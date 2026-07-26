Colombia tiene campeona mundial de BMX, con tan solo 8 años: Ella es Sophia Larrota

En el video compartido por Sophia se ve como aprendió a montar bicicleta y apartes de la carrera que le dio el título mundial - crédito Sophia Larrota

La santandereana Sophia Larrota ganó el Mundial de BMX en la categoría Challenger damas de 8 años durante el campeonato disputado el 23 de julio en Brisbane, Australia, un resultado que la instaló entre las nuevas referencias del bicicrós colombiano y reabrió el reclamo de su familia por mejores condiciones de entrenamiento en Bucaramanga.

El título llegó después de una actuación destacada desde las primeras mangas y una final en la que cruzó la meta en el primer lugar. Tras la consagración, su entorno pidió a la Alcaldía de Bucaramanga y a la Gobernación de Santander invertir en la pista del barrio San Martín, que, de acuerdo con su familia, no reúne las condiciones necesarias para entrenar.

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Nelson Larrota, sostuvo que el resultado fue posible por el trabajo conjunto de un equipo que acompañó a la niña en cada etapa de su formación, incluida la alimentación y la preparación física. También afirmó que no existió un respaldo permanente de las instituciones públicas vinculadas al deporte.

“Esta pista realmente no tiene las condiciones para que los niños entrenen, pero que sin embargo, a pesar de esas condiciones, tenemos grandes talentos tanto a nivel nacional como hoy el caso de Sofía y otros niños que han llegado a ser doble mundial”, dijo su padre a Caracol Radio.

Los papás de Sophia Larrota son parte clave en su prematura carrera deportiva - crédito Instagram/@films_bymuni

Justamente, la Gobernación de Santander a través de sus redes sociales felicitó a la joven deportista por el título: “Santander tiene una nueva campeona del mundo! Desde Australia, Sophia Larrota escribió una página dorada para el deporte santandereano al coronarse campeona mundial de BMX. Hoy celebramos esta histórica hazaña que inspira a miles de niños y jóvenes a creer en sus sueños. ¡Felicitaciones, Sophia! Eres orgullo de Santander".

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Luego de la victoria, la campeona difundió un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido durante su proceso deportivo. La publicación la mostró celebrando un resultado que, además del título, la proyectó como una de las jóvenes promesas del bicicrós nacional:

Sophia Larrota entrena a Bucaramanga y espera seguir desarrollando su carrera deportiva en la ciudad de Bucaramanga - crédito Instagram/@films_bymuni

“Soy Sophia Larrotta Vega, tengo 8 años y hoy les quiero contar algo: Antes de ser campeona... primero lo creí en mi corazón. Después lo trabajé todos los días en la pista Y en Brisbane- Australia me coroné *Campeona Mundial de BMX* *SI LO CREES... LO CREAS* No importa qué tan pequeño seas. No importa qué tan grande sea tu sueño. Gracias a todos los que creyeron conmigo: Dios, mis papás, mi familia, mi coach @eptraining_01 , mi club @kingsonbike y @cooprofesoresco. Quiero que mi historia inspire a más niños a no rendirse. Y que le muestre al mundo que en Bucaramanga, Santander- Colombia sí hay talento!.

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El podio en la competencia de niñas de ocho años lo completaron Margaery Zhao de Australia en el segundo lugar del podio y Jagger Hines de Estados Unidos. La otra colombiana en competencia eran Ariana Maria Oviedo, que terminó en la octava casilla.

Camila de la Hoz, otra joven campeona del mundo de BMX para Colombia

De La Hoz superó a Micah Wallace de Nueva Zelanda y Mia Reyna - crédito Instagram/@films_bymuni

La colombiana Camila de la Hoz se coronó campeona mundial de BMX Racing en la categoría Challenger durante el certamen disputado en Brisbane, Australia, con 12 años, según informó El Colombiano.

Otros resultados de corredores colombianos en la competencia que se llevó a cabo en Australia fueron: el antioqueño Martín Vásquez, de 8 años, fue subcampeón en la categoría varones de su edad en la primera jornada de pruebas Challenger, tras llegar al Mundial como campeón panamericano.

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En la final femenina sub-12, De la Hoz compartió el podio con Micah Wallace de Nueva Zelanda y Mia Reyna Falconi de Estados Unidos, de acuerdo con la publicación. La colombiana mejoró lo hecho en el Mundial 2025, cuando fue tercera en Dinamarca.