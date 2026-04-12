Ramón Jesurún comienza a pensar en el retiro como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

Ramón Jesurún asumió la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol en noviembre de 2015 - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún Franco, abordó, por primera vez, su visión sobre el relevo generacional en la dirigencia y el futuro del fútbol nacional.

Las declaraciones se produjeron después de la Asamblea Ordinaria celebrada el 19 de marzo de 2026 en Bogotá, donde fue ratificado para un nuevo periodo presidencial entre 2026 y 2030 junto a su equipo directivo. Jesurún en una entrevista con Los Protagonista de Caracol Radio expuso sus reflexiones sobre el retiro, la institucionalidad y la preparación de nuevos líderes.

Durante la conversación, Ramón Jesurún reconoció abiertamente la proximidad de su retiro. “Yo estoy ya más del retiro que de otro, Gustavo, yo ya…” expresó, dejando entrever su percepción sobre el cierre de un ciclo personal al frente de la Federación. A pesar de esta afirmación, indicó su buen estado físico y mental: “Me siento con salud, con fuerza, con energía. Mírame cómo estoy”.

En el último ciclo de mandato, la utilidad bruta de la Federación Colombiana de Fútbol fue de 128.217 millones - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Jesurún reiteró en varias ocasiones que el liderazgo en la Federación no debe estar atado a personas, sino a la solidez de la estructura y la preparación de nuevos dirigentes. “En un momento hay que irse. Ahora, que hay que irse, claro”, insistió, mostrando convicción sobre la necesidad de un recambio generacional.

El dirigente enfatizó que el recambio es natural y necesario en cualquier institución: “Todos tenemos reemplazo en la vida”, y reiteró que su permanencia no responde a la idea de ser “indispensable e irreemplazable”, sino a una cuestión de responsabilidad y oportunidad.

Jesurún insistió en la importancia de preparar líderes para la sucesión: “Hay gente buena que estamos preparando para eso”. Recalcó que existen personas capacitadas para asumir el reto: “Sí, hay gente, hay gente que, que puede llegar a hacerlo bien”. Enfatizó que una de sus preocupaciones centrales es el legado institucional: “Que el fútbol quede bien cuando uno se vaya”.

Ramón Jesurún mantiene una estrecha relación con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol - crédito FCF

En ese sentido, el presidente remarcó la necesidad de evitar actitudes negativas al interior de la dirigencia en pro al desarrollo de la Federación Colombiana de Fútbol: “Cero mezquindad, cero envidia, cero ánimo de que le vaya mal al de al lado. No, nosotros tenemos que cambiar”.

El presidente hizo énfasis que su mayor interés es que el fútbol colombiano se fortalezca una vez concluya su gestión. “Yo sí me voy (...) una de mis preocupaciones es que el fútbol quede bien cuando uno se vaya”, dijo, haciendo referencia a la importancia de dejar una institución estable y sin conflictos internos.

En su mensaje final, Jesurún volvió a poner el acento en el cambio de mentalidad: “Nosotros tenemos que cambiar”, declaración que coincide con la de los últimos años en donde insiste en que hay que dar el paso a conseguir títulos.

Ramón Jesurún reelegido por la asamblea de la Federación Colombiana de Fútbol hasta 2030

La Federación Colombiana de Fútbol eligió a sus nuevos miembros del comité ejecutivo, reeligiendo a Ramón Jesurun como presidente - crédito FCF

La Asamblea Ordinaria de la Federación Colombiana de Fútbol celebrada el 19 de marzo de 2026 en Bogotá definió la composición del nuevo Comité Ejecutivo. Junto a Jesurún, fueron elegidos Alejandro Arteta y Óscar Astudillo como representantes de la Dimayor, y Juan Fernando Mejía y Jaime Ordóñez por la Difutbol. También se ratificó la continuidad de los vicepresidentes Carlos Mario Zuluaga y Álvaro González, presidentes de Dimayor y Difutbol, respectivamente.

Durante la sesión, se confirmó la empresa de revisoría fiscal y la integración de los órganos de disciplina y finanzas, consolidando la estructura institucional para el próximo ciclo.

En el cierre de la asamblea, Jesurún presentó el balance de gestión 2022–2025. Destacó logros en consolidación competitiva, crecimiento institucional, fortalecimiento financiero y proyección estratégica hacia el futuro inmediato. De cara al ciclo 2026–2030, la dirigencia apuesta por dar continuidad a estos ejes y robustecer la estabilidad del fútbol colombiano.