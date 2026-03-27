Dueño del Junior de Barranquilla definió el futuro del técnico Alfredo Arias: esto dijo Fuad Char

Alfredo Arias venía de sufrir derrotas dolorosas ante Atlético Nacional y el Medellín - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla pasa por una etapa irregular en la Liga BetPlay, pues pese a estar dentro del grupo de los ocho primeros clubes, sufrió derrotas dolorosas que pusieron en duda todo el proyecto de la temporada 2026, cuando jugará la Copa Libertadores.

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Es por eso que el máximo accionista Fuad Char habló sobre el técnico Alfredo Arias, que en muchas ocasiones puso la cara ante las caídas en el campeonato, y si el club tiene las condiciones para afrontar el certamen internacional, que es el principal objetivo en el año.

La decisión sobre Arias

Las dudas sobre la permanencia de Alfredo Arias como director técnico del Junior de Barranquilla quedaron despejadas luego de que Fuad Char, máximo accionista del club, confirmó públicamente que el contrato del entrenador uruguayo se mantendrá hasta su fecha de vencimiento.

El respaldo de Fuad Char a la continuidad del entrenador responde al interés del club en mantener la estabilidad deportiva e institucional, en medio de rumores sobre una posible salida. Según versiones difundidas en medios locales tras la victoria ante Atlético Bucaramanga, la directiva consideró oportuno aclarar que nunca se puso en discusión la permanencia del técnico y que existe un compromiso con el proyecto futbolístico vigente.

Fuad Chardejó claro que no despedirá a Alfredo Arias en el Junior de Barranquilla - crédito @JuniorClubSA/X

Char, en declaraciones a El Heraldo, desmintió la salida de Arias. Señaló que el vínculo contractual con el entrenador rige hasta el 30 de junio y que el club respeta ese acuerdo. El dirigente precisó que no se produjo ninguna conversación interna orientada a anticipar una desvinculación, y que el asunto fue tratado de forma directa con los jugadores antes del partido de la fecha 13 en Barranquilla.

El accionista expresó: “Este señor tiene contrato con nosotros hasta el 30 de junio y nosotros respetamos ese contrato, cualquiera que sea el resultado”. Además, relató que comentó a los futbolistas su desacuerdo con los rumores en torno al director técnico y que algunos jugadores se acercaron para confirmar que no existía inquietud similar dentro del grupo.

El técnico Alfredo Arias salió campeón de la Liga BetPlay 2025 con el Junior - crédito Junior FC

De esta forma, la versión oficial sostiene que no hay planes para reemplazar al entrenador, y que la prioridad del club es concentrarse en los desafíos de la Liga BetPlay y los compromisos internacionales del segundo semestre.

Respaldo al cuerpo técnico

El triunfo por 2-0 sobre Atlético Bucaramanga reforzó la posición del cuerpo técnico y su aceptación dentro del plantel. Luis Fernando Muriel, referente del equipo, aseguró en rueda de prensa que la estabilidad del entrenador y del grupo no ha estado en duda: “Es más un tema de afuera. Nosotros como grupo estamos muy fuertes, un grupo muy bueno y no hemos sentido, la verdad, que el cargo de alguno esté en juego”.

Muriel destacó el aporte de Arias y señaló que existe el deseo de corresponder al trabajo del cuerpo técnico. “Hoy el equipo demostró que quiere luchar con este cuerpo técnico y en ningún momento hemos sentido que adentro alguien esté en riesgo”, añadió el delantero, en concordancia con la posición de la dirigencia.

Luis Fernando Muriel fue otro de los hombres que respaldó a Alfredo Arias en Junior - crédito Junior FC

En el calendario de Junior de Barranquilla, destaca el arranque de la Copa Libertadores, afrontando una fase de grupos considerada exigente. Fuad Char opinó que el equipo integra “el grupo más fuerte de todos los que le tocaron a los equipos colombianos”, al compartirlo con Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting Cristal.

El dirigente manifestó optimismo sobre la capacidad del plantel para competir, y subrayó que si el equipo logra mantener el nivel mostrado ante Bucaramanga, puede aspirar a buenos resultados frente a rivales de alto calibre en el torneo continental.