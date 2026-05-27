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O’Higgins eliminó a Millonarios de la Sudamericana y la prensa chilena reaccionó: “Hizo historia”

El equipo dirigido por Fabián Bustos cayó en forma sorpresiva en el estadio El Campín de Bogotá, y dejó escapar la posibilidad de acceder a los dieciseisavos de final de la “Gran Conquista”

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El cuadro Azul se vio sorprendido por el cuadro chileno, y quedó eliminado de la Sudamericana-crédito Lina Gasca/Colprensa
El cuadro Azul se vio sorprendido por el cuadro chileno, y quedó eliminado de la Sudamericana-crédito Lina Gasca/Colprensa

El 26 de mayo de 2026, Millonarios sumó un nuevo fracaso tras caer por 1-2 ante O’Higgins de Chile en el estadio El Campín de Bogotá.

Pese a tener la primera posibilidad de pasar a la siguiente fase de la “Gran Conquista”, el equipo dirigido por Fabián Bustos tuvo una mala tarde, y el cuadro de Rancagua los hizo ver débiles desde el juego aéreo con los goles de Bastián Yáñez y de Alan Robledo.

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Con este resultado, los Embajadores deberán enfocarse en la Copa Colombia y en el segundo semestre de la Liga BetPlay. Tras el golpe del Capo de Provincia, la prensa chilena reaccionó a la victoria, la clasificación y el carácter histórico del triunfo.

El Capo de la Provincia se hizo fuerte, y dio el golpe ante uno de los más grandes de Colombia-crédito ADN Radio Chile
El Capo de la Provincia se hizo fuerte, y dio el golpe ante uno de los más grandes de Colombia-crédito ADN Radio Chile

La emisora ADN Radio de Chile, una de las más sintonizadas en el país austral, el 26 de mayo de 2026 describió la victoria de O’Higgins como histórica y describió de la siguiente forma el triunfo, al explicar el primer gol del delantero chileno:

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“En un sufrido partido, O’Higgins concretó una verdadera hazaña al ganarle en condición de visitante a Millonarios de Colombia, resultado que le permitió asegurar el segundo lugar del grupo C de la Copa Sudamericana. El elenco de Rancagua no pudo comenzar de mejor manera su faena en El Campín considerando que apenas a los 7 minutos de juego, Bastián Yáñez arremetió ante la zaga cafetalera para abrir la cuenta“, dijeron.

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