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Deportes Tolima empieza a planear los octavos de la Copa Libertadores: este sería su rival

El equipo de Ibagué fue el único club colombiano en llegar a esa fase y quedó en el bombo 2 para el sorteo de la Conmebol, el 29 de mayo en Paraguay

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Deportes Tolima
Tolima quiere ser protagonista en la Copa Libertadores y espera llegar lejos en las fases finales - crédito Deportes Tolima

Deportes Tolima aseguró el cupo a los octavos de final de la Copa Libertadores tras cerrar la fase de grupos con los puntos necesarios para mantenerse entre los 16 mejores del torneo. El equipo de Ibagué llegó a esa instancia después de disputar la segunda fase previa y de firmar resultados como sus goleadas sobre Coquimbo Unido y Nacional de Uruguay.

Tolima afrontará los octavos como su cuarta ronda en el certamen, luego de superar dos fases preliminares antes de la etapa de grupos. El recorrido le permitió instalarse en una fase eliminatoria en la que definirá su continuidad en series de ida y vuelta. El rival de Tolima en octavos de Libertadores

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El 29 de mayo se realizará el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores, con dos bombos: uno con los líderes de los ocho grupos y otro con los segundos. El emparejamiento permitirá cruces entre equipos del mismo país y también reediciones de enfrentamientos previos en la fase de grupos.

Entre las opciones mencionadas aparece Flamengo, rival que eliminó a Tolima en los octavos de 2022 con una goleada 7-1 en el estadio Maracaná, en la última ocasión en la que el conjunto colombiano había superado la fase de grupos del torneo.

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Tolima perdió en octavos de la Copa Libertadores 2022 ante Flamengo por marcador global de 8-1 - crédito Sergio Moraes/REUTERS
Tolima perdió en octavos de la Copa Libertadores 2022 ante Flamengo por marcador global de 8-1 - crédito Sergio Moraes/REUTERS

También figura un eventual cruce con Independiente Rivadavia, equipo señalado como una de las sorpresas del certamen y liderado por Sebastián Villa, a quien el texto identifica como goleador del club argentino y recordado por su paso previo ligado al título del Torneo Apertura 2018.

Otra alternativa es un nuevo duelo frente a Coquimbo Unido, líder del grupo B. En ese antecedente, Tolima ganó 3-0 en el estadio Manuel Murillo Toro y luego cayó por el mismo marcador en Chile.

El equipo de Lucas González cayó en su visita a Chile, y aplazó su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores-crédito @coquimbounido/X
Tolima y Coquimbo Unido tuvieron una dura batalla en la fase de grupos de la Copa Libertadores - crédito @coquimbounido/X

Según el calendario mencionado, la serie para el equipo dirigido por Lucas González se abrirá como visitante y se cerrará en Ibagué. La ida se jugará en la semana del 12 de agosto, mientras que la vuelta quedará programada entre el 18 y 20 de agosto.

Posibles rivales del Tolima

Flamengo

Coquimbo Unido

Independiente Rivadavia

Universidad Católica

Corinthians

Cerro Porteño

LDU Quito

Independiente del Valle

“Mi equipo ha tenido el carácter”

En la rueda de prensa posterior al empate contra Universitario, Lucas González destacó la incidencia del ambiente y la respuesta del plantel: “Hay gente que dice que cuando el partido empieza son 11 contra 11 y que lo de afuera no influye, es gente que nunca ha jugado en un estadio como este. Porque el comportamiento de la hinchada de Universitario es de admirar desde el minuto 1 hasta el minuto 96, alentando y empujando, haciéndolo muy difícil para nosotros”.

El técnico también valoró la postura del equipo en un contexto exigente: “Mi equipo ha tenido el carácter, la valentía y el coraje para que el escenario no lo superara. Cogiéramos el balón y se lo quitáramos por momentos a un excelente equipo como Universitario. Solo tengo palabras de agradecimiento para mis jugadores por representar el fútbol que tenemos en la cabeza”.

Lucas Gonzáles dirigiendo al Deportes Tolima, lo hace desde el 2025 - crédito Deportes Tolima
Lucas González ahora le apunta a llegar lejos en la Copa Libertadores, como lo viene haciendo desde la segunda fase previa - crédito Deportes Tolima

Sobre el sorteo, anticipó el trabajo inmediato del cuerpo técnico: “Esperaremos que nos depara el destino en el sorteo, cuando tengamos rival, lo empezaremos a estudiar y planificar como enfrentarlo y disfrutarlo. Es un honor y un orgullo para nosotros estar acá”.

El próximo paso de Lucas González será la fase 1B de la Copa Colombia, al enfrentar a Deportes Quindío en julio, la Liga BetPlay 2026-II y los octavos de la Copa Libertadores, lo que obliga a ampliar la plantilla para el segundo semestre porque quiere figurar en las tres competencias bajo su planteamiento de posesión de pelota.

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