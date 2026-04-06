Minnesota United entregó nuevo parte médico de James Rodríguez en medio de especulaciones sobre una grave enfermedad

James Rodríguez apenas ha aparecido en dos de los seis partidos del Minnesota United en la presente temporada, con algo más de 30' en cancha - Anne-Marie Sorvin/suministrada a REUTERS

La situación médica de James Rodríguez, mediocampista de Minnesota United, generó inquietud en los últimos días tras su hospitalización en Estados Unidos, luego de sufrir una deshidratación severa en el partido amistoso entre la selección Colombia y su similar de Francia, jugado el 29 de marzo en Washington D. C. Más aún, tras surgir una serie de informaciones sobre una supuesta enfermedad grave en el deportista.

El club estadounidense, a través de sus redes sociales, negó el lunes 6 de abril cualquier reporte sobre una patología delicada y confirmó que la estrella de la selección Colombia, que afrontará la Copa del Mundo de la FIFA que se celebrará a mediados de año en ese país, México y Canadá, ya retomó entrenamientos bajo un estricto protocolo de reincorporación supervisado por su cuerpo médico, con el fin de monitorear su estado.

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En su comunicado, los Loons desmintieron las versiones que circularon en medios y redes sociales sobre una supuesta rabdomiólisis, condición grave que afecta el tejido muscular. De esta manera precisaron que, tras la atención recibida y una hospitalización de tres días, el jugador de 34 años se encuentra en buen estado general y su regreso a la competencia será determinado exclusivamente según su evolución clínica.

Con este mensaje en sus canales oficiales, Minnesota United se pronunció sobre el estado de salud del volante James Rodríguez - crédito @MNUFC/X

El reporte médico destacó que James participó ese lunes en una sesión controlada en las instalaciones del club. “Su reincorporación a los entrenamientos completos del equipo seguirá los protocolos establecidos por el departamento médico del club y se guiará enteramente por su progreso clínico”, informó Minnesota United a través de la misiva, con la que le salió al paso a las informaciones relacionadas con uno de sus jugadores.

De esa manera, el club tomó la decisión de intervenir, luego de que diversos rumores sobre el estado físico del volante alimentaran la preocupación tanto en Colombia como en Estados Unidos. Las versiones hablaban, como se mencionó, de una “enfermedad grave” y de un posible diagnóstico de rabdomiólisis, lo que dejaba en vilo su presencia en la cita orbital, en junio próximo, en la que la ‘Tricolor’ integra el Grupo K.

James Rodríguez fue uno de los jugadores señalados por el bajo rendimiento de Colombia ante Croacia y Francia, antes de que se conociera novedades en su estado de salud - crédito FCF

“El club y nuestros profesionales médicos pueden afirmar de forma inequívoca que no ha habido evidencia clínica o de laboratorio de rabdomiólisis. Solicitamos respetuosamente a los miembros de los medios de comunicación y al público que se abstengan de más especulaciones sobre la salud de James”, puntualizó el equipo estadounidense, que cortó de raíz las especulaciones relacionadas con el futbolista.

James Rodríguez y la preocupación sobre su presente tras su desempeño ante Francia

La primera alerta sobre la salud de Rodríguez se encendió tras el partido disputado ante el combinado galo, cuando el jugador comenzó a mostrar síntomas de deshidratación. “El 29 de marzo, James participó en el partido amistoso internacional de Colombia contra Francia, durante el cual y al finalizar el mismo, comenzó a experimentar síntomas de deshidratación que empeoraron en las horas siguientes”, precisó el club.

Según indicó el pasado 2 de abril la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), James Rodríguez estuvo internado en una clínica durante tres días por una afección que le provocó un cuadro de deshidratación - crédito FCF

“Al día siguiente, y después de una evaluación médica adicional, fue examinado y diagnosticado con deshidratación grave”, agregó el elenco de Minnesota, que debido a la gravedad de la situación “fue ingresado en un centro hospitalario en la mañana del 31 de marzo para seguimiento continuo y terapia de fluidos intravenosos". Luego fue dado de alta y, desde entonces, se ha recuperado en casa bajo supervisión médica.

Frente a este episodio, los Loons reiteraron que toda actualización sobre el estado del futbolista será comunicada “directamente por el club”. Mientras tanto, aseguraron que se seguirán los protocolos internos enfocados en la seguridad y la salud del jugador, y evitar cualquier riesgo de recaída, en una situación que ha despertado el interés en el futbolista: que solo ha disputado 39 minutos en dos juegos en la actual campaña.