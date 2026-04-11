Esta es la fecha para el próximo partido de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

La selección Colombia femenina le apuesta todo a clasificar de manera anticipada al Mundial de Brasil 2027 - crédito FCF

La selección Colombia femenina volvió al ruedo de la Liga de Naciones de la Conmebol el viernes 4 de abril, luego de su última presentación a finales de noviembre de 2025, pues tuvo jornada de descanso en la cuarta jornada y su anterior rival fue Bolivia, con la que empató 1-1 en La Paz.

El combinado nacional ahora se prepara para la sexta fecha del certamen, que es clasificatorio al Mundial Femenino, y se medirá con otro rival directo en la tabla de posiciones, tal como lo fue Venezuela, con la que se midió en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Cabe recordar que el técnico Ángelo Marsiglia le apunta a ganar todos los compromisos del certamen en abril, que le permitirían a las cafeteras, si todo sale bien con los demás resultados, asegurar el cupo a la Copa del Mundo o, por lo menos, quedar en el Torneo de Repechaje.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en la Liga de Naciones?

Las dirigidas por Marsiglia sabían que la Vinotinto iba a ser un rival difícil en la quinta fecha del torneo, debido a su buen momento y evolución en los últimos años, encontrando una generación joven y con mucho potencial porque buena parte de sus jugadoras destacan en el exterior.

Después de enfrentar a Venezuela, la selección Colombia femenina volverá a jugar el martes 14 de abril, desde las 8:00 p. m., cuando se mida con Chile, una de sus rivales directas en la tabla de posiciones porque ambas están cerca de los puestos de clasificación directa.

Chile viene de enfrentar a Argentina en Valparaiso, por la quinta fecha de la Liga de Naciones Femenina - crédito @LaRoja/X

El compromiso se disputará en el estadio Pascual Guerrero, con capacidad para cerca de 38.000 espectadores, y la Federación Colombiana de Fútbol mantiene la venta de boletería para el duelo, pues le dio la oportunidad a los hinchas de elegir si querían entrada para dos compromisos, junto con el de las venezolanas, o solamente uno.

Las cafeteras se ilusionan con un triunfo frente a las australes, sueñan con volver a una Copa del Mundo tras la presentación en Australia-Nueva Zelanda 2023, cuando el conjunto del entonces técnico Nelson Abadía alcanzó los cuartos de final y fue lo más lejos que llegó una selección femenina de mayores en un torneo de la FIFA.

La selección Colombia femenina le apunta a clasificar de manera directa a la Copa del Mundo de la FIFA 2027 en Brasil - crédito FCF

Marsiglia confía en sus jugadoras

El entrenador del combinado nacional habló en rueda de prensa sobre su equipo y empezó con Linda Caicedo, de quien dijo que desea más aporte defensivo de su parte: “Ella es una de nuestras primeras defensoras junto con la delantera y la otra carrilera, pero queremos que esté en contacto con el balón con las más ofensivas, como Leicy Santos, Maithé López o Valerin Loboa”.

“Ha mejorado mucho en la finalización, apenas tiene 21 años, todavía le faltan muchas cosas por mejorar, pero es una ‘crack’ para nosotros. Es la jugadora, junto con Leicy, que son diferentes y queremos que sean protagonistas, por lo que tenemos que generar un esquema, no para ella, pero donde sobresalga”, dijo, citado por El País.

Linda Caicedo es la jugadora más talentosa de la selección Colombia femenina desde hace más de cinco años - crédito Yuki Iwamura/AP

Mayra Ramírez es una de las bajas sensibles de Colombia por lesión y Marsiglia le dedicó unas palabras: “Es una jugadora importante para nosotros; lamentablemente, está pasando por una situación difícil donde no es fácil recuperarse de una lesión y volver a recaer, por eso la acompañamos en este momento y que pueda tener una recuperación pronto”.

Pese a la ausencia de la goleadora, el técnico reconoció que tiene a dos jóvenes atacantes de mucha proyección como Maithé López y Valerin Loboa: “Es extraordinario porque, apenas con 18 y 19 años, vienen con ese espíritu amateur donde quieren correrlo todo y hay que decirles que en ciertas jugadas no hay que correr tanto y hay que pensar un poquito más. Para mejorar su potencial, hemos trabajado mucho la finalización desde la She Believes Cup y en estos entrenamientos que hemos tenido”.