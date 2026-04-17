Colombia

Paloma Valencia explicó uno de los proyectos que implementaría en un posible gobierno relacionado con las madres cabezas de familia, aprovechó para enviar puyas a Iván Cepeda

Propuso además medidas para que estas familias cuenten con espacios para proteger a los menores mientras ellas trabajan

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Según Paloma Valencia, las nuevas reglas amenazan la autonomía de empresas diversas y ponen en riesgo su viabilidad económica en el mercado colombiano - crédito Lina Gasca/Colprensa
Paloma Valencia sobre programas sociales para mujeres cabeza de familia - crédito Lina Gasca/Colprensa

En un contexto marcado por la falta de apoyo estatal, Paloma Valencia centró su propuesta de gobierno en las madres cabeza de hogar.

En una publicación realizada en su cuenta de la red social X, destacó la magnitud del desafío social al afirmar: “De cada cinco hogares que hay en Colombia, uno es de una madre cabeza de hogar que la está dando toda para sacar a sus niños adelante y no tiene ayuda del Estado”.

Valencia abordó la cuestión del subsidio y el emprendimiento, presentando su iniciativa: “Queremos el subsidio Mamá no está sola, para que la acompañemos”, junto con el diseño de programas dirigidos a facilitar el acceso al crédito y reducir la dependencia de prestamistas informales.

Propuso además medidas para que estas familias cuenten con espacios protegidos para sus hijos mientras ellas trabajan: “un gran programa de madres cabeza de hogar que les permita emprender, que les permita tener crédito y salir del gota a gota, cuidar a sus niños y tener por la tarde en las extracurriculares deporte o cultura para que los niños, mientras ellas estén trabajando, estén cuidados”.

Junto a sus propuestas sociales, Valencia criticó la actitud de sus rivales ante los escándalos institucionales, cuestionando la falta de posicionamiento de Iván Cepeda: “¿Nos sorprende que Iván Cepeda no haya podido decir nada sobre la megaparranda en la cárcel de Itagüí? A nadie lo sorprende”.

Paloma Valencia expone la preocupante cifra de hogares liderados por madres solteras en Colombia y presenta su propuesta "Mamá no está sola", un programa integral que busca ofrecer subsidios, crédito para emprendimientos y actividades extracurriculares para sus hijos - crédito @PalomaValenciaL/X

Paloma Valencia criticó nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud

La designación de Daniel Quintero como superintendente de Salud marcó un punto de inflexión en la disputa política colombiana, a solo semanas de las elecciones presidenciales. Las críticas llegaron desde varios frentes, pero fue la candidata Paloma Valencia que encendió la polémica con declaraciones directas sobre el nombramiento.

Según Valencia, la decisión de la Presidencia representa “la agresión final contra los más débiles: los enfermos en Colombia”. Para la senadora, este movimiento ocurre “en un momento de máxima fragilidad institucional, justo cuando el Gobierno busca consolidar una ‘intervención total’”.

La candidata destacó su preocupación ante la cercanía de los comicios, señalando que “poner a un funcionario acusado de delitos y con historial de suciedad administrativa es la jugada final para la captura electoral, y para saltarse la ley de garantías y girar recursos a sus ‘aliados de la paz total territorial’”. Estas palabras aparecieron en su cuenta de X, donde la senadora del Centro Democrático expuso su visión sobre el trasfondo político de la medida.

Paloma Valencia sobre nombramiento de Daniel Quintero como nuevo superintendente de salud - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia sobre nombramiento de Daniel Quintero como nuevo superintendente de salud - crédito @PalomaValenciaL/X

En el contexto de la controversia, Valencia se dirigió a las autoridades de control. “Procurador, órganos de control, Cortes: hay que cuidar a la gente. Estamos en sus manos, porque van a intervenir a Sura y otras para su ‘chu chu chu final’”, pidió la candidata, en referencia a posibles intervenciones en entidades clave del sistema de salud.

La hoja de vida de Quintero fue publicada oficialmente el 15 de abril de 2026, lo que desató la reacción inmediata de sectores opositores, principalmente por el historial político del exalcalde de Medellín y su pasado como aspirante presidencial. La discusión sobre su idoneidad para el cargo creció en intensidad en redes sociales y espacios institucionales.

La figura de Quintero, marcada por antecedentes de gestión y señalamientos judiciales, es vista por la oposición como un movimiento estratégico del Gobierno para consolidar poder en sectores clave antes de la contienda electoral.

Daniel Quintero y Paloma Valencia, candidatos presidenciales - crédito @quinterocalle/Instagram/@PalomaValenciaL/X
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y exaspirante a la presidencia, y Paloma Valencia, candidata presidencial - crédito @quinterocalle/Instagram/@PalomaValenciaL/X

Valencia insistió en que la designación “queda claro que la prioridad no es la estabilización del sistema, sino asegurar un operador político con capacidad de presión sobre el flujo de recursos de la Nueva EPS y las entidades intervenidas”. Con este señalamiento, la candidata apuntó a la posible utilización del aparato estatal como herramienta electoral.

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