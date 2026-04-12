Millonarios y Santa Fe empataron en el Clásico de Bogotá y complicaron sus opciones para clasificar a las finales: estas son las cuentas

Millonarios tuvo la opción más clara en el primer tiempo del clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa - Lina Gasca

Millonarios y Santa Fe empataron en el Clásico de Bogotá de la fecha 16 en la Liga BetPlay, resultado que fue en perjuicio de las aspiraciones de ambos para clasificar a la ronda final del torneo colombiano.

El “número mágico” para clasificar a los play-off de la Liga BetPlay I-2026 sería 29 puntos, este sería el mínimo de puntos que necesitan los equipos que terminen entre los ocho mejores y seguir en la pelea para pelear por la estrella de mitad de año.

El empate 1-1 de Millonarios vs. Santa Fe en la fecha 16 complica aun más el panorama de ambas instituciones, pese a que una vez terminado el partido subieron un puesto cada uno en la tabla de posiciones.

Sebastián Valencia celebró su primer gol como jugador de Millonarios en el Clásico de Bogotá - crédito Millonarios FC

Millonarios con 22 puntos en 16 partidos jugados y una diferencia de gol de +8 tiene mayores probabilidades de clasificar a los ocho mejores. Con tres partidos por disputar (9 puntos en juego) podría llegar a 31 puntos, suficientes para avanzar a las finales. Dos victorias y un empate bastarían para llegar al umbral de clasificación, apalancados por la amplia diferencia de gol. Estos son los rivales de los Embajadores en lo que resta del campeonato

Fecha 17: vs. América de Cali (visitante).

Fecha 18. vs. Deportes Tolima (local).

Fecha 19: vs. Alianza FC (visitante).

En el medio de estos partidos, Millonarios tendrá que afrontar los duelos de la Copa Sudamericana ante Boston River y Sao Paulo, en condición de local, lo cual puede favorecer en el tiempo de recuperación de sus jugadores. Rodrigo Contreras y Jorge Arias serán bajas confirmadas para el partido contra América de Cali.

Hugo Rodallega marcó el gol de Independiente Santa Fe en el empate ante Millonarios y llegó tres goles en el primer semestre del 2026 - crédito Santa Fe

Entretanto, Independiente Santa Fe no tiene margen de error en los tres partidos restantes. Mientras su clásico rival puede darse la licencia de empatar uno de sus tres partidos, los Cardenales para llegar a los 29 puntos deberán ganar tres de tres partidos que le restan para completar el calendario:

Fecha 17: vs. Cúcuta Deportivo (local).

Fecha 18. vs. Deportivo Pasto (visitante).

Fecha 19: vs. Internacional de Bogotá (local).

Aunque en Liga, los Leones tienen dos partidos como local, su participación en Copa Libertadores indica que deben viajar a Sao Paulo en Brasil y Buenos Aires en Argentina, viajes de más de 7 horas que pueden incidir en el rendimiento y la gestión de la nómina.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2025, luego del Clásico de Bogotá

Millonarios fue local en el clásico de Bogotá de la fecha 16 ante Santa Fe - crédito Colprensa - Lina Gasca

Atlético Nacional: 37 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +20). Deportivo Pasto: 31 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5). Junior: 28 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Deportes Tolima: 27 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +10). Once Caldas: 26 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7). América de Cali: 24 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Millonarios: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8). Deportivo Cali: 22 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Internacional de Bogotá: 22 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -2). Águilas Doradas: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4). Llaneros: 20 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +2). Independiente Santa Fe: 20 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -1). Atlético Bucaramanga: 19 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Independiente Medellín: 17 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -1). Fortaleza: 16 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -6). Cúcuta: 15 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -6). Alianza FC: 15 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -12). Jaguares de Córdoba: 14 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -14). Boyacá Chicó: 11 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de -10). Deportivo Pereira: 7 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15).