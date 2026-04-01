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Técnico de Portugal advirtió que el partido ante Colombia en el Mundial 2026 será “el mejor parámetro”

La expectativa por el duelo en Miami crece entre aficionados y especialistas, ya que Portugal y Colombia son considerados los equipos de mayor nivel en el grupo K del certamen

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El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, viene de enfrentar a la anfitriona México en el estadio Azteca - crédito Alex Cruz/EFE
El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, viene de enfrentar a la anfitriona México en el estadio Azteca - crédito Alex Cruz/EFE

La importancia del partido entre Portugal y Colombia en el Mundial 2026 quedó evidenciada en las declaraciones del seleccionador luso, Roberto Martínez, que calificó este enfrentamiento como el mejor parámetro para medir el nivel de ambos equipos durante la fase de grupos.

El encuentro se disputará el 27 de junio de 2026 en el estadio Hard Rock de Miami, a las 6:30 p. m. (hora colombiana), y marcará uno de los duelos más esperados del grupo K, que comparten con Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

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De otro lado, el debut de la selección dirigida por Néstor Lorenzo será ante Uzbekistán el 17 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Luego enfrentará a la República Democrática del Congo el 23 de junio en Guadalajara, antes de cerrar la ronda contra los lusos en Florida.

Expectativas de Portugal ante Colombia

El seleccionador portugués, Roberto Martínez, expresó su admiración por la selección sudamericana, recordando su experiencia previa con el delantero Hugo Rodallega en el fútbol inglés: “Tuve el privilegio de trabajar con un colombiano que me marcó mucho, trabajé con Hugo Rodallega un tiempo en la Premier League”.

“Fue descubrir la cultura colombiana dentro de un fútbol que admiro muchísimo, la capacidad de ser jugadores decisivos en el terreno de juego, jugadores que entran en la dinámica de grupo, pero son de mucha confianza en su capacidad individual”, declaró, citado por Deportes RCN.

Roberto Martínez afirmó que analizó con detalle a la selección Colombia, jugadores y ambiente - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
Roberto Martínez afirmó que analizó con detalle a la selección Colombia, jugadores y ambiente - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Martínez explicó que la preparación de Portugal tuvo como parte fundamental la estadía en México. Destacó que escenarios exigentes permiten ajustar detalles importantes antes de enfrentar a Colombia: “Venir a México era muy importante para preparar muchos más conceptos que van a ser complejos durante el Mundial”.

“Acá tuvimos que cambiar de horario, coger aviones y eso es lo que nos va a preparar para el Mundial. Dentro de eso está Colombia, que es una selección que admiro mucho, no solo por el aspecto individual de los jugadores sino por la organización que tiene”, añadió el seleccionador.

Portugal llegará al Mundial 2026 con el objetivo de ser protagonista y pelear el título, liderado por Cristiano Ronaldo - crédito Henry Romero/REUTERS
Portugal llegará al Mundial 2026 con el objetivo de ser protagonista y pelear el título, liderado por Cristiano Ronaldo - crédito Henry Romero/REUTERS

El entrenador portugués anticipó que el encuentro en Miami presentará un contexto especialmente exigente: “Será un ámbito exigente en Miami, un momento del año donde la humedad y el calor van a ser importantes”.

Un duelo clave para medir aspiraciones y nivel en la Copa del Mundo

La cita del 27 de junio en Miami ha generado gran expectación, con entradas vendidas en su totalidad y un ambiente multitudinario previsto. La trascendencia del partido radica en que una victoria podría allanar el camino hacia la siguiente fase para el equipo que logre imponerse en este enfrentamiento.

La participación de Colombia en el Mundial cobra un sentido especial tras no haber estado presente en Qatar 2022. El equipo llegó al torneo tras finalizar tercero en las eliminatorias sudamericanas, por detrás de Argentina y Ecuador. Para los lusos, el duelo es la principal prueba de la fase inicial, después de haber empatado sin goles en su reciente amistoso ante México.

Colombia viene de perder sus dos amistosos de marzo contra Croacia y Francia, generando preocupación para el Mundial 2026 - crédito Tommy Gilligan/Imagn Images
Colombia viene de perder sus dos amistosos de marzo contra Croacia y Francia, generando preocupación para el Mundial 2026 - crédito Tommy Gilligan/Imagn Images

El factor climático previsto para Miami, con alta humedad y temperaturas elevadas en junio, ha sido subrayado por Martínez como un reto adicional para los jugadores. La logística y el trabajo previo en México buscan adaptar al plantel europeo a estas condiciones particulares.

Colombia debutará ante Uzbekistán, luego enfrentará a la República Democrática del Congo el 23 de junio, y concluirá contra Portugal en el partido que puede definir el destino de ambos en el grupo K.

El desempeño de colombianos y portugueses en Miami será decisivo para calibrar sus posibilidades en el torneo. Ambos equipos consideran este partido como la oportunidad clave para demostrar hasta dónde pueden llegar en la Copa del Mundo.

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