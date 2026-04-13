James Rodríguez logró que la Hacienda de España le devuelva más de tres millones de euros: la Audiencia Nacional le dio la razón

Audiencia Nacional ordenó a Hacienda devolverle más de tres millones de euros a James Rodríguez tras descartar evasión fiscal durante su paso por el Real Madrid en 2014. - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La Audiencia Nacional ha fallado a favor de James Rodríguez al determinar que el futbolista colombiano no incurrió en evasión fiscal durante su paso al Real Madrid en 2014 y ordenó a la Agencia Tributaria devolverle una cifra superior a los tres millones de euros.

El conflicto se originó tras la acusación de Hacienda en 2018, cuando consideró que Rodríguez debía tributar como residente fiscal en España ese año, dando lugar a una disputa judicial que concluye ahora con el reconocimiento de que el jugador residió en el Principado de Mónaco la mayor parte del periodo investigado.

En la resolución de la Audiencia Nacional anuló la sanción impuesta por el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) contra Rodríguez fechada el 27 de octubre de 2020. De acuerdo con la documentación aportada por su defensa jurídica, liderada por Manuel de Vicente Tutor del despacho Equipo Económico, el futbolista acreditó su residencia en Mónaco durante al menos 202 días de 2014.

Hacienda argumentó que James Rodríguez debía tributar en España por sus ingresos tras fichar por el Real Madrid, pero el tribunal determinó que su centro de interés económico permanecía en Mónaco hasta julio de 2014 - crédito @jamesrodriguez10 - @timberwolves / Instagram

Este dato, verificado mediante un certificado emitido por las autoridades policiales monegascas, fue inicialmente desestimado por Hacienda al considerar que el documento no procedía del fisco del país europeo, pero aceptado finalmente por el tribunal español. No existía ningún vínculo previo, ni económico ni personal con España hasta el día 22 de julio”, indicaron los abogados de Rodríguez en declaraciones recogidas por El Mundo.

La Agencia Tributaria, durante el proceso, sostuvo que Rodríguez debía tributar en España, argumentando que buena parte de sus ingresos en 2014 provenían de ese país. En su análisis, Hacienda contrapuso los 2,2 millones de euros percibidos en el AS Mónaco hasta julio, con los 4,3 millones recibidos tras su fichaje por el club blanco y los 11 millones conseguidos en derechos de imagen a través de la sociedad Kenalton Assets Ltd.

Además, Hacienda descontó de sus días de residencia en Mónaco las ausencias por motivos de selecciones nacionales y vacaciones, intentando demostrar que su centro de interés económico se encontraba ya en España.

El fallo judicial desestimó los argumentos de la Agencia Tributaria sobre las ausencias por selecciones y vacaciones - crédito: AFP.

La decisión de la Audiencia Nacional sostiene que James Rodríguez mantuvo su residencia en Mónaco hasta formalizar su incorporación al Real Madrid. El tribunal determinó que las salidas ocasionales del país para disputar el Mundial de Brasil con la selección Colombia o para vacaciones “carecen de relevancia” y que existía “clara intención de retorno al lugar de partida”, como aparece citado en la sentencia consultada por El Mundo.

Esta interpretación invalida la postura de la Abogacía del Estado y de Hacienda sobre los periodos descontados, atendiendo al certificado de residencia y las pruebas aportadas por el futbolista.

La acusación contra Rodríguez cambia de calificación en 2018 cuando, tras revisión, la Agencia Tributaria reduce el caso de posible fraude fiscal a una “discrepancia técnica”, aunque manteniendo la sanción económica que ahora la justicia española ordena anular de forma definitiva. El fallo obliga a la Agencia Tributaria a reintegrar la cantidad cercana a tres millones de euros previamente reclamados al futbolista.

James Rodríguez debutaría como titular en el Minnesota United en la US Open Cup

James Rodríguez jugará sus primeros minutos con Minnesota United, luego de 166 días sin partidos oficiales - crédito X/@MNUFC

El colombiano James Rodríguez se perfila para disputar sus primeros minutos como titular en el Minnesota United FC el 14 de abril de 2026, en el encuentro frente a Sacramento Republic, correspondiente a la Lamar Hunt U.S. Open Cup. El club apunta a consolidar la participación del mediocampista en Estados Unidos, luego de la recuperación médica que lo mantuvo fuera de las canchas tras sufrir una deshidratación grave posterior a la última fecha FIFA.

La expectativa en torno al debut de James Rodríguez como titular se incrementa debido a su reciente marginación del plantel en el duelo ante San Diego FC, donde Minnesota United consiguió su segunda victoria de la temporada por 2-1. El jugador, aunque viajó con el equipo hasta California y apareció en fotografías y videos difundidos por el club, no fue incluido ni entre los titulares ni entre los suplentes, y debió presenciar el partido desde las gradas por decisión del entrenador Cameron Knowles.