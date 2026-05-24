Torreense campeón de la Copa Portugal: así califica la prensa portuguesa el partido de Luis Javier Suárez

Torreense, de la segunda división del fútbol portugués, es campeón por primera vez en la historia al ganar la Taça de Portugal, vs Sporting Lisboa - crédito SportTV

El Torreense escribió una página histórica tras vencer al Sporting CP y conquistar la Copa de Portugal, en una final que dejó múltiples reacciones en la prensa lusa y que tuvo como protagonista al delantero colombiano Luis Javier Suárez.

El atacante samario volvió a responder en un partido importante y consiguió marcar en la definición, aunque su anotación no terminó siendo suficiente para evitar la caída de los “leones” en un compromiso que terminó convirtiéndose en una auténtica hazaña para Torreense. El club de Torres Vedras logró derribar a uno de los gigantes del país y alcanzó uno de los títulos más importantes de toda su historia deportiva.

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Torreense vs. Sporting de Portugal

La derrota golpeó fuerte al Sporting, que llegaba como favorito por mejores nombres en la plantilla, presupuesto (466,00 millones de euros vale la plantilla del Sporting, 9,58 la de Torreense), y actualidad futbolística, el equipo de Suárez juega en la primera división, el del colombiano Quintero en la segunda.

Precisamente por eso, buena parte del análisis posterior de la prensa portuguesa se enfocó en el rendimiento del colombiano. Aunque el resultado final terminó opacando su actuación, distintos medios deportivos valoraron el esfuerzo ofensivo y la capacidad del atacante para aparecer en momentos decisivos.

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El delantero colombiano puso el empate 1-1 al 55 y llegó a cuatro anotaciones en ese torneo - crédito Global TV

Luis Javier Suárez, Sporting de Portugal

El diario portugués A Bola destacó que Suárez volvió a ser uno de los futbolistas más peligrosos del Sporting en ataque. El medio remarcó que el colombiano tuvo movilidad constante, atacó los espacios y fue de los pocos jugadores capaces de generar desequilibrio en los últimos metros. En el análisis posterior al encuentro, también se mencionó que el delantero volvió a demostrar por qué fue considerado uno de los fichajes más importantes del club en la temporada.

Por su parte, el periódico O Jogo señaló que Luis Javier Suárez fue uno de los nombres que más intentaron sostener al Sporting en los momentos de mayor presión. Según el medio portugués, el colombiano tuvo participación directa en las acciones ofensivas más claras de su equipo y mostró personalidad en medio de un escenario complicado, especialmente después de la reacción anímica de Torreense. Sin embargo, también se apuntó que el equipo lisboeta perdió intensidad ofensiva en varios tramos del compromiso y terminó dependiendo demasiado de acciones individuales.

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Torreense en la celebración del primer título en su historia, la Copa de Portugal 2026 - crédito Pedro Nuneso/Reuters

Mientras tanto, Record tuvo una mirada más crítica sobre el rendimiento colectivo del Sporting. Aunque reconoció el aporte goleador del colombiano, el medio enfatizó que el conjunto verdiblanco nunca logró imponer completamente su jerarquía en la final y permitió que Torreense creciera emocionalmente durante el partido. La publicación portuguesa resaltó que el club campeón aprovechó cada momento de desconcentración y jugó con una determinación que terminó inclinando la balanza a su favor.

La conquista de Torreense rápidamente fue catalogada en Portugal como una de las mayores sorpresas recientes del torneo. El club no solo logró derrotar al Sporting en la final, sino que además completó un recorrido histórico en la competición. Incluso varios medios portugueses recordaron que la institución no alcanzaba una final de Copa desde hacía décadas, lo que aumentó todavía más el impacto del resultado.

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Luis Javier Suárez perdió, con su equipo Sporting, la final de la Copa de Portugal - crédito AFP

Para Luis Javier Suárez, la derrota representa un cierre amargo en términos colectivos, aunque su temporada individual sigue siendo sobresaliente. El delantero colombiano se convirtió en una de las figuras del fútbol portugués gracias a su capacidad goleadora, con 28 goles esta temporada, y regularidad durante todo el año futbolístico.

Además, esta no fue la primera vez que la prensa portuguesa resaltó el impacto del colombiano en partidos de alta exigencia. Meses atrás, luego de las semifinales de la Copa de Portugal frente al Porto, varios medios lusos ya habían destacado su capacidad para “marcar la diferencia” en los encuentros importantes, especialmente por su efectividad frente al arco rival y su presencia constante en el área.

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