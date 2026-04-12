Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el clásico de Bogotá 346 de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Radamel Falcao recibió su primera convocatoria por Liga BetPlay desde la lesión sufrida el 14 de febrero - crédito Cristian Bayona / Colprensa
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios vs. Independiente Santa Fe, válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026. El partido se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, con los Embajadores como locales y sin ingreso de la hinchada visitante.
Siga aquí todas las incidencias del encuentro programado para las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y que puede significar la eliminación para uno de los dos equipos más históricos de la ciudad de Bogotá.
15:22 hsHoy
Convocados de Independiente Santa Fe para el clásico vs. Millonarios
Santa Fe perdió la última edición del clásico de Bogotá - crédito Jorge Cuéllar/Colprensa
Arqueros
Andrés M.Marmolejo
Weimar Asprilla
Carlos Nemocón
Defensas
Emmanuel Olivera
Victor Moreno
Iván Scarpetta
Helibelton Palacios
Juan S. Quintero
Jeison Angulo
Christian Mafla
Volantes
Daniel Torres
Omar Fernández
Jader Obrian
Kilian Toscano
Luis Palacios
Alexis Zapata
Jhojan Torres
Delanteros
Nahuel Bustos
Hugo Rodallega
Edwin Mosquera
Martín Palacios
Franco Fagúndez
14:17 hsHoy
Ficha del partido
Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - Fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026 (Clásico de Bogotá 346)
Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia.
Fecha y hora: domingo 4 de abril - 2:00 p. m. hora colombiana