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Capturaron a tres delincuentes en Medellín que robaron una cadena de oro en Medellín: Federico Gutiérrez celebró al decir que “van cayendo uno a uno”

La persecución se activó tras una alerta del sistema de videovigilancia y una llamada a la línea 123. El operativo, apoyado en cámaras de seguridad, terminó con los detenidos bajo control de las autoridades

Federico Gutiérrez confirmó la captura de tres presuntos delincuentes tras el hurto de una cadena de oro en Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

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La persecución policial terminó con la captura de tres presuntos delincuentes en Medellín (Antioquia), la recuperación de objetos valorados en más de 9 millones de pesos y la inmovilización del vehículo utilizado para el delito.

Las autoridades lograron detener a los sospechosos, en la que un despliegue coordinado entre tecnología y alerta ciudadana resultó clave. El incidente comenzó cuando los sujetos interceptaron a una persona para despojarla de sus pertenencias en el barrio Calasanz, sin prever que el sistema de cámaras y la reacción policial ya estaban en marcha.

En este caso, la intervención inmediata de las autoridades y el apoyo de las cámaras de seguridad fueron determinantes. Las imágenes captadas permitieron seguir la ruta de los sospechosos, identificando que uno de ellos cambió de motocicleta a automóvil en un intento por evadir a la policía. La reacción rápida de las patrullas logró el arresto en flagrancia.

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Las autoridades informaron que los detenidos, Anderson Holguín, Esteban Antequera y Stevenson González, tenían en su poder tanto el arma de fuego como los artículos robados, que fueron devueltos a sus dueños. El procedimiento incluyó también la inmovilización del automóvil empleado por el grupo.

La persecución por el hurto en Medellín se activó por una alerta de videovigilancia y una llamada a la línea 123 - crédito Colprensa/Captura de video
La persecución por el hurto en Medellín se activó por una alerta de videovigilancia y una llamada a la línea 123 - crédito Colprensa/Captura de video

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá señaló que estos tres hombres estaban vinculados a al menos cinco hurtos previos en la ciudad, especialmente en la comuna 11 de Laureles. El seguimiento policial y el uso de tecnología fueron claves para esclarecer los hechos y consolidar las pruebas.

El alcalde de Medellín se pronunció en sus redes sociales y enfatizó el resultado del operativo: “Miren, esto ocurrió esta tarde en Medellín y estos tipos ya fueron capturados. Estos tipos que ustedes ven ahí en esa moto, después, el que está de parrillero se pasa a un vehículo donde iban otras dos personas”.

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El mandatario dio detalles del operativo: “Se empieza el seguimiento gracias a nuestras cámaras LPR, ahí se ve el vehi, el vehículo pa donde se habían pasado. Se detiene ese vehículo, se capturan tres personas, se recupera una cadena de oro que había sido robada previamente y algunos celulares. Van cayendo uno a uno todos estos bandidos en Medellín hasta que dejen vivir a nuestra gente tranquila”.

Es así como Fico agradeció a “nuesstra policía, gracias a los operadores de las cámaras, estamos dando resultados. Vamos a perseguir y a capturar a cada uno de estos bandidos que no dejan vivir tranquila a nuestra gente en Medellín”.

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¿Qué dijeron las autoridades?

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana, resaltó la importancia de la colaboración social y el uso de sistemas de vigilancia: “Gracias al circuito cerrado de televisión, a toda la tecnología que tiene la ciudad de Medellín, capturamos a esos tres delincuentes. Van a responder por hurto calificado y agravado. Y también hemos identificado que esos tres delincuentes ya habían cometido cinco hurtos en la comuna 11 de Laureles”.

De acuerdo con la información policial, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas. El operativo fue posible gracias a la activación del plan candado y al trabajo conjunto entre las patrullas de vigilancia y el sistema de cámaras.

La ciudadanía jugó un papel fundamental al alertar sobre el robo a través de redes sociales, lo que permitió una reacción inmediata de las autoridades. El caso es un ejemplo del impacto que puede tener la denuncia ciudadana cuando se articula con las herramientas tecnológicas disponibles en la ciudad.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá señaló que estos tres hombres estaban vinculados a al menos cinco hurtos previos en la ciudad, especialmente en la comuna 11 de Laureles. El seguimiento policial y el uso de tecnología fueron claves para esclarecer los hechos y consolidar las pruebas.

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