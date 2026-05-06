Colombia

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Cali este miércoles 6 de mayo

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Guardar
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Antes de tomar las llaves, averigüe si su automóvil puede transitar debido al programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa de este miércoles 6 de mayo en Cali.

El Pico y Placa es diferente de acuerdo al día de la semana, en ocasiones por la hora y hasta el tipo de vehículo, ya sea particular, motocicleta, taxi, transporte público o de carga.

PUBLICIDAD

Es importante mencionar que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También cabe recalcar que este programa aplica diferente por ciudad.

PUBLICIDAD

El fin de limitar el tránsito de vehículos por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy miércoles 6 de mayo en Cali

  • Particulares: 5 y 6.
  • Taxis: No aplica.
  • Transporte público colectivo: 0 y 1.
  • Motos: No aplica.

El Pico y Placa de Cali empieza en las primeras del día a las 6:00 horas y termina hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción de tránsito no aplica los fines de semana, así como los días festivos establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

El Pico y Placa en Cali para este 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

Cada determinado tiempo, el gobierno de Santiago de Cali renueva por completo la aplicación del Pico y Placa en la ciudad.

Para la primera mitad del 2026, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera en función del último número de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

  • Lunes: 1 y 2.
  • Martes: 3 y 4.
  • Miércoles: 5 y 6.
  • Jueves: 7 y 8.
  • Viernes: 9 y 0.

Esta rotación aplicará durante el periodo comprendido entre el 5 de enero y hasta el 30 de junio de 2026.

¿Que vehículos están exentos del Pico y Placa

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

  • De emergencia.
  • De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.
  • Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.
  • Híbridos y eléctricos.
  • De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.
  • Que paguen la tasa por congestión.
  • Motocicletas.

¿A cuanto asciende la sanción por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la alcaldía de Santiago de Cali, la multa por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CaliPico y Placa en Cali hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Crisis de salud en Bogotá deja UCI vacías y sedes cerradas: clínicas alertan colapso por deudas de las EPS

La Clínica Corpas opera con solo cuatro camas UCI y Medical suspendió servicios en varias sedes de Bogotá por falta de recursos

Crisis de salud en Bogotá deja UCI vacías y sedes cerradas: clínicas alertan colapso por deudas de las EPS

Pico y Placa Cartagena evita multas este miércoles 6 de mayo

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cartagena

Pico y Placa Cartagena evita multas este miércoles 6 de mayo

Procuraduría escuchará a la magistrada Cristina Lombana por insultos de Armando Benedetti: la llamó “loca demente”

La diligencia hace parte de una investigación disciplinaria que busca establecer si el ministro incurrió en una falta por vulnerar el deber de respeto hacia la justicia, en el marco de un allanamiento realizado en noviembre de 2025

Procuraduría escuchará a la magistrada Cristina Lombana por insultos de Armando Benedetti: la llamó “loca demente”

Resultado Sinuano Noche hoy 5 de mayo

Los aficionados de esta lotería pueden verificar si su jugada resultó premiada en el último sorteo

Resultado Sinuano Noche hoy 5 de mayo

Santander: estos son los cortes de la luz este miércoles 6 de mayo

ESSA dio a conocer los cortes de luz que se realizarán hoy en el departamento de Santander

Santander: estos son los cortes de la luz este miércoles 6 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

ENTRETENIMIENTO

Cecilia López, exministra de Agricultura, reveló el golpe que vivió con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán: “Lo perdimos todo”

Cecilia López, exministra de Agricultura, reveló el golpe que vivió con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán: “Lo perdimos todo”

Valentina González, expareja de Ryan Castro, anunció nueva relación: es un futbolista con paso por la selección Colombia

DJ Snake pidió la nacionalidad colombiana luego de su paso por el país: “Gracias por el amor”

Equipo de Yeison Jiménez anunció acciones legales por fraude digital y suplantación de marca: así estarían estafando a los seguidores

Nuevo invitado en ‘La casa de los famosos Colombia’ promete revolucionar la dinámica de los participantes

Deportes

Millonarios superó a Nacional y fue el equipo con mayor promedio de asistencia en el fútbol colombiano: este es el ranking completo

Millonarios superó a Nacional y fue el equipo con mayor promedio de asistencia en el fútbol colombiano: este es el ranking completo

Se habría definido la fecha para la concentración de la selección Colombia al Mundial 2026: sería antes de lo esperado

Kompany, técnico del Múnich, tiene la lista de cobradores si hay penales: así le ha ido a “Lucho”

Defensor del PSG le quiere hacer frente a Luis Díaz en la Champions: “Intentaré frenarlo lo mejor posible”

Chelsea va por Jhon Solís: termina su préstamo en Birmingham y Atlético Nacional sigue de cerca el negocio