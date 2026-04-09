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Medellín ya sabe la fecha de su próximo partido en la Copa Libertadores: duro rival para el Poderoso

El conjunto del técnico Alejandro Restrepo tendrá su primera salida de visitante en el certamen y será ante nada menos que el equipo más complicado del grupo A

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Independiente Medellín
Independiente Medellín tiene un duro reto en el grupo A de la Copa Libertadores 2026 - crédito DIM

Independiente Medellín debutó en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Fue uno de los cuatro equipos provenientes de la segunda y tercera fase previa del certamen, dejó en el camino a Liverpool y Juventud Las Piedras de Uruguay.

Luego de enfrentar a Estudiantes de La Plata, el Poderoso ahora se medirá con un fuerte rival en el grupo A, será su primera salida en condición de visitante, con el objetivo de sumar tres puntos para soñar con los octavos de final o caer en la Copa Sudamericana.

De otro lado, el conjunto antioqueño necesita destacar a nivel internacional por la mala campaña en la Liga BetPlay, pues suma 17 puntos en 14 partidos, obligado a ganar casi todos los cinco encuentros que le quedan en el primer semestre y depender de otros resultados para avanzar a los playoffs.

¿Cuándo vuelve a jugar Medellín por Libertadores?

El cuadro rojo tuvo un encuentro complejo y en el que no logró sacar ventaja, empató 1-1 en condición de local y permitió que los argentinos, que abrieron el marcador a los cuatro minutos del juego, se llevaran un punto fundamental para acercarse a los octavos de final.

Medellín disputará la segunda fecha del grupo A de la Copa Libertadores el jueves 16 de abril, sobre las 7:30 p. m., ante nada menos que Flamengo de Brasil, el actual campeón del certamen y candidato a repetir título en 2026, debido al nivel de su plantilla y proceso que lleva años atrás.

Flamengo será el próximo rival de Medellín en la Copa Libertadores y jugarán en Río de Janeiro - crédito Sergio Moraes/REUTERS
Flamengo será el próximo rival de Medellín en la Copa Libertadores y jugarán en Río de Janeiro - crédito Sergio Moraes/REUTERS

El compromiso será en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, con capacidad para 76.000 personas, y se espera una buena cantidad de aficionados viajando a territorio brasileño, para acompañar al Poderoso en un compromiso complicado por la cancha, el rival y el ambiente.

El objetivo del Medellín será un buen resultado en Brasil, comprendiendo la dificultad, y un empate sería clave para mantenerse en la pelea por el grupo A, pues “Fla” es muy fuerte en su casa y manejando de la mejor manera a sus figuras, pese al golpe en febrero por perder la Recopa ante Lanús en su casa.

El estadio Maracaná, uno de los escenarios con mayor historia en el fútbol internacional - crédito @clublanus/X
El estadio Maracaná, uno de los escenarios con mayor historia en el fútbol internacional - crédito @clublanus/X

Por su parte, el cuadro carioca viene de superar a Cusco de Perú. Así que llegará motivado para obtener otro triunfo en la Copa Libertadores y encaminar su clasificación a los octavos como líder de zona. Esta es la meta para los brasileños a finales de mayo, cuando acabe la ronda de grupos.

Empate en el Atanasio Girardot

Independiente Medellín y Estudiantes de La Plata empataron 1-1 en el estadio Atanasio Girardot en el debut del grupo A de la Copa Libertadores, donde el equipo colombiano logró igualar el marcador en la segunda mitad tras haber comenzado en desventaja a los cuatro minutos, con el tanto de Tiago Palacios.

Los visitantes disputaron el encuentro con una posesión de balón del 35,9 %, preocupados además por la reciente intoxicación de Guido Carrillo y Leandro González Pírez, aunque ambos finalmente alinearon como titulares. La experiencia de Fernando Muslera en la portería fue determinante para sostener el resultado ante los embates del local. Por el lado de Independiente Medellín, el dominio se reflejó en el 64,1 % de la posesión y 12 remates a puerta, que encontraron una defensa sólida y varias intervenciones del arquero rival.

Independiente Medellín vs Estudiantes de La Plata
Medellín empató 1-1 contra Estudiantes de La Plata, en el estadio Atanasio Girardot, por la Copa Libertadores 2026 - crédito Iván Valencia/AP

El tanto del empate llegó al minuto 63, cuando Francisco Chaverra remató un centro de Daniel Cataño en la jugada de un tiro de esquina, acción que revirtió la ventaja obtenida apenas a los 4 minutos por el conjunto argentino. Tiago Palacios abrió el marcador con un potente disparo de zurda desde fuera del área, luego de una asistencia de Mikel Amondarain, adelantando a Estudiantes.

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