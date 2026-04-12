Falcao volvió a quejarse del árbitraje en Colombia, luego del clásico contra Santa Fe: “¿Cuál es el miedo de pitarle un penalti a Millonarios?"

Falcao García jugó su primer partido de Liga desde el 14 de febrero, cuando se lesionó enfrentando a Llaneros - crédito Millonarios FC

Millonarios y Santa Fe empataron 1-1 en el estadio El Campín el domingo 12 de abril, en un clásico bogotano que complicó las posiciones de ambos equipos en la liga local. Sebastián Valencia adelantó a Millonarios en el minuto 60, mientras que Hugo Rodallega igualó para Santa Fe con un cabezazo en el 76.

En la rueda de prensa, Millonarios, como ha sido costumbre en sus últimos partidos, se quejó del arbitraje. El desenlace del partido estuvo marcado por la expulsión de Rodrigo Contreras en el minuto 79, tras un encontronazo sin balón y el penalti cometido a Falcao, a juicio de los jugadores del Embajador, que no fue sancionado.

Radamel Falcao, que disputó 15 minutos más la adición, fue protagonista de una de las decisiones del juez central Andrés Rojas. El delantero al minuto 82 tuvo una clara opción, sin portero, tras un centro de Sebastián del Castillo y una mala salida del portero Weimar Asprilla. El atacante saltó y no llegó a la pelota, pero él y el entrenador Fabian Bustos reclamaron un empujón, que impidió la anotación.

El atacante aseguró que el juez central Andrés Rojas le confirmó que se equivocó al no sancionar penalti -crédito @MillosFCoficial/X

El VAR revisó la jugada y consideró que hubo una disputa limpia, luego de no sugerir al juez central revisar la acción. Sin embargo, en la charla con los medios de comunicación Radamel Falcao aseguró que Andrés Rojas en dos ocasiones le reconoció que se había equivocado al no sancionar la infracción.

Radamel Falcao García relató ante los medios el momento en que sintió un empujón que, a su juicio, le impidió anotar. “Eh, en su momento, cuando pasa la situación, el argumento que me da es que los dos vamos a disputar la pelota”, explicó Falcao sobre la respuesta que recibió del árbitro Andrés Rojas.

El delantero insistió en que la acción fue clara y que el defensor rival únicamente buscó impedirle ganar la jugada. “Si yo gano la posición como delantero, porque gané la posición y salto primero, el defensor que viene atrás mío, la única chance que tiene para intentar ganar la jugada es hacer foul. Y se nota muy claramente en el video, cuando yo salto, que voy adelante del jugador de Santa Fe y lo único que hace es empujarme, no disputar la pelota, porque la pelota está adelante mío”, argumentó Radamel Falcao García.

Falcao García pidió explicaciones del motivo por el que no sancionaron penalti a Millonarios: "¿porque es a mí? - crédito Millonarios FC

El capitán fue más allá al cuestionar la decisión de no revisar la jugada con las cámaras disponibles y la negativa a apoyarse en el VAR: “¿Qué disputa hay del balón ahí? ¿Y por qué no miran las cámaras al jugador de Santa Fe que hizo el foul para que vean el lenguaje corporal? Que su lenguaje corporal aceptaba lo que había pasado. Entonces, no sé cuál es el miedo de cobrarle un penal a Millonarios o de simplemente ir al VAR y de apoyarse. No sé qué miedo, ¿por qué es a mí? A ver, yo trato de jugar lo más leal posible y no sé por qué no se recurre al VAR para tener todas las herramientas y tomar una decisión adecuada.”

Fabián Bustos apuntó contra el VAR y cuestionó el criterio arbitral en el Clásico de Bogotá

El técnico Fabián Bustos constantemente ha criticado el arbitraje en Colombia - crédito Millonarios FC

Bustos indicó que incluso con un jugador menos, Millonarios generó las acciones más peligrosas, incluyendo la de Radamel Falcao García y otra de Rodrigo Ureña. “Pero nosotros hasta con diez fuimos a ganarlo, hasta con diez tuvimos la jugada que se puede revisar de Rada, tuvimos la jugada que se puede revisar de Ureña. Son jugadas dentro del área que se pueden revisar. Y no entiendo que tenemos una herramienta tan importante, ¿por qué no la usamos? Si usamos la-- o sea, porque no puede definir el que está arriba, tiene que definir el del campo, el que está ahí, el que va, siente las cosas.”

El entrenador insistió en que la herramienta tecnológica debe utilizarse para clarificar las acciones y no dejar dudas. “Yo siento de que si hubiera-- si, si se cobra penal, se va a revisar, ¿cierto? Yo no entiendo por qué no se revisa, porque es una falta, obviamente, para mí es penal, pero es una, es-- en mi opinión, es penal. Pero digo, ¿cuál es el problema de revisarla? Que, que, que no tome la decisión la gente, los de afuera, que tome la decisión el árbitro, que la revise, que tome la decisión, porque obviamente Rada iba con posibilidad de hacer el gol, está en el aire, la pelota la va a cabecear y, y siente un, un, una falta o, eh, lo sacan de la posición y no lo dejan cabecear. Eh, a mí me, me preocupa por qué no se revisa. Porque si la revisa y después el árbitro toma la decisión de decir que no fue, bueno, pero para mí, obviamente, en mi opinión, es una jugada clara.”