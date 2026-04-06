Hora y dónde ver en Colombia Real Madrid vs. Bayern Múnich: Luis Díaz en busca de la semifinal de la Uefa Champions League

Luis Díaz es uno de los jugadores más importante en el tridente de ataque del Bayern Múnich - crédito REUTERS/Michaela Stache

El duelo entre Real Madrid y Bayern Múnich por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/26, programado para el martes 7 de abril en el estadio Santiago Bernabéu, representa mucho más que una eliminatoria: se trata de una cita entre dos instituciones que han protagonizado el enfrentamiento más frecuente en la historia de la competencia, con un total de 29 apariciones.

El encuentro, que inicia a las 2:00 p. m. (hora Colombia) y será transmitido por ESPN y Disney+, cruza a un Bayern Múnich en plena racha invicta desde enero con un Real Madrid que, pese a los tropiezos recientes en LaLiga, confía en la mística que lo ha llevado a levantar la copa en cada una de las cuatro últimas ocasiones en que eliminó al conjunto alemán.

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Las últimas cuatro veces que el Real Madrid superó al Bayern Múnich en cruces directos, terminó consagrándose campeón, dato que le da una connotación especial a los hinchas del equipo blanco.

La última eliminación de los blancos a manos del club bávaro data de 2012, un reflejo de la hegemonía española en este enfrentamiento durante la última década. Por su parte, el Bayern llega después de aplastar al Atalanta en octavos de final con un global de 10-2, y de remontar un 3-2 sobre Friburgo en la Bundesliga.

Luis Díaz es llamado a ser titular vs. Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League - crédito REUTERS/Thilo Schmuelgen

El director técnico Vincent Kompany podrá contar nuevamente con Harry Kane, máximo artillero del Bayern, quien suma 48 goles en 40 partidos esta temporada. El delantero inglés, que se recuperó de una molestia en el tobillo y entrenó antes de viajar a Madrid, estará acompañado en el frente de ataque por Luis Díaz y Michael Olise. Este tridente ofensivo ha sido denominado como una de las principales amenazas del equipo germano, que practica un juego agresivo y de presión alta, elemento decisivo en la serie anterior contra Atalanta.

Sobre el papel de Luis Díaz, el colombiano ha disputado ocho partidos en esta edición de Champions League, con cuatro goles y tres asistencias. Su rendimiento lo confirma como una de las piezas claves para la ofensiva del Bayern.

El Real Madrid apela a la historia y la afición del Bernabéu

El ataque del Real Madrid en el Santiago Bernabeú estará liderado por Vinicius Jr. y Kylian Mbappé - crédito Europa Press

El Real Madrid, dirigido por Álvaro Arbeloa, afronta la eliminatoria en un contexto adverso en la liga local tras la reciente derrota por 2-1 ante Mallorca, resultado que lo relegó a siete puntos del Barcelona. Sin embargo, el club blanco confía en su habitual temple en las noches europeas y en el impulso del Santiago Bernabéu.

El propio Arbeloa, en rueda de prensa indicó: “Saben perfectamente qué tipo de partido les espera. Son cuartos de final contra un equipo con una gran historia, y con el Bernabéu rugiendo. Creo que todos somos conscientes de ello”.

La base ofensiva del Real Madrid se apoya en Kylian Mbappé, actual máximo anotador de la Champions con 13 goles, junto a Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Federico Valverde, quien fue la figura en el triunfo sobre Manchester City en octavos de final. Arbeloa, además de minimizar el efecto de la derrota liguera en la preparación del equipo, reiteró el carácter histórico de estos enfrentamientos ante el Bayern: “Nuestra historia con el Bayern siempre es especial”, remarcando el espíritu competitivo del club en instancias decisivas.

El partido más repetido en la historia de la Champions League

La último Bayern Múnich vs. Real Madrid terminó en triunfo merengue 2-1 - crédito Europa Press

Este Real Madrid vs. Bayern Múnich será el duelo número 29 entre ambos en la Champions, récord que lo convierte en el enfrentamiento más frecuente del torneo. La última vez que se vieron las caras fue el 8 de mayo de 2024, cuando los españoles se impusieron por 2-1 en el Bernabéu, guiados por un doblete de Joselu.

El equipo de Kompany llega con una racha de 14 partidos sin derrotas, mientras que el Real Madrid ha sufrido cuatro caídas en el mismo periodo. La presión en las tribunas es un factor reconocido incluso por la dirigencia alemana. Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern, advirtió al medio El País: “Son el estadio y los aficionados quienes, junto con el equipo, se transforman en un huracán que arrasa con el rival”.