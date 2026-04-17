Colombia

El presidente Petro alertó sobre un resurgimiento mundial de la violencia y volvió a referirse sobre los bombardeos en el Caribe

La intervención del mandatario colombiano en Panel Democracia y Civilizaciones, en Barcelona, España puso en relieve un panorama de crisis marcada por el debilitamiento democrático y por expresiones de hostilidad en varios continentes

Guardar
El presidente Gustavo Petro sorprendió al auditorio en Barcelona al advertir sobre la reciente caída de misiles de Estados Unidos en el mar Caribe, en un contexto de violencia y tensión internacional - crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro advirtió ante líderes y expertos internacionales que la humanidad atraviesa “un nuevo 1933″, una crisis global que evoca los años previos a la Segunda Guerra Mundial y que, en sus palabras, se expresa en el resurgimiento de genocidios y la extensión de la violencia en distintos continentes.

Al intervenir en el Panel Democracia y Civilizaciones celebrado en Barcelona (España), el mandatario colombiano señaló que los avances en materia de derechos y convivencia peligran ante una oleada de discursos autoritarios y rupturas del derecho internacional.

“Estos episodios que vemos en la prensa transcurrir tan rápidamente como genocidios, como agresiones, rompiendo completamente el derecho internacional como una crisis humanitaria indudable en zonas enteras del planeta”, expresó el jefe de Estado.

En su análisis, el mandatario colombiano incluyó una comparación directa con el ascenso del fascismo en Europa durante la primera mitad del siglo XX. Un dato que sobresalió en su exposición fue su referencia al despliegue de fuerza militar y la amenaza que representan misiles estadounidenses en el mar Caribe, incidente que afectó a ciudadanos colombianos y venezolanos.

Petro afirmó: “Ya van muchos colombianos asesinados bajo misiles en el mar Caribe y en la misma Venezuela cayeron colombianos ahí sin nada que ver, una señora de Santa Marta”.

Estados Unidos atacó lancha en el mar Caribe - crédito redes sociales/X
Petro denuncia la presencia de misiles estadounidenses en el mar Caribe, que causaron la muerte de ciudadanos colombianos y venezolanos - crédito redes sociales/X

En la misma línea, el presidente colombiano sostuvo que la crisis humanitaria no es exclusiva del continente europeo y que América Latina enfrenta la descomposición del modelo democrático y la proliferación de conflictos armados.

Citó como ejemplo la violencia ligada a la discriminación de migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, a quienes, afirmó, “llevan a campos de concentración que hoy existen”.

“Contra pueblos latinoamericanos en Estados Unidos, solo porque ellos consideran que no tienen derecho de vivir allí. Y los sacan como perros”, agregó el presidente Gustavo Petro durante su intervención.

Así mismo, el jefe de Estado denunció el rechazo y persecución sistemática de estas comunidades por motivos raciales, y criticó la expulsión de migrantes, que considera una práctica que revive tragedias del pasado.

Petro advierte sobre la reaparición de conflictos globales y discriminación como síntomas de una crisis sistémica

El presidente Petro señala la descomposición del modelo democrático y la proliferación de conflictos armados en América Latina - crédito Ovidio González/Presidencia de la República
El presidente Petro señala la descomposición del modelo democrático y la proliferación de conflictos armados en América Latina - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

Gustavo Petro enfatizó que los riesgos actuales no distan de la situación del siglo pasado en Europa y relativizó el nivel de violencia que experimenta Colombia frente a los acontecimientos históricos de ese continente: “La violencia colombiana no logra de lejos acercarse siquiera a la violencia que vivió Europa en ese entonces, aunque diversas prácticas ahora reviven”.

Esta declaración puso a Colombia y a América Latina como parte de un tablero global en el que los riesgos de ruptura democrática y violencia masiva se articulan en los mismos términos que en las grandes catástrofes del siglo XX.

El mandatario colombiano subrayó la importancia de que la comunidad internacional recupere el foco en los problemas fundamentales de la humanidad.

Señaló que los debates globales han sido desplazados por intereses geopolíticos ajenos a la defensa de la vida y del planeta, y llamó a construir una “democracia global” sustentada en el reconocimiento de la diversidad y en la protección de la naturaleza.

Presidente Petro propuso una ‘democracia global’ basada en los pueblos y advirtió sobre el avance del miedo en la política mundial - crédito Ovidio González/Presidencia de la República
Presidente Petro propuso una ‘democracia global’ basada en los pueblos y advirtió sobre el avance del miedo en la política mundial - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

“Respetando las diferencias en un sistema económico que nos demanda otra manera de relacionarnos si queremos sobrevivir en este planeta”, añadió Petro.

El jefe de Estado concluyó su exposición advirtiendo: “La humanidad enfrenta una encrucijada donde la libertad y la vida están en juego”.

De este modo, el presidente Gustavo Petro posicionó tanto a Colombia como al resto del continente americano dentro de una dinámica global en la que la violencia, la discriminación y el deterioro democrático configuran una amenaza existencial, comparable a la que precipitó los mayores desastres del siglo XX.

Temas Relacionados

Gustavo PetroBombardeos mar CaribeGenocidioNaciones UnidasColombia-noticias

Más Noticias

Gustavo Petro afirmó que hay un plan para atentar contra Iván Cepeda: “La CIA ya cuenta con información concreta sobre un posible atentado”

El mandatario enfatizó la necesidad de actuar rápido para evitar riesgos en el proceso electoral e impulsar garantías democráticas

Gustavo Petro afirmó que hay un plan para atentar contra Iván Cepeda: “La CIA ya cuenta con información concreta sobre un posible atentado”

EN VIVO - Lluvias el 17 de abril de 2026: encharcamientos dificultan la movilidad en varios sectores de la ciudad

El meteorólogo Max Enríquez advirtió que Bogotá registraría lluvias continuas desde la madrugada previstas hasta la tarde

EN VIVO - Lluvias el 17 de abril de 2026: encharcamientos dificultan la movilidad en varios sectores de la ciudad

Estudio concluyó que cuidar a los hermanos menores sería clave silenciosa para desarrollar una poderosa habilidad

La participación de los niños en la atención de los otros pequeños está vinculada con el fortalecimiento de capacidades útiles para la convivencia

Estudio concluyó que cuidar a los hermanos menores sería clave silenciosa para desarrollar una poderosa habilidad

La Vaca Lola estrena su primer show inmersivo en Medellín

La cita familiar transforma la tradicional función teatral y propone desafíos, juegos y sorpresas desde la primera fila

La Vaca Lola estrena su primer show inmersivo en Medellín

Prensa deportiva inglesa criticó al Liverpool FC por vender a Luis Díaz al Bayern Múnich:  “Es ridículo”

La actuación de la figura de la selección Colombia en las semifinales de la Champions League ante Real Madrid fue destacada al marcar un golazo en el Allianz Arena

Prensa deportiva inglesa criticó al Liverpool FC por vender a Luis Díaz al Bayern Múnich:  “Es ridículo”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Novia de Epa Colombia aclaró la realidad sobre la libertad condicional de la influenciadora y de cómo está su proceso legal: “Falta poco”

Novia de Epa Colombia aclaró la realidad sobre la libertad condicional de la influenciadora y de cómo está su proceso legal: “Falta poco”

Maluma y Ryan Castro estrenan ‘Pa’ la seca’, su nueva colaboración con un homenaje colombiano: esta es la letra completa

Silvestre Dangond confesó que pensó que su carrera había terminado y por qué cree que sigue vigente

Andrea Valdiri recordó cómo se veía antes de ser famosa y millonaria: vendía perros calientes en la calle

Karol G entre los 5 shows más vistos de Coachella 2026: esta fue la impresionante cifra de espectadores de la presentación de la colombiana

Deportes

Santa Fe estaría atravesando una crisis interna por diferencias entre jugadores y el cuerpo técnico: “No se deja hablar”

Santa Fe estaría atravesando una crisis interna por diferencias entre jugadores y el cuerpo técnico: “No se deja hablar”

Prensa deportiva inglesa criticó al Liverpool FC por vender a Luis Díaz al Bayern Múnich:  “Es ridículo”

Ni Real Madrid ni Bayern Múnich: la razón por la que la Liga BetPlay domina Google en abril

Modelo matemático que acertó tres Mundiales ya tiene pronóstico para el de 2026: así le iría a Colombia

Así reaccionó la prensa brasileña tras la victoria del Flamengo ante Medellín por la Copa Libertadores: “Mantiene su actitud y domina”