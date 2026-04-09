Así quedó el grupo del Independiente Medellín en la Copa Libertadores: mal arranque de los antioqueños

Medellín tuvo un duro debut en la Copa Libertadores, enfrentando a uno de los multiples campeones del certamen como Estudiantes - crédito Colprensa

En el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, la zona A entró en acción con muchas emociones, además del debut del Independiente Medellín, que venía de las rondas previas y con la necesidad de superar esta instancia para recuperar la confianza de los hinchas.

Las posiciones del grupo A tuvieron sus primeros movimientos, producto de los compromisos del Poderoso frente a Estudiantes de La Plata en el estadio Atanasio Girardot, así como el del Flamengo, campeón defensor, ante el Cusco en el Inca Garcilaso de la Vega.

De esta manera, los cuatro clubes dieron el primer paso en la pelea para llegar a los octavos de final, cupos reservados para los dos primeros de la zona, mientras que el tercero tendrá la oportunidad de llegar a la Copa Sudamericana, en playoffs de octavos, y el cuarto quedará fuera de toda posibilidad.

¿Cómo quedó el grupo A de la Copa Libertadores?

El miércoles 8 de abril fue la fecha para que la zona A, donde se encuentra el campeón defensor y candidato al título de 2026, comenzara sus emociones con dos compromisos en Medellín y Cusco, donde los llamados “favoritos a clasificar” jugaron en condición de visitante.

Medellín se ubica tercero del grupo con un punto, producto del empate contra Estudiantes en el estadio Atanasio Girardot, y quedó por ahora en zona para caer en la Copa Sudamericana, recordando que quedan cinco jornadas más para definir todos los clasificados.

Estudiantes logró un punto ante Medellín en el estadio Atanasio Girardot, por la Copa Libertadores - crédito Estudiantes LP

Los argentinos, que pudieron ganar en condición de visitante, se conformaron con la igualdad al ser un rival complicado en la zona y la opción de definir las cosas en condición de local, tanto con el Poderoso como con los peruanos, pues frente a Fla la situación sería distinta.

Por su parte, Flamengo comenzó la Copa Libertadores como líder del grupo A con tres unidades, tras vencer a Cusco por marcador de 2-0; el equipo sufrió con la altura y el rival hizo todo lo posible por inquietar al campeón defensor, pero la diferencia entre las plantillas fue abrumadora.

Flamengo se hizo fuerte en Perú y venció por 2-0 a Cusco en la Copa Libertadores - crédito Flamengo

Bruno Henrique y Giorgian de Arrascaeta fueron los encargados de las anotaciones en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Marlon Ruidías había marcado el empate parcial de los peruanos, pero el VAR anuló la acción y arruinó los planes de los dueños de casa. Ahora deben recuperar los puntos perdidos de visitantes.

Posiciones

Flamengo: 3 puntos (+2) Estudiantes: 1 punto (0) Medellín: 1 punto (0) Cusco: 0 puntos (-2)

Nacional y Flamengo, siguientes retos del Poderoso

En cuestión de una semana, el conjunto del técnico Alejandro Restrepo afronta tres retos enormes en el primer semestre, el primero de ellos el 8 de abril ante Estudiantes de La Plata, con el que empató 1-1 en el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Sigue el clásico antioqueño contra Atlético Nacional, el sábado 11 de abril a las 8:20 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, donde el verde llega clasificado a los playoffs y el rojo con la necesidad de ganar para seguir vivo para obtener un cupo a esa instancia del campeonato.

Medellín y Nacional se volverán a ver después de la final de Copa Colombia 2025, además de ser su primer duelo en 2026 - crédito David Jaramillo / Colprensa

Hay detalles que se suman a ese compromiso, empezando porque los verdes no juegan bien y necesitan un triunfo categórico que los coloque como candidatos al título, mientras que el Poderoso quiere sacarse la espina de la final de la Copa Colombia 2025, que perdió por marcador global de 1-0 frente a los verdolagas.

Seguirá después el compromiso de Copa Libertadores en Río de Janeiro, donde el rojo visitará a Flamengo en el estadio Maracaná desde las 7:30 p. m. por la segunda jornada del grupo A y el local es favorito a ganar, pero los antioqueños aspiran a dar un “batacazo”.