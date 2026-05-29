Así terminó América de Cali en el grupo A de la Copa Sudamericana 2026: sorpresa en el continente

América cerró el primer semestre de 2026 con la última jornada de la Copa Sudamericana - crédito América de Cali

América de Cali le dijo adiós al primer semestre de 2026, en el que no le fue de la manera como quería en la Liga BetPlay, por la eliminación en cuartos de final, pero sí destacó en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en la que enfrentó a Deportivo Macará y empató sin goles.

El grupo A de la Sudamericana terminó su actividad, así como toda la ronda de grupos en el certamen, pues además de este compromiso, se dio el de Tigre de Argentina ante Alianza Atlético Sullana de Perú, conjunto que ya estaba eliminado y era juez en la definición de los clasificados.

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Cabe recordar que Independiente Santa Fe y el Medellín cayeron a los playoffs del certamen de la Conmebol, luego de acabar como terceros en la Copa Libertadores y tener la oportunidad de continuar en competencias internacionales para el segundo semestre, que les permitirá sumar refuerzos de calidad.

La posición final del América

Pese a que tenía una zona más accesible para pasar a la siguiente fase, incluso con el favoritismo de terminar en la primera posición por el nivel e historia de los rivales, la realidad fue otra para los rojos, que sufrieron una eliminación inesperada y por una razón que llama la atención.

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América de Cali terminó en la tercera posición del grupo A de la Copa Sudamericana, con nueve puntos producto de dos victorias, tres empates y una derrota, marcó seis tantos y encajó cinco, para una diferencia de +1, lo que significó su despedida anticipada del certamen.

Los rojos solo necesitaban un triunfo en la última jornada para asegurar no solo superar la fase de grupos, sino terminar en la primera posición para avanzar a los octavos de final, pero con la igualdad sin goles en el estadio Pascual Guerrero, le dejó la clasificación en bandeja de plata a otro rival.

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Tigre le ganó el cupo a playoffs al América por enfrentamientos directos, que es el primer ítem de desempate en puntos, que fueron nueve unidades, pues le ganó por 2-0 en Argentina y empató 1-1 en Cali, y con eso se quedó con el tiquete a los playoffs en la segunda casilla.

Finalmente, Deportivo Macará terminó la fase de grupos en la Copa Sudamericana de manera invicta, pues más allá de solo ganar dos encuentros, igualó cuatro y eso le permitió asegurar la primera posición y el lugar a los octavos de final, un logro enorme para la escuadra de Ambato, Ecuador.

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Así quedó el grupo A de la Sudamericana

Deportivo Macará: 10 puntos (+3) Tigre: 9 puntos (+3) América de Cali: 9 puntos (+1) Alianza Atlético: 2 puntos (-7)

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