Medalla de oro para Ángel Barajas: ganó la prueba de barras paralelas de la Copa Mundo en Croacia

El colombiano ganó su segunda medalla de oro en la prueba de barras paralelas en 2026 - crédito International Gymnastics Federation - FIG

Ángel Barajas ha tenido un destacado rendimiento en las paradas de la Copa Mundo de aparatos de la Federación Internacional de Gimnasia 2026. El medallista olímpico en París 2024 consiguió el domingo 12 de abril su segunda medalla de oro en la prueba de barras paralelas tras superar al estadounidense Donall Whittenburg y al turco Ferhat Arıcan.

En el desarrollo central del ejercicio, Barajas incorporó elementos de valor medio-alto en apoyo, con transiciones fluidas y sin pausas visibles. La combinación de balanceos amplios y trabajo técnico en las barras le permitió mantener un ritmo constante, uno de los puntos fuertes de su presentación. Asimismo, se identificó un elemento de complejidad, cercano a los movimientos tipo Healy o Tippelt, que elevan la nota de dificultad y consolidan la competitividad de la rutina.

El cierre llegó con un doble mortal atrás bien ejecutado, con buena altura y control en el aire, aunque con un pequeño paso en la recepción que evitó una salida completamente limpia. El ejercicio le valió al colombiano una clasificación de 14.866, seguido por los 14.600 de Whittenburg y los 14.333 del rival turco.

Ángel Barajas ha nostrado un dominio importante en la prueba de barras paralelas en la Copa del Mundo 2026 - crédito Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

Ángel Barajas con esta llegó a seis medallas en la paradas de la Copa Mundo: dos de oro, dos tres de plata y una de bronce. Estefue el quinto evento y el cucuteño ha participado en cuatro, solamente se perdió el pasado con sede en El Cairo, Egipto.

La temporada de Barajas inició con la medalla de plata en Alemania en la competencia de barra fija. Luego en Bakú ganó la medalla de bronce en barra fija y la medalla de oro en la de barra paralela. Las dos medallas más recientes fueron dos de plata en barra fija y barra paralela en Turquía.

Así fue la medalla de oro que ganó Ángel Barajas en la Copa Mundo de Gimnasia en Azerbaiyán

Ángel Barajas ha participado en cuatro de las cinco paradas de la Copa del Mundo en el 2026 - crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

El colombiano Ángel Barajas se adjudicó la medalla de oro en barras paralelas durante la Copa del Mundo de Gimnasia Artística celebrada en Bakú, Azerbaiyán el 7 de marzo de 2026, ampliando así su estatus como uno de los máximos exponentes de la disciplina a nivel internacional y consolidando las aspiraciones deportivas de Colombia de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El triunfo de Barajas, con una puntuación de 14.600, representa el resultado de una trayectoria marcada por su progresiva consolidación en la élite mundial y por una mejora técnica evidente respecto a competencias anteriores.

En la edición de la Copa del Mundo de Gimnasia en Azerbaiyán, Barajas superó ampliamente al japonés Wataru Tanigawa, que sumó 14.200 puntos y se llevó la medalla de plata, mientras que el estadounidense Jesse Moore obtuvo el bronce. La victoria de Barajas adquiere aún mayor relevancia al considerar que apenas dos días antes, el 5 de marzo de 2026, el colombiano apenas logró clasificarse a la final situándose en la quinta posición con 13.633 unidades, tras una rutina que incluyó una caída.

Ángel Barajas, medallista olímpico en París 2024 y opción de medalla en Los Ángeles 2028

Ángel Barajas es el primer gimnasta colombiano medallista en unos Juegos Olímpicos - crédito Hannah Mckay/REUTERS

Ángel Gabriel Barajas Vivas, nacido el 12 de agosto de 2006 en Cúcuta, Colombia, inició su carrera en la gimnasia artística a los cinco años, alentado por su familia y en particular por su hermano mayor, que costeó sus primeras formaciones trabajando en distintos oficios.

Su aprendizaje comenzó en la Liga de Gimnasia de Norte de Santander, donde compartió entrenamientos con figuras nacionales como Jossimar Calvo. Su temprano potencial se confirmó en los Juegos Sudamericanos de la Juventud de 2022, donde acumuló seis medallas de oro y se consolidó como una de las mayores promesas del deporte colombiano.

Durante el año 2022, Barajas también logró preseas en el Campeonato Panamericano Juvenil y, en 2023, se consagró en el Mundial Juvenil de Antalya, Turquía, obteniendo oros en suelo y barras paralelas, plata en all-around y bronce en barra fija, lo que le permitió convertirse en el atleta más laureado de ese certamen. El salto a la categoría sénior en 2024 abrió un nuevo capítulo en su carrera deportiva: compitió en varias ediciones de la Copa del Mundo, sumando podios tanto en barras paralelas como en barra fija.

El sólido desempeño de Barajas en competencias internacionales le aseguró la clasificación a la final olímpica de París 2024 en barra fija. En esa jornada, obtuvo la medalla de plata, la primera presea olímpica para la gimnasia artística colombiana, después de recibir la máxima puntuación, pero ser superado en el desempate por criterio de ejecución por el japonés Shinnosuke Oka.