Colombia

Cuidado con los productos faciales fraudulentos: el Invima advirtió riesgos por uso de popular mascarilla y loción limpiadora

La comercialización ilegal de estos artículos en Colombia reavivó la preocupación sobre el control en los diferentes locales comerciales que distribuyen los productos, por lo que el organismo oficial recomendó a los consumidores suspender su uso de inmediato

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Una mujer joven con los ojos cerrados, aplicando espuma limpiadora en su rostro con ambas manos. Se observa un grifo y una botella de gel sobre el lavabo.
Los productos de la marca Vivians fueron identificados como ilegales tras un proceso de vigilancia sanitaria - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La comercialización ilegal de cosméticos llevó a que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitiera una alerta sanitaria por dos productos de la marca Vivians que se comercializan en diferentes regiones del territorio nacional.

Se trata de la “Mascarilla exfoliante y suavizante con arroz Peelling” y la “Loción limpiadora”, que se están vendiendo pese a tener los códigos de notificación sanitaria obligatoria vencidos, lo que quiere decir que se consideran productos fraudulentos.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, la mascarilla exfoliante está identificada con el código NSC2006CO20587, y la loción limpiadora con el NSOC78391-17CO. La autoridad sanitaria recomendó a los ciudadanos no comprarlos y, en dado caso de que ya los haya adquirido, suspender de inmediato su uso.

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El llamado también insta a denunciar a aquellos que los distribuyan o comercialicen, así como verificar el registro sanitario de todos los productos de cuidado facial que utiliza en la página oficial del Invima.

Cabe mencionar que la detección de los productos fraudulentos surgió por una denuncia recibida por la entidad, que de inmediato inició las acciones de vigilancia sanitaria para este tipo de cosméticos. La alerta determinó que los dos códigos están vencidos, por lo que la comercialización de estos productos en el país es ilegal.

La autoridad sanitaria detectó la comercialización ilegal de una mascarilla exfoliante y una loción limpiadora de Vivians cuyos registros expiraron y recomienda suspender su uso - crédito Invima
La autoridad sanitaria detectó la comercialización ilegal de una mascarilla exfoliante y una loción limpiadora de Vivians cuyos registros expiraron y recomienda suspender su uso - crédito Invima

Riesgos sanitarios de los cosméticos sin notificación vigente

El Invima advirtió que los cosméticos sin notificación sanitaria obligatoria ponen en riesgo la salud de quienes los usan. La razón es que no hay garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia, por lo que podrían ocasionar reacciones adversas en la piel al no contar con los procesos oficiales.

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La alerta agregó que tampoco existe certeza sobre el cumplimiento de los requisitos normativos por parte de los distribuidores. Esa falta de control abarca la composición, el origen y las condiciones de fabricación y almacenamiento de los productos.

El documento oficial emitido por la entidad reiteró que también se desconoce la cadena de comercialización de estos productos. Por eso, no hay trazabilidad ni información sobre sus condiciones de almacenaje y transporte.

El uso de SNOIL Skin Natural Rejuvenation Oil podría provocar irritación, enrojecimiento o empeorar condiciones de la piel, según la alerta del Invima sobre este producto ilegal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Este tipo de productos podrían ocasionar reacciones en la piel al no tener los respaldos legales correspondientes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Qué deben hacer los consumidores

La recomendación para la comunidad es no comprar productos que no cuenten con registro o notificación sanitaria obligatoria. La alerta precisa además que muchos de estos artículos pueden venderse en sitios web u otros medios como las redes sociales, por lo que el control es más complejo.

Específicamente, la indicación para aquellos que usen la mascarilla exfoliante y suavizante con arroz Peelling o la loción limpiadora de Vivians es suspender de inmediato su uso. También deben denunciar, a través de la página web del Invima, a los lugares o personas que los distribuyan o comercialicen.

La autoridad sanitaria indicó que la verificación de un registro sanitario puede hacerse ingresando al enlace oficial de la página de la entidad: www.invima.gov.co, en la sección de Servicios en Línea - Consulta Registro Sanitario, que debería ser consultado por los consumidores para evitar tener reacciones adversas.

Invima-Colombia
Recuerde denunciar ante las autoridades cualquier anomalía en los productos y alimentos - crédito Colprensa

Instrucciones para autoridades y comercializadores

Las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales deben realizar actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia. La instrucción apunta a sitios donde potencialmente puedan utilizarse o comercializarse los productos mencionados, con el fin de evitar que continúen en el mercado y lleguen a más personas.

En dado caso de que las autoridades territoriales encuentren estos cosméticos, deben informarlo al Invima. Además, tienen que adoptar las medidas sanitarias que correspondan.

Del mismo modo, a los titulares, importadores, distribuidores y comercializadores, se les recomendó abstenerse de distribuir y comercializar estos productos. De lo contrario, podrán quedar sujetos a medidas sanitarias de seguridad y a procesos sancionatorios por incumplir con las normas.

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