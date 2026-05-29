Néstor Lorenzo dio su versión de lo ocurrido el día del anuncio de los convocados de Colombia al Mundial: “Yo llegué temprano”

Néstor Lorenzo pidió disculpas por el retraso en la rueda de prensa y atribuyó el incidente a un error de comunicación con la Federación Colombiana de Fútbol - crédito FCF

El anuncio de los 26 convocados de la selección Colombia para la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tuvo lugar el pasado lunes 25 de mayo.

El evento al que fueron convocados los medios de comunicación en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en Bogotá, estaba programado para las 11:00 a. m., pero la hora fue pospuesta en dos ocasiones antes de que Néstor Lorenzo compareciera y, papel en mano, diera a conocer los nombres de los 26 jugadores.

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La Federación Colombiana de Fútbol presentó la lista final de los 26 convocados para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá - crédito FCF

La lista mantuvo el grueso del núcleo de jugadores que vienen participando en el proceso que compitió tanto en la Copa América 2024 como en las eliminatorias. Eso sí, hubo sorpresas como la presencia del defensa Willer Ditta (Cruz Azul) y el delantero Juan Camilo “Cucho” Hernández (Real Betis). La lista generó debate, sobre todo por la ausencia del delantero Sebastián Villa (Independiente Rivadavia), quien había aparecido en la nómina preliminar de 55 jugadores, o el llamado de Kevin Castaño (River Plate), pese a que no viene contando con minutos en el Millonario.

Lorenzo leyó la lista de convocados, respondió tres preguntas y se retiró dando indicios de molestia que fueron apuntados por varios periodistas deportivos en redes sociales.

Según el periodista Alejandro Pino Calad, del programa La Titular de Canal Uno, esto tuvo relación directa con la ausencia de Villa, pues Lorenzo tenía intención de convocar al jugador, pero al parecer el presidente de la FCF, Ramón Jesurún le habría advertido sobre el impacto negativo que tendría su presencia entre los patrocinadores, dados los procesos penales que enfrentó el jugador en Argentina, producto de dos acusaciones por violencia de género.

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Sebastián Villa quedó excluido de la selección Colombia debido al impacto negativo que tendría su presencia entre patrocinadores, según versiones periodísticas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Este tema fue el primero que abordó Lorenzo en una reciente entrevista con Noticias Caracol, en vista de las especulaciones y preguntas que dejaron estas decisiones puntuales a la hora de confeccionar la lista final. Según expresó el argentino, lo que buena parte de los periodistas interpretaron como molestia o fastidio de su parte con la situación fue producto del peso que implicaba asumir una tarea que ningún técnico enfrenta con comodidad: decirles a los jugadores excluidos que no estarán en el torneo de selecciones más importante del mundo.

“Era una situación especial. Es un momento que ningún técnico quiere afrontar”, dijo Lorenzo. Según manifestó el estratega, antes de llegar a la rueda de prensa, había tenido que comunicarles personalmente a varios futbolistas su exclusión de la lista definitiva. “Me pasó como jugador y me gustó que ciertos jugadores que acompañaron de la mejor manera en todo el proceso se enteraran por boca mía”, añadió.

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El técnico Néstor Lorenzo expresó la dificultad personal de comunicar a los futbolistas su exclusión de la lista definitiva para el Mundial 2026 - crédito FCF

La tensión visible en aquella conferencia tuvo también una causa logística. Según señaló Lorenzo, inicialmente se había coordinado el encuentro con la prensa para el mediodía, pero cuando llegó a las instalaciones de la FCF se encontró con que los periodistas llevaban una hora esperando.

“Yo llegué temprano, o sea, llegué doce menos diez. Y llegué y entré y no sabía que tus colegas estaban esperando desde las once, porque habían anunciado a las once. Fue un error de comunicación con la Federación. Pido disculpas a todos tus colegas”, dijo Lorenzo a Javier Hernández Bonnet, al respecto.

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No obstante, y más allá de ese momento incómodo, el seleccionador nacional subrayó que su estado de ánimo real es de satisfacción. “La verdad es que estoy feliz, contento de que vamos a volver a un mundial”, afirmó, quien también expresó su agradecimiento “a todo el fútbol colombiano y a Dios”.

Colombia debutará en la Copa del Mundo el 17 de junio ante Uzbekistán en el Estadio de Ciudad de México, enfrentará a la República Democrática del Congo el 23 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos el 27 de junio ante Portugal en Miami.

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