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Mario Yepes regresa al Deportivo Cali: este será el nuevo rol del excapitán de la selección Colombia

El exfutbolista, que jugó la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, superó en las votaciones a Humberto Arias Jr., último presidente antes del cambio a S. A., y a Daniel Pratt, hincha con importante acogida en las barras

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El periodista Juan Carlos Cortés
El periodista Juan Carlos Cortés también habló sobre la posibilidad de que el histórico del cuadro azucarero sea director deportivo - crédito Diego Pineda / Colprensa

La elección de Mario Alberto Yepes para la junta directiva de Deportivo Cali se consolidó como un hito institucional tras obtener cerca del 70% de los votos en la asamblea celebrada el 24 de marzo de 2026.

El nombramiento del exdefensor y exentrenador, referencia histórica del club y de la selección colombiana, anticipa una nueva etapa directiva centrada en revertir la situación financiera y fortalecer las divisiones menores. La integración de Christine Armitage como suplente refuerza esta apuesta por una conducción técnica y moderna.

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El exjugador manifestó especial gratitud
El exjugador manifestó especial gratitud hacia sus colegas que viajaron para acompañarlo, valorando el gesto como un testimonio de amistad y reconocimiento profesional. - crédito @marioayepes/Instagram

El respaldo logrado por Yepes en esta votación superó ampliamente a la fórmula conformada por el expresidente Humberto Arias y Darío Muñoz, que obtuvo apenas el 22,8% de los sufragios. El dato diferencial fue que el nombre de Yepes se sumó a último momento al listado de aspirantes, atendiendo una solicitud de la actual dirección para integrarlo a la nueva etapa institucional como líder visible del cambio.

Durante su etapa como futbolista, Yepes militó en Deportivo Cali entre 1997 y 1999, período en el que consolidó su vínculo con la hinchada. Más tarde, entre 2016 y 2017, dirigió al equipo como entrenador. Desde comienzos de 2026, el exdefensor asumió funciones en la cantera verdiblanca, una responsabilidad que manejó sin inconvenientes previos a esta elección. Ahora, su papel toma mayor peso estratégico al ser elegido miembro principal de la junta.

La pelea del Deportivo Cali por salir del fondo de la tabla del descenso 2026

Cardenales y Azucareros no se
Cardenales y Azucareros no se hicieron daño en el Valle del Cauca, y complicaron sus aspiraciones para entrar al grupo de los 8-crédito @DeportivoCaliCP/X

El equipo dirigido por Rafael Dudamel sufrió su primera derrota en las últimas tres jornadas, complicando su objetivo de mantenerse fuera de la zona de descenso directo. El triunfo de Alianza por 1-0 sobre Deportivo Cali se definió gracias a un gol de Fabián Cantillo tras un tiro de esquina.

  • 20. Cúcuta Deportivo: 8 puntos / -9 diferencia de gol / 13 partidos jugados / 0.62 promedio.
  • 19. Jaguares FC: 11 puntos / -12 diferencia de gol / 13 partidos jugados / 0.85 promedio.
  • 18. Boyacá Chicó: 77 puntos / -10 diferencia de gol / 90 partidos jugados / 0.86 promedio.
  • 17. Deportivo Cali: 99 puntos / +2 diferencia de gol / 91 partidos jugados / 1.09 promedio.
  • 16. Internacional de Bogotá: 100 puntos / -1 diferencia de gol / 91 partidos jugados / 1.10 promedio.
  • 15. Alianza FC: 102 puntos / -12 diferencia de gol / 90 partidos jugados / 1.13 promedio.
  • 14. Llaneros FC: 60 puntos / +1 diferencia de gol / 52 partidos jugados / 1.15 promedio.

Así va Deportivo Cali en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

Deportivo Cali ganó en el
Deportivo Cali ganó en el General Santander en el regreso de Rafael Dudamel al banquillo del cuadro Azucarero y se mantiene en la luch apor entrar a los playoffs - crédito @deportivocali/Instagram
  1. Atlético Nacional: 27 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +17)
  2. Deportivo Pasto: 27 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  3. Once Caldas: 23 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  4. Junior: 22 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  5. Internacional de Bogotá: 21 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  6. Millonarios: 20 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
  7. América de Cali: 20 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  8. Deportes Tolima: 20 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  9. Atlético Bucaramanga: 19 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  10. Deportivo Cali: 16 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  11. Águilas Doradas: 16 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  12. Llaneros: 15 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  13. Independiente Santa Fe: 15 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  14. Fortaleza: 14 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  15. Independiente Medellín: 13 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  16. Jaguares de Córdoba: 11 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -12)
  17. Alianza FC: 11 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -12)
  18. Cúcuta Deportivo: 8 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -9)
  19. Boyacá Chicó: 8 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -10)
  20. Deportivo Pereira: 6 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -12)

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