Popayán enfrenta alerta sanitaria por crisis de basura: distrito anunció medidas para evitar enfermedades tras ataques a la empresa de aseo

Los ataques armados y hechos de vandalismo contra Urbaser causaron retrasos en la recolección de basura y pusieron en riesgo la salud pública de 350.000 habitantes - crédito Alcaldía de Popayán

Popayán enfrenta una crisis sanitaria que llevó a la Alcaldía Municipal a declarar alerta sanitaria preventiva el martes 26 de mayo, debido a la acumulación de residuos en distintos sectores urbanos y rurales.

La emergencia se originó tras una serie de ataques contra la empresa de aseo Urbaser, responsable de la recolección de basuras en la ciudad, lo que generó un atraso significativo en la prestación del servicio y ha puesto en riesgo la salud pública de casi 350.000 habitantes.

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La medida fue oficializada mediante la Resolución No. 20261600098524 del 26 de mayo de 2026 por la Secretaría de Salud, que advirtió sobre la aparición de lixiviados, proliferación de plagas y el aumento del riesgo de enfermedades respiratorias, diarreicas y transmitidas por mosquitos u otros vectores. Se enfatizó que la situación afecta especialmente a poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con enfermedades crónicas.

El plan de contingencia incluye medidas de inspección, vigilancia y control sanitario, además de jornadas especiales de limpieza y desinfección - crédito Alcaldía de Popayán

Antecedentes y ataques a la empresa de aseo

En los últimos meses, la empresa Urbaser ha sido blanco de ataques armados y acciones de vandalismo que han dificultado la recolección normal de residuos en Popayán. Entre los hechos más graves, el 17 de abril hombres armados interceptaron y quemaron un camión compactador en la vía al relleno sanitario Los Picachos; el 28 de abril, en la vereda El Tablón, otro camión recolector fue incinerado; y el 19 de mayo, un vehículo compactador recibió impactos de bala mientras se dirigía al relleno sanitario.

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Estos ataques han obligado a las autoridades a adoptar medidas de seguridad excepcionales, incluyendo caravanas escoltadas por el ejército y la Policía Nacional, tanquetas y patrullaje permanente para acompañar a los vehículos recolectores. Según el alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo, actualmente se realizan al menos dos caravanas diarias que permiten evacuar entre 160 y 180 toneladas de basura, menos de la mitad de las 350 toneladas que produce la ciudad diariamente.

Las autoridades refuerzan la vigilancia epidemiológica, el control de vectores y la coordinación interinstitucional para restablecer el servicio de recolección en Popayán - crédito Alcaldía de Popayán

Plan de contingencia

El lunes 25 de mayo, la Alcaldía de Popayán sostuvo un comité de seguridad con la fuerza pública y entidades competentes para coordinar acciones de acompañamiento a Urbaser y avanzar en la normalización del servicio tras las afectaciones de orden público.

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Estamos articulando con el Ejército, la Policía y los organismos de inteligencia para garantizar el acompañamiento a los vehículos recolectores y poder evacuar los residuos hacia el relleno sanitario Los Picachos. Esperamos en el menor tiempo posible ponernos al día con la recolección de basuras en la ciudad”, declaró el alcalde Muñoz.

La alerta sanitaria implica la aplicación inmediata de medidas de inspección, vigilancia y control sanitario, así como la limpieza y desinfección de puntos críticos y la intensificación de la vigilancia epidemiológica. La alcaldía también anunció campañas de educación sanitaria y comunicación del riesgo dirigidas a la comunidad, además de la articulación interinstitucional para restablecer el servicio de recolección y mitigar los impactos ambientales y de salud.

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La Alcaldía lanzó campañas de educación sanitaria y pidió a la ciudadanía seguir recomendaciones para prevenir brotes de enfermedades asociadas a la acumulación de basura - crédito Alcaldía de Popayán

Entre las recomendaciones sanitarias destacan:

Restablecer de manera inmediata el servicio de recolección.

Implementar un plan de contingencia para la disposición temporal de residuos.

Realizar jornadas extraordinarias de limpieza y recolección.

Intensificar el control de vectores y roedores.

Fortalecer la vigilancia epidemiológica de eventos asociados.

Desarrollar campañas de educación sanitaria comunitaria.

Monitorear la calidad del agua y condiciones ambientales.

Coordinar acciones con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo conforme a la Ley 1523 de 2012.

El secretario de Gobierno, Reynel Polanía, reiteró el acompañamiento operativo y logístico desde la Administración municipal y urgió a Urbaser a cumplir con los compromisos contractuales y las coordinaciones de las mesas de negociación. Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana, Henry Ávila, informó sobre la activación de capacidades judiciales y operativas, incluyendo el trabajo de los equipos Gula para combatir la extorsión y capturar a los responsables de los ataques.

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Riesgos epidemiológicos y exposición poblacional

De acuerdo con la administración, la acumulación no controlada de residuos sólidos crea condiciones propicias para la transmisión de enfermedades como enfermedad diarreica aguda (EDA), infecciones respiratorias agudas (IRA), enfermedades transmitidas por vectores, alergias y zoonosis asociadas a roedores y fauna nociva. Existe, además, riesgo de brotes por contaminación de agua y alimentos.

Aumentan los riesgos epidemiológicos con la proliferación de lixiviados, plagas y enfermedades transmitidas por vectores, alertó la Secretaría de Salud de Popayán - crédito Alcaldía de Popayán

La contingencia afecta potencialmente a 349.671 habitantes (284.898 urbanos y 64.773 rurales), con especial énfasis en los grupos más vulnerables. La Alcaldía de Popayán hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con el manejo adecuado de residuos y seguir las recomendaciones sanitarias, mientras se mantiene el monitoreo y la coordinación con la Fuerza Pública para recuperar la normalidad en la recolección.

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