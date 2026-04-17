El presidente Petro alertó sobre un resurgimiento mundial de la violencia y volvió a referirse sobre los bombardeos en el Caribe

El presidente Gustavo Petro sorprendió al auditorio en Barcelona al advertir sobre la reciente caída de misiles de Estados Unidos en el mar Caribe, en un contexto de violencia y tensión internacional - crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro advirtió ante líderes y expertos internacionales que la humanidad atraviesa “un nuevo 1933″, una crisis global que evoca los años previos a la Segunda Guerra Mundial y que, en sus palabras, se expresa en el resurgimiento de genocidios y la extensión de la violencia en distintos continentes.

Al intervenir en el Panel Democracia y Civilizaciones celebrado en Barcelona (España), el mandatario colombiano señaló que los avances en materia de derechos y convivencia peligran ante una oleada de discursos autoritarios y rupturas del derecho internacional.

“Estos episodios que vemos en la prensa transcurrir tan rápidamente como genocidios, como agresiones, rompiendo completamente el derecho internacional como una crisis humanitaria indudable en zonas enteras del planeta”, expresó el jefe de Estado.

En su análisis, el mandatario colombiano incluyó una comparación directa con el ascenso del fascismo en Europa durante la primera mitad del siglo XX. Un dato que sobresalió en su exposición fue su referencia al despliegue de fuerza militar y la amenaza que representan misiles estadounidenses en el mar Caribe, incidente que afectó a ciudadanos colombianos y venezolanos.

Petro afirmó: “Ya van muchos colombianos asesinados bajo misiles en el mar Caribe y en la misma Venezuela cayeron colombianos ahí sin nada que ver, una señora de Santa Marta”.

Petro denuncia la presencia de misiles estadounidenses en el mar Caribe, que causaron la muerte de ciudadanos colombianos y venezolanos - crédito redes sociales/X

En la misma línea, el presidente colombiano sostuvo que la crisis humanitaria no es exclusiva del continente europeo y que América Latina enfrenta la descomposición del modelo democrático y la proliferación de conflictos armados.

Citó como ejemplo la violencia ligada a la discriminación de migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, a quienes, afirmó, “llevan a campos de concentración que hoy existen”.

“Contra pueblos latinoamericanos en Estados Unidos, solo porque ellos consideran que no tienen derecho de vivir allí. Y los sacan como perros”, agregó el presidente Gustavo Petro durante su intervención.

Así mismo, el jefe de Estado denunció el rechazo y persecución sistemática de estas comunidades por motivos raciales, y criticó la expulsión de migrantes, que considera una práctica que revive tragedias del pasado.

Petro advierte sobre la reaparición de conflictos globales y discriminación como síntomas de una crisis sistémica

El presidente Petro señala la descomposición del modelo democrático y la proliferación de conflictos armados en América Latina - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

Gustavo Petro enfatizó que los riesgos actuales no distan de la situación del siglo pasado en Europa y relativizó el nivel de violencia que experimenta Colombia frente a los acontecimientos históricos de ese continente: “La violencia colombiana no logra de lejos acercarse siquiera a la violencia que vivió Europa en ese entonces, aunque diversas prácticas ahora reviven”.

Esta declaración puso a Colombia y a América Latina como parte de un tablero global en el que los riesgos de ruptura democrática y violencia masiva se articulan en los mismos términos que en las grandes catástrofes del siglo XX.

El mandatario colombiano subrayó la importancia de que la comunidad internacional recupere el foco en los problemas fundamentales de la humanidad.

Señaló que los debates globales han sido desplazados por intereses geopolíticos ajenos a la defensa de la vida y del planeta, y llamó a construir una “democracia global” sustentada en el reconocimiento de la diversidad y en la protección de la naturaleza.

Presidente Petro propuso una ‘democracia global’ basada en los pueblos y advirtió sobre el avance del miedo en la política mundial - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

“Respetando las diferencias en un sistema económico que nos demanda otra manera de relacionarnos si queremos sobrevivir en este planeta”, añadió Petro.

El jefe de Estado concluyó su exposición advirtiendo: “La humanidad enfrenta una encrucijada donde la libertad y la vida están en juego”.

De este modo, el presidente Gustavo Petro posicionó tanto a Colombia como al resto del continente americano dentro de una dinámica global en la que la violencia, la discriminación y el deterioro democrático configuran una amenaza existencial, comparable a la que precipitó los mayores desastres del siglo XX.