crisis de seguridad se agudiza, dejando en evidencia la vulnerabilidad de conductores y familias frente a la delincuencia organizada.

La concejala Hernández advirtió sobre el impacto humano y social que representa cada robo. “Estamos hablando de un promedio de siete automóviles que son hurtados cada día y 11 motocicletas robadas diariamente en la ciudad. Detrás de cada cifra hay familias trabajadoras que pierden su patrimonio y su tranquilidad en manos de la delincuencia”, señaló. La situación es aún más alarmante por el nivel de violencia que acompaña muchos de estos delitos.

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La cabildante llamó a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Metropolitana a desplegar inteligencia en puntos de hurto y venta ilegal de autopartes, tras advertir que el promedio diario llega a siete casos - crédito Andrea Hernández/Concejo de Bogotá

Uno de los casos más recientes y graves ocurrió el 24 de julio en el barrio El Codito, donde un conductor fue atacado con arma de fuego durante el hurto de su vehículo y perdió la vida. Este episodio expuso en el concejo cómo el robo de automotores ha escalado a niveles de letalidad que afectan directamente la vida de los ciudadanos.

“Lo que empezó como un robo terminó convirtiéndose en un homicidio. No podemos permitir que a los bogotanos los sigan matando por salir en sus vehículos. Esto refleja la urgencia de actuar antes de que la criminalidad siga cobrando más vidas”, enfatizó Hernández.

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Llamado a la acción y zonas críticas

Ante este panorama, la concejala hizo un llamado directo a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Metropolitana para que implementen operativos de choque e inteligencia en los puntos críticos de hurto y comercialización ilegal de autopartes. “Las autoridades deben ponerse en máxima alerta para desarticular estas bandas. Necesitamos acciones inmediatas y conjuntas para garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos en todas las localidades”, concluyó.

El robo de automotores en Bogotá expone a conductores y familias a pérdidas patrimoniales y a hechos de violencia asociados a la delincuencia organizada - crédito Mebog

La crisis de seguridad vehicular exige una respuesta institucional coordinada, especialmente en sectores donde el robo de autos y motos ha tenido mayor incidencia. Si bien las cifras totales son preocupantes, la sensación de inseguridad se agrava por la violencia con la que actúan las estructuras delincuenciales dedicadas a estos delitos.

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Bicicletas: baja recuperación y aumento del hurto

En paralelo al robo de vehículos, la ciudad enfrenta una problemática creciente por el hurto de bicicletas. La concejala Diana Diago reveló que en los primeros cinco meses de 2026 solo se recuperaron 612 bicicletas, lo que representa apenas un 20% de los casos reportados.

“Las cifras demuestran que los delincuentes están ganando terreno. No solo siguen robando bicicletas, sino que cada vez se recuperan menos. Es inaceptable que una ciudad que se promociona como la capital mundial de la bicicleta no tenga resultados contundentes para devolverles a los ciudadanos lo que les pertenece”, cuestionó Diago.

La Secretaría de Seguridad confirmó que no existe un registro específico sobre el hurto y la recuperación de patinetas y bicicletas eléctricas, dificultando la comprensión real del fenómeno y la formulación de estrategias efectivas. “¿Cómo pretende esta administración consolidar a Bogotá como la capital mundial de la bicicleta si ni siquiera hace seguimiento al hurto de bicicletas y patinetas eléctricas? Lo que no se mide, no se combate”, reclamó la cabildante.

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Las bicicletas recuperadas en Bogotá apenas llegan al 20% - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá

Localidades con mayor afectación

Las estadísticas muestran que las localidades donde más se redujo la recuperación de bicicletas fueron Santa Fe, que pasó de 80 a 22 casos entre 2025 y 2026; San Cristóbal, de 37 a 12; Chapinero, de 27 a 14; y Usaquén, de 14 a 9. Suba, Engativá y Kennedy concentran la mayor cantidad de denuncias por hurto de bicicletas en lo corrido de 2026, con 465, 410 y 341 casos respectivamente, seguidas de Bosa (309) y Usaquén (180).

Ante la incapacidad de frenar el aumento de robos y mejorar la recuperación, Diago exigió al alcalde Carlos Fernando Galán fortalecer las acciones de prevención, aumentar la persecución y judicialización de las bandas dedicadas al hurto de bicicletas y mejorar los sistemas de trazabilidad y recuperación de estos vehículos.

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