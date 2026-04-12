Deportes

Millonarios y Santa Fe empataron en el Clásico de Bogotá y complicaron sus opciones para clasificar a las finales: estas son las cuentas

Millonarios debe hacer siete de los nueve puntos en juego, mientras que los Leones están obligados a ganar los tres partidos que le restan en el calendario. Ambos tendrá competencia internacional en el medio

Guardar
Millonarios tuvo la opción más clara en el primer tiempo del clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa - Lina Gasca
Millonarios tuvo la opción más clara en el primer tiempo del clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa - Lina Gasca

Millonarios y Santa Fe empataron en el Clásico de Bogotá de la fecha 16 en la Liga BetPlay, resultado que fue en perjuicio de las aspiraciones de ambos para clasificar a la ronda final del torneo colombiano.

El “número mágico” para clasificar a los play-off de la Liga BetPlay I-2026 sería 29 puntos, este sería el mínimo de puntos que necesitan los equipos que terminen entre los ocho mejores y seguir en la pelea para pelear por la estrella de mitad de año.

El empate 1-1 de Millonarios vs. Santa Fe en la fecha 16 complica aun más el panorama de ambas instituciones, pese a que una vez terminado el partido subieron un puesto cada uno en la tabla de posiciones.

Sebastián Valencia celebró su primer gol como jugador de Millonarios en el Clásico de Bogotá - crédito Millonarios FC
Sebastián Valencia celebró su primer gol como jugador de Millonarios en el Clásico de Bogotá - crédito Millonarios FC

Millonarios con 22 puntos en 16 partidos jugados y una diferencia de gol de +8 tiene mayores probabilidades de clasificar a los ocho mejores. Con tres partidos por disputar (9 puntos en juego) podría llegar a 31 puntos, suficientes para avanzar a las finales. Dos victorias y un empate bastarían para llegar al umbral de clasificación, apalancados por la amplia diferencia de gol. Estos son los rivales de los Embajadores en lo que resta del campeonato

  • Fecha 17: vs. América de Cali (visitante).
  • Fecha 18. vs. Deportes Tolima (local).
  • Fecha 19: vs. Alianza FC (visitante).

En el medio de estos partidos, Millonarios tendrá que afrontar los duelos de la Copa Sudamericana ante Boston River y Sao Paulo, en condición de local, lo cual puede favorecer en el tiempo de recuperación de sus jugadores. Rodrigo Contreras y Jorge Arias serán bajas confirmadas para el partido contra América de Cali.

Hugo Rodallega marcó el gol de Independiente Santa Fe en el empate ante Millonarios y llegó tres goles en el primer semestre del 2026 - crédito Santa Fe
Hugo Rodallega marcó el gol de Independiente Santa Fe en el empate ante Millonarios y llegó tres goles en el primer semestre del 2026 - crédito Santa Fe

Entretanto, Independiente Santa Fe no tiene margen de error en los tres partidos restantes. Mientras su clásico rival puede darse la licencia de empatar uno de sus tres partidos, los Cardenales para llegar a los 29 puntos deberán ganar tres de tres partidos que le restan para completar el calendario:

  • Fecha 17: vs. Cúcuta Deportivo (local).
  • Fecha 18. vs. Deportivo Pasto (visitante).
  • Fecha 19: vs. Internacional de Bogotá (local).

Aunque en Liga, los Leones tienen dos partidos como local, su participación en Copa Libertadores indica que deben viajar a Sao Paulo en Brasil y Buenos Aires en Argentina, viajes de más de 7 horas que pueden incidir en el rendimiento y la gestión de la nómina.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2025, luego del Clásico de Bogotá

Millonarios fue local en el clásico de Bogotá de la fecha 16 ante Santa Fe - crédito Colprensa - Lina Gasca
Millonarios fue local en el clásico de Bogotá de la fecha 16 ante Santa Fe - crédito Colprensa - Lina Gasca
  1. Atlético Nacional: 37 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +20).
  2. Deportivo Pasto: 31 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5).
  3. Junior: 28 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  4. Deportes Tolima: 27 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +10).
  5. Once Caldas: 26 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
  6. América de Cali: 24 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
  7. Millonarios: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8).
  8. Deportivo Cali: 22 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  9. Internacional de Bogotá: 22 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -2).
  10. Águilas Doradas: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4).
  11. Llaneros: 20 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +2).
  12. Independiente Santa Fe: 20 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -1).
  13. Atlético Bucaramanga: 19 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  14. Independiente Medellín: 17 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -1).
  15. Fortaleza: 16 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -6).
  16. Cúcuta: 15 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -6).
  17. Alianza FC: 15 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -12).
  18. Jaguares de Córdoba: 14 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -14).
  19. Boyacá Chicó: 11 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -10).
  20. Deportivo Pereira: 7 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15).

Temas Relacionados

MillonariosSanta FeLiga BetPlayTabla de Posiciones Liga ColombianaColombia-Deportes

Más Noticias

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: empate en el Clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Los Embajadores serán los locales, pero ambos clubes están obligados a sumar de a tres para no resignar sus aspiraciones a clasificar a la fase final del primer semestre del año

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: empate en el Clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Minnesota vs. Sacramento: el partido de la US Open Cup en donde James Rodríguez podría tener sus primeros minutos como titular en Estados Unidos

El colombiano viajó con el equipo a San Diego pero fue enviado a las gradas, por decisión técnica, luego de sufrir una deshidratación severa tras el parón por la fecha FIFA a finales de marzo

Minnesota vs. Sacramento: el partido de la US Open Cup en donde James Rodríguez podría tener sus primeros minutos como titular en Estados Unidos

Hora y dónde ver Paraguay vs. Colombia en el Sudamericano Sub17: la Tricolor se juega la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA

La Selección perdió en la fecha 4 ante Uruguay y comprometió su clasificación a la Copa del Mundo que se jugará en Catar, por lo que está obligada a sumar los tres puntos en la última fecha ante los anfitriones

Hora y dónde ver Paraguay vs. Colombia en el Sudamericano Sub17: la Tricolor se juega la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA

Medalla de oro para Ángel Barajas: ganó la prueba de barras paralelas de la Copa Mundo en Croacia

El gimnasta cucuteño sumó su segunda medalla de oro en la temporada tras la conseguida en la misma prueba durante la parada en Azerbaiyán de la Copa del Mundo

Medalla de oro para Ángel Barajas: ganó la prueba de barras paralelas de la Copa Mundo en Croacia

Luis Díaz hace parte de importante récord del Bayern Múnich: el aporte del colombiano en el equipo más goleador en la historia de la Bundesliga

Junto con Harry Kane y Michael Olise, el colombiano conforma el tridente ofensivo más goleador de Europa en la temporada 2025-2026

Luis Díaz hace parte de importante récord del Bayern Múnich: el aporte del colombiano en el equipo más goleador en la historia de la Bundesliga
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

ENTRETENIMIENTO

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Emiro Navarro defendió a su mejor amiga de los ataques en redes y pidió que la respalden en ‘La casa de los famosos Colombia’

Karol G descubrió una infidelidad usando un GPS: “Estaba en otro continente”

Daniel Daza, que predijo el triunfo de Petro en 2022, responde a la polémica por su pronóstico presidencial y asegura que lo están amenazando

Kimberly Reyes revela lo que hizo posible su regreso a la televisión: “Tenía que ser este proyecto, me llenaba el corazón de felicidad”

Deportes

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: empate en el Clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: empate en el Clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Minnesota vs. Sacramento: el partido de la US Open Cup en donde James Rodríguez podría tener sus primeros minutos como titular en Estados Unidos

Hora y dónde ver Paraguay vs. Colombia en el Sudamericano Sub17: la Tricolor se juega la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA

Medalla de oro para Ángel Barajas: ganó la prueba de barras paralelas de la Copa Mundo en Croacia

Luis Díaz hace parte de importante récord del Bayern Múnich: el aporte del colombiano en el equipo más goleador en la historia de la Bundesliga