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Macnelly Torres se despide del fútbol profesional con Atlético Nacional: así se puede ver el partido en vivo y gratis

El exjugador se despedirá del fútbol profesional el domingo 26 de julio, en un partido organizado por Atlético Nacional, que comenzará a las 8:00 p. m. en el Atanasio Girardot

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Este es el video promocional del evento que tendrá Macnelly Torres, para retirarse del fútbol profesional y de Atlético Nacional - crédito @macnellytorres010/Instagram

Macnelly Torres se despedirá del fútbol profesional este domingo 26 de julio, con un partido de homenaje en el Atanasio Girardot, que lleva por nombre “La última Func10n”. El compromiso enfrentará a excompañeros que tuvo en el equipo verde antioqueño, ante los que alguna vez tuvo en la selección Colombia, y comenzará a las 8:00 p. m hora colombiana.

El partido se podrá ver en vivo, y de forma gratuita, a través del canal de YouTube de Atlético Nacional TV. Además Disney Plus y Teleantioquia también transmitirán el compromiso, junto a los eventos previos, que incluyen el recorrido del bus hasta el estadio, como se hace en las finales de Atlético Nacional, la denominada “Alfombra Verde”, que es el desfile de los jugadores que harán parte del torneo, y el partido.

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Este es el canal de YouTube oficial de Atlético Nacional, que transmitirá la despedida de Macnelly Torres - crédito @nacionaloficial/YouTube
Este es el canal de YouTube oficial de Atlético Nacional, que transmitirá la despedida de Macnelly Torres - crédito @nacionaloficial/YouTube

Los jugadores que harán parte del partido entre Atlético Nacional y la selección Colombia

De acuerdo a lo que informó Macnelly Torres, a través de sus redes sociales, estos son los jugadores que harán parte del partido y los equipos con los que jugarán:

Atlético Nacional:

  • Gaston Pezzuti
  • Franco Armani
  • Daniel Bocanegra
  • Alexis Hénriquez
  • Farid Díaz
  • Alexander Mejía
  • Alejandro Bernal
  • Tomás Maya
  • Diego Arias
  • Sherman Cárdenas
  • Miguel Ángel Borja
  • Jefferson Duque
  • Andrés Ibarguen
  • Alejandro Guerra
  • Marlos Moreno
  • Giovanni Moreno

Selección Colombia:

  • René Higuita
  • Carlos Valderrama
  • Mario Yepes
  • Aldo Ramírez
  • Giovanni Hernández
  • Juan Ferandno Quintero
  • Omar Pérez

Esos son los futbolistas confirmados, pero se espera que asistan varios más, sobretodo para completar el equipo de la selección Colombia.

El último partido de Macnelly Torres con Atlético Nacional fue en junio del año 2018 - crédito AFP
El último partido de Macnelly Torres con Atlético Nacional fue en junio del año 2018 - crédito AFP

¿Qué hace ahora Macnelly Torres?

“En este momento me dedico a varias cosas: trabajo en proyectos sociales, también me dedico a negocios en el sector inmobiliario y con algunos restaurantes”, expuso el exfutbolista colombiano, en diálogo con varios medios de comunicación en la promoción del evento. Además, se le ha visto como panelista del programa El Camerino, del medio de comunicación Dímelo King.

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Torres también aseguró que no ve cercana la posibilidad de volverse director técnico, como lo hacen varios futbolistas, después de su etapa profesional: “Ser entrenador es algo, yo creo, todavía más complejo que ser jugador porque, por lo menos, el jugador solamente entrena, recibe tácticas, juega los fines de semana, viaja, pero creo que para los entrenadores es un poco más tedioso porque es una profesión que requiere de mucho más tiempo. Yo, realmente, prefiero la libertad”, afirmó en ese mismo marco de la presentación de su despedida.

Atlético Nacional
Esta es la boletería para el partido de despedida de Macnelly Torres con Nacional, como homenaje a su carrera - crédito Atlético Nacional

¿Cuándo se retiró Macnelly Torres?

Macnelly Torres jugó su último partido oficial el 8 de noviembre de 2020, con Alianza Petrolera en el estadio Romelo Martínez. La razón por la que su despedida se dé seis años después de que jugó su último compromiso, es que él pensó que podría volver a jugar fútbol profesional.

Tal como sucede actualmente con jugadores como Dorlan Pabón, Jefferson Duque y Giovanni Moreno que, a pesar de que no juegan profesionalmente, hace por lo menos un año, no cierran la posibilidad de volver a las canchas.

Y es que no es fácil, para los futbolistas profesionales, retirarse de la actividad. Así lo afirmó el propio Torres, el día de la presentación de esta despedida: “Nunca pensé, cuando era niño, que iba a llegar un momento como este, donde me iban a hacer un homenaje después de haber conseguido tantas cosas en el fútbol. Eso me genera muchísima satisfacción. Creo que lo que voy a vivir este domingo va a ser algo que no se me olvidará nunca en la vida porque la gente no va a un partido oficial, sino a brindarme un tributo y es muy especial”, dijo Macnelly Torres, el futbolista profesional que ahora dice adiós, con un pasado por Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Colo Colo de Chile y hasta en el fútbol de Arabia Saudita.

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