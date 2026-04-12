Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el clásico de Bogotá 346 de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Radamel Falcao recibió su primera convocatoria por Liga BetPlay desde la lesión sufrida el 14 de febrero - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios vs. Independiente Santa Fe, válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026. El partido se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, con los Embajadores como locales y sin ingreso de la hinchada visitante.

Siga aquí todas las incidencias del encuentro programado para las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y que puede significar la eliminación para uno de los dos equipos más históricos de la ciudad de Bogotá.