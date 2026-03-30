Técnico de Portugal confirmó a Cristiano Ronaldo en la selección que enfrentará a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Tiene su lugar asegurado””

Cristiano Ronaldo volverá a las canchas luego del parón internacional con Al Nassr - crédito Reuters

En la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Roberto Martínez ultima detalles en la preparación de la selección de Portugal. El técnico profundizó sobre la gestión del grupo, la influencia de Cristiano Ronaldo y los desafíos que representa enfrentar a equipos como Colombia en un torneo con condiciones inéditas. Las declaraciones fueron recogidas por The Athletic durante la gira de amistosos de Portugal en Norteamérica.

El rol de Cristiano Ronaldo en el proyecto mundialista

La ausencia de Cristiano Ronaldo en la reciente convocatoria llamó la atención, pero Martínez despejó cualquier especulación sobre su futuro inmediato. El entrenador afirmó que la lesión muscular sufrida por el delantero en Arabia Saudita es leve y que su presencia en la Copa Mundial de la FIFA no corre peligro. “Es una lesión menor y pensamos que podrá estar de vuelta en una o dos semanas”, señaló.

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Martínez ha reiterado su respaldo explícito al capitán portugués. Según el técnico, la experiencia y el liderazgo de Ronaldo siguen siendo fundamentales para el grupo. “He dejado claro que, para el Mundial, la posición de delantero centro es de Cristiano y Gonçalo Ramos”, aseguró, dejando abierta la búsqueda de un tercer atacante con perfil distinto.

Roberto Martínez acumula 37 partidos como seleccionador de Portugal - crédito REUTERS/Eloisa Sanchez

El técnico detalló que Ronaldo ha recuperado su lugar por méritos propios tras el ciclo anterior, cuando fue suplente en el Mundial de Catar. “Todo lo que ha hecho Cristiano físicamente esta temporada demuestra que está en gran forma”, destacó Martínez.

Al ser consultado sobre cómo es dirigir a una figura de la magnitud de Ronaldo, Martínez fue enfático: “La longevidad de Cristiano es increíble. Cada día utiliza la oportunidad para ser mejor que ayer. Podemos medir todo, pero no se puede medir el hambre de un individuo”.

Martínez subrayó que jugadores como Ronaldo requieren estímulos constantes y un entorno de alta exigencia. “Es fácil entrenar a estas figuras porque quieren ganar. Se cuidan al máximo y son obsesivos con cada detalle, desde la nutrición hasta la táctica”, explicó. Sin embargo, también advirtió sobre la importancia de diferenciar entre ego y mala actitud: “Hay que tener ego para jugar al fútbol a este nivel, pero lo que no se puede permitir es una mala actitud”.

Así sería la preparación de Portugal para enfrentar a la selección Colombia

La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF

Dentro de la hoja de ruta mundialista, Colombia representa un desafío singular para Portugal. El partido de la fase de grupos se disputará en Miami, una ciudad conocida por su elevada humedad y temperaturas altas durante el verano.

Martínez reconoció que la experiencia previa en el Mundial de Clubes, donde pasó tiempo en Miami, resultó determinante para ajustar su planificación. El cuerpo técnico decidió establecer la base del equipo cerca de Miami, a una hora al norte, con la intención de favorecer la aclimatación y minimizar los desplazamientos.

“El tercer partido, ante Colombia, será en Miami y no hay modo de simular la humedad de esa ciudad”, admitió el seleccionador. Por ello, priorizarán la comodidad y la recuperación, replicando el esquema de concentración utilizado en Catar 2022. “La idea es que los jugadores tengan su cama, su hotel, sin necesidad de mudanzas constantes”, puntualizó.

Además, Martínez anticipó que tras cada partido de la fase de grupos viajarán de inmediato de vuelta a la base en Florida. “Queremos que la adaptación sea máxima y que los jugadores se sientan lo más cercanos posible a su rutina habitual”, explicó.

James Rodríguez es uno de los jugadores señalados por el bajo rendimiento de Colombia ante Croacia y Francia - crédito FCF

El entrenador también valoró la oportunidad de medirse con selecciones de la Concacaf durante la ventana de marzo, considerando que es la única ocasión en la que podrán enfrentar a rivales de la región antes del Mundial.

Consciente de los riesgos de fatiga acumulada, Martínez ha diseñado una estrategia para preservar el rendimiento de sus futbolistas. Al finalizar la temporada de clubes, cada jugador recibirá siete días de descanso antes de sumarse a la concentración. “Es increíble la fatiga mental que se acumula”, reconoció Martínez, quien recomendó a sus dirigidos un breve retiro en la playa con sus familias antes de reincorporarse a los entrenamientos previos al Mundial.

El seleccionador insistió en la importancia de no prolongar innecesariamente la estadía en Estados Unidos para evitar el desgaste personal: “Estamos hablando de jugadores que podrían pasar cincuenta días lejos de sus familias, fuera de su rutina”, explicó. Martínez considera que gestionar esa carga emocional es tan decisivo como la preparación física. “Ayudar a los jugadores a sobrellevar ese peso es parte de lo que significa ganar un Mundial”, afirmó.