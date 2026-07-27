Orgullo colombiano: así fue la presentación de María Paulina Pérez, con la que ganó la medalla de oro en patinaje artístico

Así fue la presentación de la patinadora artística colombiana, María Paulina Pérez, para ganar la medalla de oro en la modalidad de danza solo de Santo Domingo 2026 - crédito Centro Caribe Sports

El himno de Colombia volvió a sonar en lo más alto del deporte internacional. Esta vez gracias a María Paulina Pérez, quien en patinaje artístico ganó la medalla de oro para Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La colombiana dominó en la modalidad de solo danza y alcanzó una puntuación de 142.07 por parte de los jueces, tras su presentación que duró alrededor de tres minutos. Pérez se presentó con un vestido completamente rojo, sus patines eran de color blanco y su pelo, como de costumbre, estuvo totalmente recogido durante toda la exposición.

Al finalizar su presentación, Pérez envió un mensaje a todos los deportistas colombianos que participan en este evento, de Santo Domingo 2026: “Hola, un saludo para toda la delegación de Colombia y éxitos para todos”, dijo la patinadora colombiana.

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El Comité Olímpico Colombiano felicitó a Pérez a través de las redes sociales, en las que expuso: “¡Una actuación inolvidable sobre ruedas! Con elegancia, precisión y una puesta en escena impecable, María Paulina Pérez se consagró campeona centroamericana al conquistar la medalla de oro en la modalidad Solo Danza del patinaje artístico en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026″, indicó la publicación.

María Paulina Pérez se consagró campeona centroamericana al conquistar la medalla de oro en la modalidad Solo Danza del patinaje artístico en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

Podio de la modalidad solo danza del patinaje artístico Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Esa vestimenta, junto a la técnica en cada movimiento, fue lo que llevó a que la prensa internacional la catalogara como “Con una presentación impecable, llena de precisión, elegancia y técnica, la patinadora se impuso sobre sus rivales”. A propósito de sus rivales, Haití y México completaron el podio en esta disciplina, la de modalidad de solo danza del patinaje artístico.

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María Paulina Pérez (COL) – 142.07 Valentina Lalanne (HAI) – 128.93 Brenda Salazar (MEX) – 109.56

La medalla de María Paulina Pérez significó la sexta conquista de oro para Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La primera presea de la jornada fue la plata de Paulina Ruíz, en la modalidad libre del patinaje artístico. Ruíz había ocupado el cuarto lugar en el programa corto, y en su segunda salida logró mejorar su puntuación en el ejercicio largo para alcanzar un puntaje acumulado de 100.81, y superar a sus rivales para llegar al segundo lugar de la clasificación general. Resultado que le dio la medalla de plata, en un podio que quedó en el siguiente orden:

Valentina Lomas (MEX) - 105,87 Paulina Ruíz (COL) - 100,81 Victoria Karp (SAL) - 97,13

María Pérez dominó la competencia con una sobresaliente puntuación de 142.07 - crédito Comité Olímpico Colombiano

La modalidad masculina del patinaje en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Los hombres no se quedaron atrás en la conquista de medallas para Colombia de Santo Domingo 2026. Deivi Camilo Rojas alcanzó un puntaje total de 154,84 y logró la medalla de oro para Colombia en el programa largo, superando con amplia diferencia a Miguel Alejandro Tovar, de Venezuela, quien se quedó con la medalla de plata y una calificación de 97,00 puntos. Mientras que el podio lo cerró el mexicano Ian Alessandro Zenteno, con una puntuación acumulada de 79,82.

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Durante las ceremonias de premiación del patinaje artístico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Alberto Herrera Ayala, presidente de World Skate America y de la Federación Colombiana de Patinaje, participó como autoridad encargada de imponer las medallas a los deportistas.

María Paulina Pérez Gómez es internacional para Colombia en patinaje artístico desde 2024 - crédito Comité Olímpico Colombiano

Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

México : 16 medallas de oro, 15 de plata y 12 de bronce (43 en total).

Colombia : 6 medallas de oro, 8 de plata y 5 de bronce (19 en total).

Cuba: 6 medallas de oro, 2 de plata y 6 de bronce (14 en total).