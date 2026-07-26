Rafael Acevedo fue elegido como nuevo alcalde de Tunja en las elecciones atípicas de 2026

Rafael Guillermo Acevedo es el nuevo Alcalde de Tunja para el periodo 2026-2027-crédito rafaelgacevedo/Instagram

Los primeros resultados del preconteo de la Registraduría Nacional dieron como ganador de las elecciones atípicas para la Alcaldía de Tunja al arquitecto Rafael Guillermo Acevedo Pedroza de la Alianza Social Independiente (ASI), quien obtuvo 10.758 votos y un 24.77% superando a Yamir López que tuvo 9.217 votos con 21.22% , según el boletín 12 con el 100% de las actas, divulgado al finalizar la jornada electoral de este domingo 26 de julio.

La votación se desarrolló ente las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. en los 26 puestos habilitados en la capital de Boyacá y tuvo un 30% de participación total equivalente a 43.870 personas. Es decir, el abstencionismo llegó al 69.29%. Una vez cerraron las mesas, los jurados iniciaron el proceso de escrutinio para consolidar los resultados de la elección que definió a la persona encargada de completar el actual periodo constitucional en la Alcaldía.

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Elecciones atipicas en Tunja-crédito @Registraduria

La convocatoria a estos comicios se produjo después de que el Consejo de Estado confirmara la nulidad de la elección del exalcalde Mikhail Krasnov, al concluir que estaba inhabilitado para aspirar al cargo por no cumplirse el término legal entre la finalización de un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y su elección en 2023. Para esta jornada estuvieron habilitados 142.847 ciudadanos para votar. La Registraduría dispuso 26 puestos de votación, distribuidos entre la zona urbana, el sector rural y el centro penitenciario, con el propósito de garantizar el normal desarrollo del proceso electoral.

En la contienda participaron 11 candidatos que buscaron el respaldo de los ciudadanos para asumir la administración municipal durante el tiempo restante del mandato. La lista estuvo conformada por Luis Eduardo Vargas Espinosa, de Colombia Justa Libres; Sandra Milena Estupiñán Orjuela, de la Coalición Cambio Radical – Conservador; Pedro Pablo Siaucho Cristancho, del Movimiento Alianza Democrática Amplia; Jonathan Armando Bosigas Malagón, del Partido Ecologista Colombiano; Edwar Javier Parra Guerrero, de Dignidad y Compromiso; Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, de la Alianza Social Independiente (ASI); Yamir Oswaldo López Peña, de Alianza por Tunja; José Ricardo López Caro, de Esperanza Democrática; Diego Hernán Neira Acero, del Partido Oxígeno; Yerson Nicolás Cortés Esteban, del Pacto Histórico; y Nohora Milena Cano Fonseca, del Partido MIRA.

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¿Qué propone el nuevo Alcalde de Tunja?

Entre sus prioridades figura el fortalecimiento de la seguridad mediante la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente con operación 24 horas al día y una plataforma web para monitorear emergencias y hechos de inseguridad en tiempo real. También plantea modernizar el Centro Automático de Despacho de la Policía para integrar cámaras privadas y alarmas comunitarias, además de implementar una aplicación con botón de pánico para que los ciudadanos puedan reportar situaciones de riesgo.

En materia deportiva, propone fortalecer las escuelas de formación y alto rendimiento, habilitar gimnasios comunales en los barrios, organizar olimpiadas barriales para descubrir nuevos talentos y construir el Multiparque Bicentenario en el suroccidente de la ciudad. A ello suma el desarrollo de rutas para ciclomontañismo, senderismo y atletismo de aventura.

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Rafael Acevedo, arquitecto y gestor comunal es el nuevo Alcalde de Tuna-crédito rafaelgacevedo-Instagram

El plan también incluye una apuesta por el turismo y la cultura. Entre las iniciativas se encuentran la recuperación del centro histórico mediante el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), la creación de un operador turístico municipal para promover la oferta local, el impulso de una agencia mixta denominada ProTunja para atraer inversión y fortalecer el comercio, así como la recuperación de festividades tradicionales y la creación de escuelas de formación artística y cultural en distintos sectores de la ciudad.

Finalmente, Acevedo plantea construir un Plan Estratégico Tunja 500 Años con visión al 2039. Entre los proyectos contemplados aparecen la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, un sistema estratégico de transporte, la apertura de la Avenida del Río, la recuperación ambiental de los ríos La Vega y Jordán, la solución vial de la glorieta norte, la terminación del Estadio de la Independencia y el diseño de un planetario y observatorio astronómico.

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