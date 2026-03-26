Convocatoria de la selección Colombia para el Mundial 2026: la FIFA aclaró fecha y número de jugadores

La selección Colombia apura para terminar de definir a los jugadores que irán al Mundial de la FIFA - crédito FCF

La selección Colombia está lista para afrontar los dos amistosos frente a Croacia y Francia en Estados Unidos, donde espera sacar buenos resultados para llegar en las mejores condiciones al Mundial 2026, pues la idea es ser protagonista del certamen en territorio norteamericano.

Para eso, la Tricolor conoció la fecha y el número de jugadores que puede llevar a la Copa del Mundo, después de que la FIFA aclarara la información por la cantidad de rumores que se registraron en los últimos meses, ya que se conocieron versiones de que se aumentaría el cupo de futbolistas.

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De esta manera, el combinado nacional irá organizando su plan de preparación antes del campeonato, sabiendo que es poco el tiempo que le queda para definir los deportistas elegidos para disputar el torneo y los encuentros amistosos que afrontará antes del debut frente a Uzbekistán.

El límite de cupos y tiempo para la convocatoria

El técnico Néstor Lorenzo sabe desde el final de las eliminatorias que, los meses previos al mundial, serán determinantes para saber qué jugadores lograrán entrar en la lista oficial, pues la mayoría de lugares están ocupados porque pertenecen a la base manejada en todo el proceso.

Según el reglamento de la FIFA, las selecciones participantes podrán llamar “un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores (tres de los cuales, como mínimo, serán guardametas) y hasta 27 miembros del cuerpo técnico (en adelante, la lista definitiva) dentro del plazo estipulado en la circular correspondiente”.

Las selecciones del mundial podrán llamar 23 jugadores de campo y tres porteros - crédito FIFA

“En la lista definitiva solo figurarán jugadores que formaban parte de la lista provisional. Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA. Dentro del mismo plazo, se enviará a la FIFA una copia firmada de la lista definitiva”, añadió el documento con las normas del campeonato.

De otro lado, la fecha límite para presentar la convocatoria será el 30 de mayo de 2026, usando solamente aquellos hombres que integraron la lista provisional, entre 35 y 55 jugadores, y quienes quedaron afuera del equipo oficial, serán reserva de reemplazo de alguno de los elegidos.

La selección Colombia tiene dos meses para elegir los 26 jugadores que irán al Mundial 2026 - crédito FCF

En el caso de Colombia, el técnico Néstor Lorenzo ya tendría la lista provisional y solo le haría algunos ajustes dependiendo de cómo avancen las cosas en los próximos dos meses, pues lo más probable es que defina a los convocados antes del 29 de mayo, cuando dispute el amistoso en El Campín frente a Costa Rica.

Otras disposiciones

De otro lado, la FIFA también definió la fecha en que los futbolistas deben quedar libres de sus respectivos conjuntos: “El periodo de descanso, preparación y cesión obligatoria de los jugadores para el Mundial de la FIFA 26 empezará el 25 de mayo de 2026, el día después del último partido oficial con sus clubes”.

“Se aplicarán excepciones a la cesión obligatoria en el caso de los jugadores que participen en las finales de las competiciones de clubes de su confederación hasta, inclusive, el 30 de mayo de 2026, y dependiendo de la aprobación de la FIFA”, añadió la entidad.

Entre el 25 y 30 de mayo, los jugadores deberán ser cedidos por sus clubes a las selecciones participantes del mundial - crédito FIFA

Para modificar la lista de convocados, “solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA 26. Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA”.

Situación distinta es para los porteros, ya que “un guardameta de la lista definitiva podrá ser sustituido por otro de la lista provisional en caso de lesión o enfermedad grave en cualquier momento de la fase final”.