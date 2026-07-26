Colombia

Denuncian abandono institucional en el caso de Jeisson Rojas: el joven arrollado por una ambulancia fue dado de alta y tuvo que regresar a su casa

La queja presentada en el Concejo de Bogotá sostiene que el estudiante, atropellado por un vehículo asistencial del distrito, salió del hospital sin condiciones mínimas y sin respaldo oficial

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El concejal Jairo Avellaneda denunció en el Concejo de Bogotá un presunto abandono institucional tras el accidente con una ambulancia del distrito - crédito Jairo Avellaneda/X

El caso de Jeisson Rojas Orozco, estudiante que resultó gravemente herido al ser arrollado por una ambulancia del Distrito en Bogotá, generó nuevas críticas sobre la atención institucional a víctimas de accidentes viales que involucran vehículos oficiales.

El cabildante Jairo Avellaneda denunció ante el Concejo de Bogotá un posible abandono institucional en el caso del joven, quien, pese a la gravedad de sus lesiones, habría sido dado de alta sin recibir garantías mínimas para su recuperación. La denuncia fue presentada públicamente el sábado 25 de julio.

Avellaneda exigió explicaciones a la Administración distrital, señalando que la situación de Jeisson es inaceptable y que la ciudad merece respuestas claras y justicia para la víctima.

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“Es inadmisible que una persona que terminó gravemente lesionada en un accidente en el que estuvo involucrada una ambulancia del Distrito hoy tenga que enfrentar sola las consecuencias de lo ocurrido. Bogotá merece respuestas y Jeisson merece justicia”, expresó el cabildante durante su intervención.

El Concejo de Bogotá reclamó que la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Salud esclarezcan las circunstancias del accidente y las responsabilidades del Distrito - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Secretaría de Salud
El Concejo de Bogotá reclamó que la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Salud esclarezcan las circunstancias del accidente y las responsabilidades del Distrito - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Secretaría de Salud

Reclamo por atención integral y responsabilidades del Distrito

El concejal subrayó que el caso no solo requiere esclarecer las circunstancias del accidente, también determinar las responsabilidades de las entidades involucradas y garantizar la atención integral a Jeisson Rojas Orozco.

Avellaneda criticó el silencio de la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Salud, indicando que hasta el momento no existen explicaciones claras sobre el acompañamiento brindado ni sobre las medidas adoptadas para reparar el daño causado.

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De acuerdo con Avellaneda, la ciudadanía espera que las instituciones respondan cuando un ciudadano resulta gravemente afectado en un hecho que involucra directamente al Distrito. “No puede haber indiferencia frente a una vida que hoy sigue luchando por recuperarse”, sumó el concejal, quien hizo un llamado a los organismos de control para que intervengan de forma inmediata y protejan los derechos de la víctima.

Respuesta oficial y controversia por el acompañamiento

La gerente Andrea Hurtado Neira aseguró que la entidad mantiene contacto con la familia del estudiante, ofrece orientación y habilitó canales de atención, además de colaborar con las autoridades para esclarecer lo ocurrido en Bogotá - crédito Subred Suroccidente

Ante la presión pública, la gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente, Andrea Hurtado Neira, emitió una declaración en la que expresó solidaridad con Jeisson y su familia, señalando que la entidad ha dispuesto los canales necesarios para atender sus requerimientos y acompañar el proceso, en línea con los protocolos de la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Salud.

Hurtado aseguró que, desde el momento del accidente, se ha mantenido comunicación con la familia del joven, brindando orientación y reiterando la disposición de la Subred para el acompañamiento dentro de sus competencias. Además, informó que el conductor de la ambulancia fue suspendido de sus funciones mientras avanzan las investigaciones, y que la entidad ha colaborado con las autoridades para esclarecer los hechos.

Sin embargo, esta versión fue desmentida por el propio concejal Avellaneda, quien calificó de insuficiente y tardía la respuesta institucional. Según el cabildante, Jeisson habría sido dado de alta sin acompañamiento y obligado a regresar a su casa por sus propios medios, lo que evidenció un vacío en la atención y protección de la víctima.

Según el concejal Jairo Avellaneda, Jeisson Rojas Orozco no recibió acompañamiento tras el accidente con un vehículo del Distrito en Bogotá - crédito Jairo Avellaneda
Según el concejal Jairo Avellaneda, Jeisson Rojas Orozco no recibió acompañamiento tras el accidente con un vehículo del Distrito en Bogotá - crédito Jairo Avellaneda

Patrón de infracciones en el servicio de ambulancias

El caso de Jeisson Rojas se presentó en un contexto de reiteradas faltas a la normativa por parte de ambulancias en Bogotá. Un informe revelado por el concejal David Saavedra indica que, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, las ambulancias acumularon 130 comparendos por diversas infracciones de tránsito. Muchas de estas faltas representan un riesgo directo para la vida de ciudadanos y peatones.

Según datos de la Secretaría Distrital de Movilidad, la infracción más común cometida por ambulancias fue la C14 (28 sanciones) por transitar por sitios restringidos o en horarios no autorizados, infracción que conlleva inmovilización. Le sigue la C35 (25 comparendos) por no realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

También se reportaron 11 comparendos por estacionar en sitios prohibidos (C02), 10 por bloquear intersecciones (C03) y 10 por desacatar señales o instrucciones de tránsito (C31). Adicionalmente, se identificaron sanciones por no usar cinturón de seguridad, transitar en sentido contrario, conducir con licencia vencida, invadir andenes, obstaculizar la movilidad y cruzar semáforos en rojo, configurando un patrón de reiteradas faltas a la normativa.

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