Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este miércoles

Con el fin de realizar obras de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.
Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este miércoles 6 de mayo. Revisa y prepara las reservas.
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Los cortes de agua de hoy
Localidad: Suba.Barrios: Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa.Lugar: De la Transversal 60 a la Carrera 71, entre la Calle 93A a la Calle 116.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de hidrante
Localidad: Usaquén.Barrios: Santa Barbara Central.Lugar: De la Carrera 11 a la Carrera 15, entre la Calle 116 a la Calle 127.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Renovación de red acueducto
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Localidad: Usaquén.Barrios: Ibenza, Caminos de Altamira, Vista Bella, Britalia, San Diego, Arcos de Britalia, Club Camel, Campos del Silencio, Mazurén, Monterrey.Lugar: De la Calle 153 a la Calle 170, entre la Carrera 55 a la Autopista Norte.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor
Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad, Nueva Marsella.Lugar: De la Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvulas
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Localidad: Bosa.Barrios: Argelia.Lugar: De la Carrera 81A a la Carrera 82, entre la Calle 59 Sur a la Calle 60 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros
Localidad: Tunjuelito.Barrios: Venecia Occidental, San Vicente Ferrer, Muzú.Lugar: De la Avenida Calle 56A Sur a la Avenida Calle 45 Sur, entre la Carrera 32 a la Transversal 60.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 18 horas.Trabajos: Empates redes acueducto
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Recomendaciones para ahorrar agua
Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:
Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.
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Si tienes lavadora, úsela con carga completa.
Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.
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Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.
Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.
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Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.
Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.
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Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.
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