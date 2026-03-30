Técnico del Pasto se metió a la cancha, simuló una agresión y luego salió a criticar a los árbitros en el partido contra Nacional

El entrenador de Deportivo Pasto ya fue expulsado y sancionado con cuatro fechas por conducta indebida - crédito Deportivo Pasto

La victoria de Atlético Nacional por 2-1 frente a Deportivo Pasto en la decimocuarta jornada de la Liga BetPlay consolidó a los verdes en el primer puesto del torneo y desató una nueva ola de polémicas protagonizadas por el técnico español Jonathan Risueño.

El entrenador simuló una agresión durante el segundo tiempo, episodio que encendió los ánimos tanto en el terreno de juego como en el ambiente mediático, y volvió a instalar el debate sobre el arbitraje en el fútbol colombiano.

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Jugada donde el entrenador de Pasto, Jhonathan Risueño, invade la cancha para chocar contra Alfredo Morelos - crédito captura de video Win Sports

El incidente ocurrió al minuto 66, cuando Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional, chocó de espaldas contra Risueño. Este, situado fuera de la zona técnica, se desplomó teatralmente en el césped, aparentando dolor ante la mirada de jugadores y árbitros.

La acción, revisada por el VAR bajo la supervisión de Nicolás Gallo, no fue considerada sancionable y el juez central Carlos Ortega permitió la inmediata reanudación del partido. Morelos, autor del primer gol y principal involucrado en la jugada, fue sustituido poco después por decisión del técnico Diego Arias, mientras que Risueño continuó ostentando signos de supuesta lesión al regresar al banquillo.

Jose Borda, analista arbitral, aseguró que el entrenador del Deportivo Pasto debió ser expulsado por salirse de su zona técnica y retrasar la reanudación del juego: “ERA ROJA A RISUEÑO. Risueño el técnico de Pasto vs Nacional, estaba cerca de la línea “se metió al campo” y provocó un choque con Morelos quien retrocedia cayo e hizo un show provocando roces entre los jugadores y “demoró la reanudacion de juego”. Por esto Ortega debió expulsarlo (sic)“.

Jonathan Risueño cuestiona el arbitraje en el partido contra Atlético Nacional

Risueño en el suelo simulando un pisotón que jamás se dio - crédito Captura de video Win Sports

Tras el encuentro, Jonathan Risueño focalizó sus críticas en el desempeño arbitral. En declaraciones, el técnico sostuvo: “El 75% del país sabe contra quién estábamos jugando”, al insinuar una supuesta parcialidad en las decisiones del cuerpo arbitral. Señaló que Atlético Nacional debió sufrir al menos tres expulsiones y reclamó la falta de sanción de un penalti a favor de su equipo, en especial por una acción sobre Wilson Morelo cerca del final.

Durante la rueda de prensa, el entrenador declaró: “Si hubiéramos jugado con un jugador más, como hemos merecido durante todo el partido, porque han habido tres situaciones de expulsión de jugadores rivales, hubiéramos podido conseguir los tres puntos”. Además, lamentó la decisión del árbitro central de mostrar solo tarjeta amarilla en una jugada en la que un futbolista del Pasto se dirigía solo al arco rival: “Nunca puede ser amarilla. Si es la falta y la ha pitado, debe ser tarjeta roja”.

A estas afirmaciones se sumó el reclamo sobre la última acción dentro del área, cuando —a juicio del entrenador— Morelo sufrió un pisotón marcado por los “tacos” del defensor rival. Risueño incluso solicitó en conferencia de prensa que el propio Morelo mostrara la marca en su camiseta, en un intento por respaldar sus cuestionamientos, aunque las imágenes de la transmisión oficial no confirmaron la existencia de tal huella.

La respuesta de Alfredo Morelos y antecedentes del técnico español

Alfredo Morelos registra nueve goles en la Liga BetPlay I-2026 - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Alfredo Morelos, protagonista del incidente con Risueño, minimizó la situación al finalizar el compromiso. En diálogo con Germán Paz, el delantero expresó: “Esto es fútbol, siempre desde que estaba en Europa siempre he tenido ese roce con cualquier defensor, si ellos quieren tomar esto personal, allá ellos”.

El historial de Jonathan Risueño exhibe episodios similares de comportamiento polémico. Cuando dirigía a Águilas Doradas, el español fue criticado por exagerar un golpe recibido de un futbolista de Envigado. Más recientemente, en su etapa al frente de Pasto, protagonizó una disputa pública con un periodista tras el enfrentamiento ante Bucaramanga, en el que el club fue multado por incumplir los procedimientos de prensa al alterar el orden habitual de las intervenciones. Asimismo, Risueño fue sancionado con cuatro fechas de suspensión por “emplear lenguaje ofensivo grosero u obsceno contra adversario” y por “provocar al público” al término de un duelo frente a Deportivo Pereira.