Este fue el error del arquero Camilo Vargas en la derrota de la selección Colombia ante Croacia

Este fue el momento cuando el portero de la Tricolor calcula mal en el tiro de esquina, y permite el 2-1 de Croacia -crédito @SC_ESPN/X

La Selección Colombia cayó 2-1 frente a Croacia en un partido amistoso disputado el 26 de marzo de 2026 en Orlando, Estados Unidos.

Pese al gol de Jhon Arias comenzando el partido, los goles de Luka Vušković y de Igor Matanović apagaron las ilusiones de la Tricolor, siendo la primera derrota de Colombia en el año, y acabando los dos invictos de la Tricolor: el no caer ante rivales europeos desde 2011 (cuando cayó ante España el 9 de febrero de 2011 en Madrid), y el fin de la racha de 22 partidos sin perder de la Tricolor en amistosos FIFA (siendo la última vez cuando perdió Argelia por 3-0, el 15 de octubre de 2019).

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El portero del Atlas de México fue el protagonista en la derrota ante Croacia en Orlando, el 26 de marzo de 2026-crédito Travis Register-Imagn Images

Durante el empate de la selección Croata, la mala salida del arquero Camilo Vargas permitió que la Selección de Croacia remontara el marcador y se impusiera 2-1 ante la Selección Colombia en un partido amistoso que tuvo lugar en la víspera del Mundial 2026.

La jugada determinante ocurrió en el minuto 42, cuando una salida fallida del portero colombiano en un tiro de esquina dejó el balón libre en el área; Igor Matanović aprovechó la ocasión y marcó el gol que selló la remontada.

Pese a haber abierto el marcador con una anotación de Jhon Arias, Colombia no logró sostener el dominio del encuentro, según el mismo medio. Tras el tanto inicial, Croacia adelantó líneas y presionó la salida, generando situaciones de peligro frente al arco sudamericano.

En los instantes previos al segundo gol, una oportunidad clara de Luis Suárez para ampliar la ventaja de Colombia no se concretó, factor que terminó influyendo en el final del partido. La derrota deja como aprendizaje la importancia de minimizar errores individuales en partidos de alto nivel competitivo.

Colombia perdió ante Croacia y ya piensa en Francia

Jhon Arias abrió el marcador para Colombia, pero Croacia se mostró sólido en defensa y contundente en ataque, lo que le permitió ganar el partido-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La Selección Colombia sufrió una derrota por 2-1 frente a Croacia en un encuentro amistoso celebrado en Orlando, Estados Unidos, como parte de la preparación previa al Mundial 2026. El partido significó el primer enfrentamiento histórico entre ambos equipos nacionales y concluyó con una remontada europea tras una serie de errores defensivos del combinado Cafetero.

En la primera etapa, Jhon Arias abrió la cuenta para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo al minuto 2, aprovechando un centro enviado por Johan Mojica. El remate de Arias, mediocampista del Palmeiras, desvió ligeramente en el atacante croata Ivan Perisic, superando al arquero Dominik Livakovic. No obstante, el empate llegó apenas cuatro minutos después a través del defensa Luka Vuskovic, quien capitalizó una jugada defensiva errónea para igualar el marcador.

El desarrollo temprano del encuentro estuvo marcado por la presión ofensiva de Colombia, alentada por miles de aficionados presentes en el estadio. La eficacia mostró las intenciones del seleccionado nacional, aunque la respuesta croata fue inmediata y efectiva. El primer tiempo culminó con un costoso error en el área cafetera: en el minuto 42, un mal despeje del portero Camilo Vargas desembocó en el segundo gol europeo, anotado de cabeza por el delantero Igor Matanovic ante la desatención del zaguero Jhon Lucumí.

Colombia, pese a la derrota, evidenció momentos de control y creación ofensiva, en especial a través de James Rodríguez y Luis Díaz. Al minuto 28, Luis Díaz habilitó a Luis Suárez, quien falló una clara ocasión frente al arco croata. Posteriormente, el propio Díaz estuvo cerca de ampliar la diferencia con una acción individual, cuyo remate fue desviado por Livakovic al tiro de esquina.

Ya en la segunda parte, el técnico Lorenzo mantuvo su once inicial y su esquema ofensivo hasta pasados los primeros diez minutos, cuando las llegadas de Croacia, especialmente por las bandas, pusieron de nuevo a prueba la estructura defensiva sudamericana. Al minuto 60, Nikola Vlasic remató al poste, y en el 68 los croatas estrellaron otro balón en el palo.

Cuando vuelve a jugar Colombia

El próximo reto de la Tricolor será ante Francia, el 29 de marzo de 2026-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia ya piensa en lo que será el segundo duelo por la fecha FIFA, el 29 de marzo de 2026, cuando en Washington enfrente a Francia, a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Northwest de Landover, Maryland