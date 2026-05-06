Catherine Juvinao ‘estalló’ contra congresistas que bloquearon el debate de la reforma al Icetex: “Estoy absolutamente cansada”

La congresista aseguró que los jóvenes están teniendo serios problemas para financiar sus estudios y que el proyecto debe aprobarse para poder ayudarlos - crédito @CathyJuvinao/X

La representante a la Cámara Catherine Juvinao mostró su indignación por la decisión que tomaron algunos congresistas de abandonar el recinto de la Comisión Primera del Senado cuando se iba a tener una discusión sobre un proyecto que busca reformar el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).

De acuerdo con la congresista, la iniciativa está “a punto de hundirse” debido a lo que considera son maniobras dilatorias en las que estarían incurriendo algunos legisladores del Pacto Histórico, del partido Alianza Verde, del Partido de La U y de la misma mesa directiva.

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“Los senadores del Pacto Histórico, y tristemente lo tengo que decir, del Partido Verde, el senador Ariel Ávila y el senador León Fredy Muñoz, hoy, cuando por fin teníamos el tercer debate de este proyecto que es urgente, por el que llevamos dos meses rogándole al presidente de la Comisión Primera, Julio Elías Chagüi, hoy, que estaba en el punto quinto en el orden del día, justo cuando se iba a dar el debate, el Pacto Histórico se levantó y se fue con la compañía desafortunada de los dos senadores del Partido Verde”, indicó la congresista.

Catherine Juvinao señaló a senadores del Pacto Histórico, Alianza Verde y La U de dejar a cerca de 300.000 jóvenes en la total deriva - crédito @CathyJuvinao/X

La legisladora indicó que el proyecto en cuestión pretende beneficiar a miles de jóvenes que eligieron una universidad privada para formarse profesionalmente, endeudándose con el Icetex. Según Juvinao, para el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, estos estudiantes erraron en elegir una institución privada en vez de una pública para estudiar; sin embargo, aclaró que algunos de ellos decidieron optar por este tipo de universidades porque en las públicas no hay cupos disponibles.

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Explicó que hay cinco millones de jóvenes en el país, aproximadamente, y la oferta de educación superior en las universidades solo le permitiría estudiar a 2,5 millones de jóvenes; 1,4 millones de cupos están en las universidades públicas y 1,1 millones de cupos están en las privadas.

“¿Cómo es posible que en un acto de sectarismo político estén dispuestos a traicionar a los jóvenes que tanto lo necesitan? Chicos y chicas, yo ya hice todo lo que estaba en mis manos. Estoy absolutamente cansada de tener que rogarle a esa comisión. El senador Chagüi, que por fin lo agendó hoy, cuando le tocaba debatir el proyecto, se levantó y se fue. Abandonó la sesión, senador Chagüi”, señaló la congresista.

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Juvinao aseguró que los jóvenes están recurriendo a los gota a gota para pagar sus estudios - crédito @CathyJuvinao/X

Juvinao advirtió que ante este tipo de situaciones que se están presentando en el Congreso no conviene quedarse en silencio, puesto que los estudiantes que están ligados al Icetex están “colgados”, mientras que otros están teniendo que recurrir a los “gota a gota” para poder financiar sus estudios.

El panorama es todavía más crítico si se tiene en cuenta que los jóvenes también estar desertando de su formación profesional porque no tienen los recursos suficientes para pagar el semestre. Además, las familias de algunos de ellos han tenido que vender “lo poco que tienen” para poder garantizar la continuidad de sus estudios.

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“Y al día de hoy, el gobierno no solamente no transfiere el subsidio a las tasas de interés, sino que ni siquiera les desembolsa el crédito de sostenimiento, que es para que los jóvenes tengan cómo transportarse, para que tengan cómo comer, para que tengan cómo comprar los libros, para que tengan cómo sacar las fotocopias”, indicó.

Catherine Juvinao advirtió que el proyecto del Icetex debe ser debatido y aprobado la próxima semana o se hundirá por tiempos - crédito Colprensa

Así las cosas, Catherine Juvinao envió un mensaje a los jóvenes del país, indicando que si el proyecto de reforma del Icetex no se debate ni se aprueba la próxima semana, se hundirá por tiempos. “Que sea la historia y los jóvenes los encargados de cobrarle a quienes no quisieron darles la oportunidad”, aseveró la congresista.

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