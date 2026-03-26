Deportes

Convocatoria de la selección Colombia para el Mundial 2026: la FIFA aclaró fecha y número de jugadores

El combinado nacional usará los amistosos frente a Croacia y Francia para definir los futbolistas que irán a la Copa del Mundo, debido a que no le queda mucho tiempo de preparación

Guardar
Selección Colombia
La selección Colombia apura para terminar de definir a los jugadores que irán al Mundial de la FIFA - crédito FCF

La selección Colombia está lista para afrontar los dos amistosos frente a Croacia y Francia en Estados Unidos, donde espera sacar buenos resultados para llegar en las mejores condiciones al Mundial 2026, pues la idea es ser protagonista del certamen en territorio norteamericano.

Para eso, la Tricolor conoció la fecha y el número de jugadores que puede llevar a la Copa del Mundo, después de que la FIFA aclarara la información por la cantidad de rumores que se registraron en los últimos meses, ya que se conocieron versiones de que se aumentaría el cupo de futbolistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, el combinado nacional irá organizando su plan de preparación antes del campeonato, sabiendo que es poco el tiempo que le queda para definir los deportistas elegidos para disputar el torneo y los encuentros amistosos que afrontará antes del debut frente a Uzbekistán.

El límite de cupos y tiempo para la convocatoria

El técnico Néstor Lorenzo sabe desde el final de las eliminatorias que, los meses previos al mundial, serán determinantes para saber qué jugadores lograrán entrar en la lista oficial, pues la mayoría de lugares están ocupados porque pertenecen a la base manejada en todo el proceso.

Según el reglamento de la FIFA, las selecciones participantes podrán llamar “un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores (tres de los cuales, como mínimo, serán guardametas) y hasta 27 miembros del cuerpo técnico (en adelante, la lista definitiva) dentro del plazo estipulado en la circular correspondiente”.

Mundial 2026
Las selecciones del mundial podrán llamar 23 jugadores de campo y tres porteros - crédito FIFA

“En la lista definitiva solo figurarán jugadores que formaban parte de la lista provisional. Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA. Dentro del mismo plazo, se enviará a la FIFA una copia firmada de la lista definitiva”, añadió el documento con las normas del campeonato.

De otro lado, la fecha límite para presentar la convocatoria será el 30 de mayo de 2026, usando solamente aquellos hombres que integraron la lista provisional, entre 35 y 55 jugadores, y quienes quedaron afuera del equipo oficial, serán reserva de reemplazo de alguno de los elegidos.

Selección Colombia
La selección Colombia tiene dos meses para elegir los 26 jugadores que irán al Mundial 2026 - crédito FCF

En el caso de Colombia, el técnico Néstor Lorenzo ya tendría la lista provisional y solo le haría algunos ajustes dependiendo de cómo avancen las cosas en los próximos dos meses, pues lo más probable es que defina a los convocados antes del 29 de mayo, cuando dispute el amistoso en El Campín frente a Costa Rica.

Otras disposiciones

De otro lado, la FIFA también definió la fecha en que los futbolistas deben quedar libres de sus respectivos conjuntos: “El periodo de descanso, preparación y cesión obligatoria de los jugadores para el Mundial de la FIFA 26 empezará el 25 de mayo de 2026, el día después del último partido oficial con sus clubes”.

“Se aplicarán excepciones a la cesión obligatoria en el caso de los jugadores que participen en las finales de las competiciones de clubes de su confederación hasta, inclusive, el 30 de mayo de 2026, y dependiendo de la aprobación de la FIFA”, añadió la entidad.

Mundial 2026
Entre el 25 y 30 de mayo, los jugadores deberán ser cedidos por sus clubes a las selecciones participantes del mundial - crédito FIFA

Para modificar la lista de convocados, “solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA 26. Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA”.

Situación distinta es para los porteros, ya que “un guardameta de la lista definitiva podrá ser sustituido por otro de la lista provisional en caso de lesión o enfermedad grave en cualquier momento de la fase final”.

Temas Relacionados

Mundial 2026FIFASelección ColombiaSelección Colombia convocadosColombia-Deportes

Más Noticias

Francia vs. Brasil: hora y dónde ver el amistoso del próximo rival de Colombia en la fecha FIFA

Los galos dirigidos por Didier Deschamps tendrán una prueba exigente ante el cuadro sudamericano liderado por el italiano Carlo Ancelotti

Francia vs. Brasil: hora y dónde ver el amistoso del próximo rival de Colombia en la fecha FIFA

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Los Cafeteros tendrán su primer reto de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica de 2026 cuando jueguen ante la tercera mejor selección del mundo en Qatar 2022

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Japón de la Fórmula 1: Russell y Antonelli quieren asentarse en la cima del mundial de pilotos

Los dos pilotos de Mercedes están marcando la pauta en el arranque de la temporada 2026 y aspiran a repetirlo en Susuka

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Japón de la Fórmula 1: Russell y Antonelli quieren asentarse en la cima del mundial de pilotos

Nueva Caledonia vs. Jamaica EN VIVO por el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026: no se pierda el minuto a minuto

El primer partido de la Llave A del repechaje mundialista se jugará en Guadalajara entre el representante de Oceanía y el de la Concacaf

Nueva Caledonia vs. Jamaica EN VIVO por el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026: no se pierda el minuto a minuto

Técnico de Jamaica calificó de “tragedia” no clasificar directo al Mundial en 2026: comparó la situación con el huracán Melissa

El entrenador jamaiquino motivó a sus dirigidos a mantener el enfoque y no distraerse por factores externos, remarcando que en el fútbol nada está garantizado y cada detalle será clave frente a Nueva Caledonia

Técnico de Jamaica calificó de “tragedia” no clasificar directo al Mundial en 2026: comparó la situación con el huracán Melissa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército bombardeó campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare: buscan establecer si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos

Ejército bombardeó campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare: buscan establecer si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

ENTRETENIMIENTO

Diego Sáenz y Cristina Warner confirmaron el fin de su relación: “Esperamos respeto”

Diego Sáenz y Cristina Warner confirmaron el fin de su relación: “Esperamos respeto”

Blessd dejó de seguir a Kris R y confirmó su distanciamiento: “Uno va entendiendo cómo se mueve todo”

Abiertas las votaciones de los Premios Nuestra Tierra 2026: así puede apoyar a su artista favorito

Blessd le sugirió a Westcol preguntarle a Petro sobre el uso de drogas en su próxima entrevista: “Todo el mundo ha probado”

La modelo Mara Cifuentes explicó por qué no se sometió a una transición de género: “Soy una sirena”

Deportes

Francia vs. Brasil: hora y dónde ver el amistoso del próximo rival de Colombia en la fecha FIFA

Francia vs. Brasil: hora y dónde ver el amistoso del próximo rival de Colombia en la fecha FIFA

Colombia vs. Croacia EN VIVO - amistoso fecha FIFA: la Tricolor se mide ante la selección de Luka Modrić

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Japón de la Fórmula 1: Russell y Antonelli quieren asentarse en la cima del mundial de pilotos

Nueva Caledonia vs. Jamaica EN VIVO por el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026: no se pierda el minuto a minuto

Técnico de Jamaica calificó de “tragedia” no clasificar directo al Mundial en 2026: comparó la situación con el huracán Melissa