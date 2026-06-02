Productos que vende Ecuador a Colombia volverían a bajar de precio ante acuerdo entre Gobiernos: las empresas ponen condiciones

María Elena Ospina, directora ejecutiva de Acopi, considera que la decisión representa un alivio inmediato para miles de micro, pequeñas y medianas empresas que durante los últimos meses vieron afectadas sus operaciones, ventas - crédito Acopi

Luego de más de cuatro meses de disputa, el levantamiento de aranceles y restricciones impuestas por Ecuador a productos colombianos marca un punto de inflexión para el comercio bilateral. A partir del 1 de junio de 2026, las expectativas para empresas y consumidores apuntan a una recuperación de mercados después de una caída de casi 23% en exportaciones, bloqueos fronterizos y medidas energéticas. Gremios empresariales y entidades de comercio internacional ven la decisión como un alivio inmediato, aunque advierten que su alcance dependerá de la coordinación y estabilidad futura entre ambos gobiernos.

Ecuador eliminó los aranceles del 100% y otras barreras a las importaciones colombianas en cumplimiento de la resolución de la Comunidad Andina (CAN). Después de meses de conflicto iniciados en enero de 2026, la medida supone una reapertura clave para la economía regional y restaura la posibilidad de intercambio comercial con normalidad.

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Dicha eliminación responde a la obligación asumida ante la CAN luego de una escalada comercial que incluyó tasas arancelarias crecientes y restricciones energéticas. El efecto inmediato es el restablecimiento de intercambios para miles de empresas afectadas y la expectativa de una reactivación progresiva de cadenas productivas y ventas bilaterales.

Con este anuncio el Gobierno de Ecuador anunció la eliminación de los aranceles - crédito Presidencia de Ecuador

La disputa comenzó cuando el Gobierno ecuatoriano impuso en enero una “tasa de seguridad” del 30% sobre productos colombianos, que aumentó progresivamente hasta el 100 % en mayo de 2026. En respuesta, Colombia aplicó aranceles diferenciados de hasta 75%, restringió la interconexión eléctrica y limitó la entrada de bienes ecuatorianos. Según la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), más de 2.600 empresas colombianas exportaron a Ecuador en la última década, y en los meses previos al conflicto la cifra alcanzó 2.700 empresas activas.

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Al respecto, el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz Molina, afirmó que “Ecuador ha dado un paso importante para normalizar el comercio bilateral. Confiamos en que el Gobierno colombiano también adopte medidas que permitan restablecer plenamente las condiciones de libre comercio entre los dos países, en beneficio de miles de empresas, de los consumidores y de la competitividad de la región”.

Díaz Molina destacó que en 2025 Ecuador ocupó el segundo puesto como destino de exportaciones no minero energéticas de Colombia, con compras por alrededor de USD 1.666 millones. Según el directivo, sectores como alimentos, medicamentos, productos de aseo, plásticos, químicos y vehículos resultarán los más beneficiados.

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Durante el primer trimestre de 2026, Ecuador pasó del segundo al cuarto destino en exportaciones no minero energéticas colombianas. De acuerdo con Analdex, la baja fue del 22,9 %, lo que refleja el profundo impacto de las restricciones. Rubros como alimentos, farmacéuticos, plásticos y vehículos estuvieron entre los más afectados.

La Comunidad Andina tuvo que intervenir para terminar con la tensión diplomática - crédito Visuales IA

Impacto para empresas y sectores exportadores

Según Acopi, el levantamiento de restricciones “representa un alivio inmediato para miles de micro, pequeñas y medianas empresas que durante los últimos meses vieron afectadas sus operaciones, ventas y oportunidades de negocio”. Sin embargo, el gremio advierte que el beneficio final se determinará por la rapidez en la reactivación de pedidos y flujos de pago.

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La directora ejecutiva del gremio, María Elena Ospina, resaltó que “para las mipymes esto es un alivio inmediato porque vuelve a ser viable competir por precio. Con aranceles altos, muchas mipymes quedan por fuera del mercado. Con el levantamiento se reabre la posibilidad de vender. Pero ojo, muchas ya venían golpeadas por cuatro meses de incertidumbre. Entonces, el beneficio real dependerá de qué tan rápido reactiven pedidos y pagos”.

Agregó que las dificultades impactaron a las mipymes exportadoras, que enfrentaron restricciones de acceso e incertidumbre operativa y financiera. “La reapertura permitiría recuperar oportunidades de venta y avanzar hacia la normalización de las relaciones económicas entre ambos países”, indicó.

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Analdex también remarcó la magnitud de las dificultades y las opciones de recuperación que se abren para el sector exportador. Díaz Molina enfatizó en la importancia del mercado ecuatoriano para miles de empresas y la dependencia de estos negocios del libre flujo bilateral. “En beneficio de miles de empresas, de los consumidores y de la competitividad de la región”, enfatizó.

Propuestas de las pequeñas y medianas empresas

Acopi hizo un llamado a ambos gobiernos para priorizar la estabilidad y evitar alteraciones derivadas de coyunturas políticas. Según el gremio, muchas empresas ya venían golpeadas por varios meses de dificultades comerciales. Señaló que el levantamiento de estas medidas es una noticia positiva, pero ahora es fundamental generar condiciones de estabilidad que permitan recuperar la confianza y la actividad económica de manera sostenible”.

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Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, dijo que "el volver a aranceles cero para el comercio entre los dos países va a beneficiar a las dos economías y a los consumidores de los dos países" - crédito Analdex

Ospina puntualizó que desde el gremio se le pide a los gobiernos, tanto el ecuatoriano como el colombiano, que el levantamiento sea estable y no vuelva a cambiar por coyunturas políticas.

“Le estamos solicitando una mesa técnica binacional para blindar el comercio formal y resolver de fondo el conflicto. También un plan de reactivación comercial: facilitar aduanas, agilizar trámites, reducir costos logísticos. Un paquete de alivios para las mipymes exportadoras: liquidez, garantías y acompañamiento y seguridad y control fronterizo coordinado, pero sin castigar a la empresa formal. La seguridad no se logra encareciendo la legalidad”.

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Dentro de las propuestas detalladas por Acopi se incluyen:

Consolidación de acuerdos estables que eviten cambios recurrentes derivados de coyunturas políticas.

Creación de una mesa técnica binacional permanente para proteger el comercio formal y abordar las causas estructurales de las dificultades fronterizas.

Implementación de un plan de reactivación comercial que facilite el intercambio empresarial y la recuperación de mercados.

Agilización de trámites aduaneros y la reducción de costos logísticos que afectan la competitividad de las mipymes.

Puesta en marcha de mecanismos de liquidez, garantías y acompañamiento para las empresas exportadoras afectadas.

Fortalecimiento de la seguridad y el control fronterizo mediante acciones coordinadas entre ambos países, sin afectar ni encarecer las actividades de las empresas que operan dentro de la legalidad.

Díaz Molina reiteró la importancia de avanzar en la normalización de la relación: “Ecuador ha dado un paso importante para normalizar el comercio bilateral. Confiamos en que el Gobierno colombiano también adopte medidas que permitan restablecer plenamente las condiciones de libre comercio entre los dos países, en beneficio de miles de empresas, de los consumidores y de la competitividad de la región”, apuntó.

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