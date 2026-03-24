Técnico de Independiente Medellín furioso con el arbitraje durante la derrota ante el Santa Fe en Bogotá: “Hubo cosas extradeportivas”

El técnico del cuadro "Poderoso" se fue en contra del arbitraje liderado por el juez central Álvaro Meléndez en la derrota ante Santa Fe-crédito David Jaramillo/Colprensa

El 23 de marzo de 2026, Santa Fe venció 2-1 a Independiente Medellín en la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I en el estadio El Campín de Bogotá, en un encuentro marcado por la expulsión de dos jugadores del equipo antioqueño y por fuertes cuestionamientos al arbitraje por parte de su entrenador, Alejandro Restrepo.

El cuadro antioqueño vivió en su encuentro en Bogotá las expulsiones por doble amonestación del volante Didier Moreno al 45+4, pocos minutos antes de finalizar el primer tiempo, y del delantero Alexis Serna al 54, provocando la molestia en el extécnico de Atlético Nacional y Deportivo Pereira.

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El técnico del cuadro "Poderoso" habló sobre el polémico arbitraje en la derrota por 2-1 ante Santa Fe en el estadio El Campín- crédito Dimayor / YouTube

Por esta razón, Restrepo habló después del partido sobre las jugadas que dejaron a su equipo con 9 hombres, y allí aprovechó para explicar que las expulsiones de Moreno y Serna tuvieron que ver con situaciones que fueron más allá del partido:

“Si ustedes lo dicen es porque la sensación es clara, la gente, los que están por televisión a ver un espectáculo que igualados 11 contra 11, más allá que íbamos perdiendo por una falta que no sé si es o no, no la pitó, ya está, pero habíamos llegado muchísimas veces. Hay molestia por parte de nosotros, nos sentimos perjudicados enormemente por las situaciones de juego. El equipo se entregó completo, dejó la última gota de sudor, buscó empatarlo con 11, con 10, con 9, pero desafortunadamente no nos alcanzó, hubo cosas extradeportivas”, dijo.

Además explicó que tanto para Independiente Santa Fe como para Medellín el arbitraje fue polémico en el estadio El Campín.

“Comenzando el segundo tiempo hay una falta de Daniel Torres que no es amarilla, hay que decir las cosas, y la falta de Alexis Serna tampoco es amarilla y desvirtúa el juego. Acá no hay que venir a hablar del árbitro si es bueno o malo, yo se lo dije: ”eres de los árbitros más jóvenes, tienes proyección, estás pitando partidos importantes", pero cuando un equipo se ve sistemáticamente preocupado es muy difícil". agregó.

Santa Fe se hizo fuerte ante Medellín en Bogotá, y toma respiro

El "Poderoso de la Montaña" complicó sus aspiraciones de entrar al grupo de los 8 de la Liga BetPlay-crédito Catalina Olaya/Colprensa

Independiente Santa Fe venció 2-1 a Independiente Medellín en El Campín de Bogotá y se mantiene en la lucha por la clasificación tras la victoria obtenida con goles de Luis y Helibelton Palacios. El resultado se definió pese a que el conjunto visitante jugó con dos futbolistas menos a partir del minuto 53.

El descuento para Independiente Medellín llegó a los 68 minutos, cuando Francisco Chaverra ejecutó una volea cruzada que volvió a generar tensión en el cierre del encuentro, según lo reportado en la crónica oficial del partido.

El primer tanto local se produjo en el minuto 32. Un intento de remate de Hugo Rodallega terminó convirtiéndose en asistencia para Luis Palacios, quien definió frente a la portería para poner en ventaja al equipo capitalino. Al iniciar el segundo tiempo, Independiente Medellín desperdició una ocasión clara cuando Esneyder Mena no consiguió concretar un centro de Fran Fabra.

La situación del club visitante se complicó con las expulsiones por doble amonestación de Didier Moreno y Alexis Serna en la última jugada antes del descanso. Pese a la desventaja numérica, el DIM mantuvo la presión durante los minutos finales.

En el minuto 62, el reciente fichaje Helibelton Palacios amplió la diferencia con un remate cruzado desde el área, superando la resistencia de Salvador Ichazo. A pesar de contar con dos jugadores más, Santa Fe finalizó el encuentro bajo presión y estuvo cerca de recibir el empate en los minutos adicionales.

El equipo bogotano continúa en carrera por avanzar a la siguiente fase tras sumar los puntos en casa.

Así va la la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El "Poderoso de la Montaña" complicó sus aspiraciones de entrar al grupo de los 8 de la Liga BetPlay-crédito Catalina Olaya/Colprensa

Atlético Nacional: 27 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +17) Deportivo Pasto: 24 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Once Caldas: 23 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Inter de Bogotá: 21 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Millonarios: 20 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +9) América de Cali: 20 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Deportes Tolima: 20 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Atlético Bucaramanga: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Junior: 19 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Deportivo Cali: 16 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Águilas Doradas: 16 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Llaneros: 15 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Independiente Santa Fe: 15 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Fortaleza: 14 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Independiente Medellín: 13 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Jaguares de Córdoba: 11 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -12) Alianza FC: 11 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -12) Boyacá Chicó: 8 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -10) Cúcuta Deportivo: 7 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Deportivo Pereira: 5 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -12)