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Croacia arribó a Estados Unidos y señaló las ausencias de Inglaterra antes de su debut en el Mundial: “Faltan algunos jugadores”

En rueda de prensa, los jugadores Kristijan Jakić e Igor Matanović compartieron sus impresiones sobre su primer rival en el campeonato el próximo 17 de junio en Arlington, Texas

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Kristijan Jakić e Igor Matanović hablaron en Alexandria sobre el estado físico de Croacia tras su llegada a Estados Unidos para el Mundial 2026 - crédito Antonio Bronic/REUTERS
Kristijan Jakić e Igor Matanović hablaron en Alexandria sobre el estado físico de Croacia tras su llegada a Estados Unidos para el Mundial 2026 - crédito Antonio Bronic/REUTERS

Kristijan Jakić e Igor Matanović, los primeros jugadores de la selección croata en comparecer ante los medios tras la llegada del equipo a Estados Unidos, ofrecieron una rueda de prensa en Alexandria, Virginia, en la que repasaron desde el estado físico del grupo hasta el análisis del primer rival en el Mundial 2026, pasando por la fe, las expectativas personales y hasta los crucigramas.

El jet lag marcó las primeras respuestas. “Estamos un poco más descansados que ustedes porque pudimos dormir un poco más en el vuelo chárter. Aún no estamos del todo listos; la diferencia horaria nos afecta y tenemos algo de sueño. El barrio donde se encuentra el hotel es tranquilo. La comida es igual que en casa. Nos recibieron muy bien”, señaló Jakić.

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Matanović, por su parte, subrayó la novedad de estar fuera de Europa: “Uno vive en Europa toda la vida y por eso esto es especial. Puedo decir que el hotel es muy bueno; todavía no hemos visto los campos, pero seguro que estarán bien. Estamos muy contentos con todo”.

Matanović agradeció la convocatoria de Zlatko Dalić y aseguró que está listo para su primera gran competición con Croacia - crédito Antonio Bronic/REUTERS
Matanović agradeció la convocatoria de Zlatko Dalić y aseguró que está listo para su primera gran competición con Croacia - crédito Antonio Bronic/REUTERS

Ante una pregunta sobre el papel del catolicismo, ambos jugadores hablaron con convicción. “La fe es muy importante en mi familia y en mi vida. Cuando tengo tiempo, voy a la iglesia los domingos. Cuando rezo a Dios, siento que alguien me escucha y eso me da mucha fuerza”, dijo Matanović. Por su parte, Jakić fue más allá: “La fe lo ha significado todo para mí desde que nací. Somos un país católico y la fe es el camino que guía nuestras vidas. Toda la selección nacional tiene fe, y eso nos da fuerza en las grandes competiciones, especialmente a lo largo de nuestra trayectoria profesional”.

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Sobre sus expectativas de minutos en el torneo, Jakić fue honesto. “El minuto en Qatar fue lo mejor, el momento más hermoso de mi vida”, señaló, haciendo referencia a que disputó apenas un minuto en el partido por el tercer puesto ante Marruecos, en el Mundial de Qatar 2022.

“Mentiría si dijera que no esperaba jugar. Intentaré dar lo mejor de mí. Si juego unos minutos, estaré muy contento. Ya jugué mis minutos, no es que espere demasiado”, manifestó.

Matanović, convocado por primera vez a una gran competición, agradeció el llamado del seleccionador Zlatko Dalić: “Estoy aquí, puedo decir que estoy listo, tuve una buena temporada. No importa quién juegue en ataque, todos estamos listos. Quien tenga la oportunidad, un minuto o diez, estará listo. Agradezco la llamada del entrenador y el hecho de poder vivir todo esto”.

Las impresiones sobre Inglaterra

Kristijan Jakic mostró respeto por Inglaterra, aunque señaló que había jugadores que echaba en falta en la lista de convocados - crédito Antonio Bronic/REUTERS
Kristijan Jakic mostró respeto por Inglaterra, aunque señaló que había jugadores que echaba en falta en la lista de convocados - crédito Antonio Bronic/REUTERS

El debut de Croacia en el Mundial 2026 será ante los Tres Leones, una de las escuadras favoritas a llegar hasta las instancias finales del torneo. Jakić reconoció el peso de los ingleses, aunque apuntó a la ausencia de algunos nombres como un factor a tomar en cuenta.

Son una gran nación futbolística, tienen una gran tradición, la Premier League es la mejor liga del mundo y todo eso tiene su razón de ser. Me sorprendió la lista porque faltan algunos jugadores, pero eso demuestra su calidad. Esto les servirá de gran motivación, ya que en el último Mundial no consiguieron el resultado esperado. Esperamos que estén muy motivados, pero sabemos cómo tratar con gente así”, afirmó.

Matanović aportó información de primera mano sobre Harry Kane, cortesía de Josip Stanisic, compañero del inglés en el Bayern Múnich y miembro del seleccionado croata: “Inglaterra es la favorita, tienen un equipo muy bueno. Puede que incluso tengan al mejor delantero del mundo. Lo que Stanisic me contó sobre Kane es excelente. Estamos preparados y los analizaremos”.

Sobre la defensa inglesa, que no encajó ningún gol en toda la fase clasificatoria, Matanović recurrió a su experiencia reciente con el Friburgo, perdiendo la final de la Europa League ante Aston Villa. “Fue la primera vez que me enfrenté a un equipo de la Premier League. Puedo decir que es un fútbol diferente. Son más fuertes, más duros y juegan muy bien en los duelos. Espero lo mismo en este partido. Estamos todos preparados, incluyéndome a mí. Sin duda será un partido muy difícil”, admitió.

Igor Matanovic afirmó sentir de primera mano el poder del fútbol inglés durante su participación en la Europa League con el Friburgo, donde cayeron por 3-0 con Aston Villa - crédito Manon Cruz/REUTERS
Igor Matanovic afirmó sentir de primera mano el poder del fútbol inglés durante su participación en la Europa League con el Friburgo, donde cayeron por 3-0 con Aston Villa - crédito Manon Cruz/REUTERS

Los aplazamientos por lluvia que ya afectaron a otros encuentros del torneo también fueron objeto de consulta. Jakić respondió con pragmatismo: “Nosotros no decidimos el clima. Hubo muchos cambios incluso antes del Mundial. Si podemos lidiar con algunos problemas menores, tendremos que adaptarnos a otros más importantes como este. No debería generar mayores problemas”.

Uno de los momentos más distendidos llegó con una pregunta sobre cuál de los jugadores del seleccionado era capaz de resolver con más rapidez un crucigrama. Jakić no tuvo piedad con su compañero Joško Gvardiol, del Manchester City: “Joško es un principiante en lo que a crucigramas se refiere. Yo termino el mío antes de que él empiece el suyo”.

La dimensión del evento no pasó inadvertida para ninguno de los dos. “Nunca he dado una rueda de prensa ante 100 personas. Claro que es una sensación especial, porque se ve por todas partes. Si soy uno de los jugadores que participará en ese Mundial, será algo muy importante”, admitió Matanović. Jakić, con Qatar como referencia, reconoció que el escenario ya no le resulta del todo nuevo: “Esta es mi segunda gran competición y todo lo que cuenta Igor ya lo viví en Qatar. Ya llevo un año aquí, soy un poco más serio y controlo mis emociones. Hay cierta tensión”, expresó.

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