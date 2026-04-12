Hora y dónde ver Paraguay vs. Colombia en el Sudamericano Sub17: la Tricolor se juega la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA

La Tricolor es la vigente subcampeona del Sudamericano Sub17 - crédito Conmebol

La Selección Colombia sub 17 enfrenta el domingo 12 de abril a Paraguay en un duelo decisivo por la última fecha del Sudamericano Sub-17, partido que puede sentenciar la clasificación al Mundial de la categoría o la eliminación del conjunto nacional.

El duelo, que se disputa en el estadio Ypané de Paraguay a las 6:00 p. m (hora de Colombia), obligará a la Tricolor a buscar la victoria y estar pendiente del resultado simultáneo entre Chile y Ecuador, ante la posibilidad de avanzar directamente al Mundial de Qatar o verse obligado a disputar el repechaje para lograr el objetivo.

Colombia llega a este encuentro con cuatro puntos, producto de un empate, una victoria y una derrota, y se sitúa en el tercer lugar del Grupo A, mientras que su rival, Paraguay, es último con una sola unidad. Tras la derrota 0-2 ante Uruguay —con saldo de tres lesionados— el equipo dirigido por Fredy Hurtado enfrenta no solo la presión deportiva, sino también un recorte significativo en su plantel por lesión.

La selección Colombia perdió ante Uruguay y puso en suspenso su clasificación a la semifinal del Sudamericano Sub17 - crédito Conmebol

La jornada es decisiva porque definirá los cuatro clasificados de cada grupo del torneo sudamericano, que reparte siete cupos al Mundial Sub-17. El formato establece que los dos primeros de cada grupo obtienen el pase directo al Mundial y a las semifinales, mientras que los terceros y cuartos deberán disputar un repechaje que concede los tres boletos restantes.

Si Colombia cae ante Paraguay, quedará eliminada de toda opción, incluyendo la posibilidad de repechaje, en caso de que Chile empate o gane contra Ecuador. Así va la tabla de posiciones del grupo A, previo a la fecha 5:

Ecuador: 7 puntos / +2 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Uruguay: 5 puntos / +1 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Colombia: 4 puntos / -1 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Chile: 4 puntos / 0 diferencia de gol / 3 partidos jugados. Paraguay: 1 punto / -2 diferencia de gol / 3 partidos jugados.

Una derrota puede dejar a Colombia en el úlitmo puesto del grupo A, dependiendo del resultado de Chile - crédito Conmebol

En caso de triunfar tanto Colombia como Chile, la posición final se resolverá por el enfrentamiento directo entre ambas selecciones, la cual favorece a la amarilla, por superar 1-0 a Chile en la fecha 3.

El golpe más fuerte para el seleccionado nacional se produjo durante el último partido contra Uruguay, donde sufrieron la baja de tres futbolistas: Julio Sinisterra, Alex Gómez y Dilan Bonilla, todos retirados en camilla y con molestias físicas que ponen en duda su participación en la jornada definitiva. El técnico Freddy Hurtado debió modificar su planteamiento tras la seguidilla de lesiones, lo que condiciona significativamente la estrategia contra el conjunto paraguayo.

Jugadores convocados a la selección Colombia para el Sudamericano Sub17

La Selección Colombia va en busca de uno de los cupos a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA - crédito Conmebol

Luigi Joel Ortiz Mañunga – Deportivo Cali

Gilberto Adrián Saavedra Garcés – Real Soacha Cundinamarca

Luis Eduardo Maturana Moreno – Deportivo Independiente Medellín

Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali

Edwin Estrella De La Rosa – Belén La Nubia – Arco Zaragoza

Juan José Fori Viveros – C.D Estudiantil

John Mauricio Maturana Carabali – Internacional De Palmira

Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional

Simón Alejandro Rojas Merchán – Atlético Nacional

José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional

Matías Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo

Camilo Blandón Arriaga – C.D Estudiantil

Anderson Yair Murillo Mosquera – Deportivo Independiente Medellín

Freyder Alexis Celis Vega – Millonarios

Eíder Luis Carrillo Córdoba – Deportivo Independiente Medellín

Adrián Felipe Mosquera Bello – Deportivo Independiente Medellín

Dilan Santiago Bonilla Andrade – Aafp

Jean Karlo Rojas Pérez – Alianza Valledupar

Jerson Balanta Guaza – Orsomarso S.C

Carlos Alberto Rodríguez Herazo – Junior F.C

Álex Gómez – Red Bull Ny (Usa)

Julio Andrés Sinisterra Cuero – Fortaleza Ceif

Miguel Ángel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C