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Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el clásico de Bogotá 346 de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Los Embajadores serán los locales, pero ambos clubes están obligados a sumar de a tres para no resignar sus aspiraciones a clasificar a la fase final del primer semestre del año

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El delantero también habló acerca de lo que fue el partido ante Millonarios - crédito Cristian Bayona / Colprensa
Radamel Falcao recibió su primera convocatoria por Liga BetPlay desde la lesión sufrida el 14 de febrero - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios vs. Independiente Santa Fe, válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026. El partido se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, con los Embajadores como locales y sin ingreso de la hinchada visitante.

Siga aquí todas las incidencias del encuentro programado para las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y que puede significar la eliminación para uno de los dos equipos más históricos de la ciudad de Bogotá.

15:22 hsHoy

Convocados de Independiente Santa Fe para el clásico vs. Millonarios

-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa
Santa Fe perdió la última edición del clásico de Bogotá - crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

Arqueros

  • Andrés M.Marmolejo
  • Weimar Asprilla
  • Carlos Nemocón

Defensas

  • Emmanuel Olivera
  • Victor Moreno
  • Iván Scarpetta
  • Helibelton Palacios
  • Juan S. Quintero
  • Jeison Angulo
  • Christian Mafla

Volantes

  • Daniel Torres
  • Omar Fernández
  • Jader Obrian
  • Kilian Toscano
  • Luis Palacios
  • Alexis Zapata
  • Jhojan Torres

Delanteros

  • Nahuel Bustos
  • Hugo Rodallega
  • Edwin Mosquera
  • Martín Palacios
  • Franco Fagúndez
14:17 hsHoy

Ficha del partido

  • Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - Fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026 (Clásico de Bogotá 346)
  • Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín - Bogotá, Colombia.
  • Fecha y hora: domingo 4 de abril - 2:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.

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