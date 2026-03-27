Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia: rival de cuidado para la Tricolor

La selección Colombia tuvo su primer partido de 2026 contra Croacia en el Camping World de Orlando - crédito FCF

La selección Colombia tuvo un encuentro muy complicado frente a Croacia, en el Camping World de Orlando, Florida, donde disputó el primero de sus dos duelos de preparación para el Mundial 2026, con una plantilla que tiene la base del equipo que irá al torneo en Norteamérica.

El conjunto cafetero ahora se alista para el segundo compromiso amistoso, enfrentando a otro rival duro, campeón del mundo y candidato a salir campeón en el próximo campeonato de la FIFA, así que será un examen difícil para la Tricolor y su deseo de llegar en buenas condiciones.

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Cabe recordar que este compromiso es clave para los dos equipos, debido a que se acerca la fecha límite para la convocatoria de 26 futbolistas para el mundial, por lo que será una prueba determinante para terminar de evaluar a aquellos deportistas que aspiran a quedar en ese listado.

El próximo partido de Colombia

Los cafeteros no la pasaron bien el 26 de marzo, cuando se esperaba ver una buena presentación del equipo y terminó con una derrota 2-1 frente a los croatas, evidenciando problemas en la parte física, en especial con James Rodríguez por la falta de ritmo.

La selección Colombia ahora se preparará para enfrentar a nada menos que Francia, conjunto de primer nivel, al igual que los balcánicos, pero con muchas ventajas ofensivas por sus figuras y puede poner en problemas a la Tricolor, que deberá mejorar muchas cosas en ataque.

Francia, liderada por Kylian Mbappé, se medirá con la selección Colombia en Orlando - crédito Winslow Townson/Imagn Images

El compromiso será el domingo 29 de marzo a las 3:00 p. m., en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, con capacidad para 63.000 personas y que es casa de los Washington Commanders, equipo de la NFL, y se espera una gran fiesta en las tribunas para el compromiso.

Colombia y Francia se vieron las caras en cinco ocasiones, con tres triunfos para los europeos y dos de los cafeteros, siendo la última vez en 2018, cuando la Tricolor venció por 3-2 con anotaciones de Luis Fernando Muriel, Radamel Falcao García y Juan Fernando Quintero.

La selección Colombia probaría otros jugadores para enfrentar a Francia - crédito Travis Register/Imagn Images

Después de ese encuentro, el combinado de Néstor Lorenzo terminará su concentración y se volverá a reunir en mayo, cuando inicien los trabajos para elegir los 26 jugadores para el mundial, arrancando en Medellín y después trasladándose a Bogotá, para despedirse de los aficionados.

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