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Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este miércoles

¡Toma tus precaciones! Diferentes barrios de la capital sufrirán recortes de agua

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Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)
Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

Con el fin de realizar obras de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.

Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este miércoles 6 de mayo. Revisa y prepara las reservas.

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Los cortes de agua de hoy

Localidad: Suba.Barrios: Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa.Lugar: De la Transversal 60 a la Carrera 71, entre la Calle 93A a la Calle 116.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de hidrante

Localidad: Usaquén.Barrios: Santa Barbara Central.Lugar: De la Carrera 11 a la Carrera 15, entre la Calle 116 a la Calle 127.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Renovación de red acueducto

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Localidad: Usaquén.Barrios: Ibenza, Caminos de Altamira, Vista Bella, Britalia, San Diego, Arcos de Britalia, Club Camel, Campos del Silencio, Mazurén, Monterrey.Lugar: De la Calle 153 a la Calle 170, entre la Carrera 55 a la Autopista Norte.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad, Nueva Marsella.Lugar: De la Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvulas

Localidad: Bosa.Barrios: Argelia.Lugar: De la Carrera 81A a la Carrera 82, entre la Calle 59 Sur a la Calle 60 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Tunjuelito.Barrios: Venecia Occidental, San Vicente Ferrer, Muzú.Lugar: De la Avenida Calle 56A Sur a la Avenida Calle 45 Sur, entre la Carrera 32 a la Transversal 60.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 18 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

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