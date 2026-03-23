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Luis Suárez extendió su imparable racha con Sporting de Lisboa: el samario se despidió con gol antes de irse a la selección Colombia

El atacante de 28 años, que atraviesa por el mejor momento de su carrera, participó en la reciente goleada de su equipo, que intenta no perderle el paso al líder de la competencia lusa, el FC Porto, y que todavía sigue en carrera en la Champions League, tras la heroica remontada al Bodo/Glimt de Noruega

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El delantero del Sporting de
El delantero del Sporting de Lisboa, Luis Suárez, se reportó con gol en la victoria ante el Alverca, por la Primeira Liga - crédito Pedro Nunes/REUTERS

El delantero samario Luis Javier Suárez continúa consolidando su destacada temporada en el fútbol portugués al anotar un nuevo gol en la victoria a domicilio (1-4) del Sporting Lisboa frente al Alverca: resultado que mantuvo al club en la lucha por el título de la Primeira Liga y, de paso, le permitió al atacante perfilarse como pieza clave de la selección Colombia, de cara a los próximos compromisos de preparación.

Suárez, que alcanzó los 33 tantos en la temporada, de los cuales 24 los ha marcado en solo 25 partidos de liga, ratificó por qué es el máximo anotador del campeonato y supera a sus inmediatos perseguidores, como Vangelis Pavlidis del Benfica. El ariete de 28 años anotó antes de unirse al representativo colombiano en Orlando (Estados Unidos), donde se preparará para los amistosos ante a sus similares de Croacia y Francia, el 26 y 29 de marzo.

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A sus 28 años, el
A sus 28 años, el atacante Luis Suárez se convirtió en solución de gol para su equipo, el Sporting, que sigue vivo en la Champions League - crédito Pedro Nunes/REUTERS

La buena racha de Luis Suárez en el fútbol de Portugal: un gol más a las cuentas

La primera anotación de la jornada para los ‘Leones’ fue convertida por Pedro Gonçalves, al minuto 22; mientras que la segunda llegó por intermedio de Suárez, al inicio de la segunda mitad, que se produjo tras una asistencia de Hidemasa Morita. El delantero costeño controló el balón al espacio, superó en velocidad a Kaiky Naves y ejecutó un potente disparo desde fuera del área, que a la postre resultó imposible para el golero.

Posteriormente, Geny Catamo amplió la ventaja en el minuto 68 con un remate de media distancia y sobre el final, Gonçalves selló la goleada con un tiro libre directo a los 86′. Por su parte, el único gol del Alverca llegó a los 83′, cuando Marko Milovanovic, Marezi, que compartió equipo con Suárez en el Almería, aprovechó una asistencia de Isaac James para vencer la portería defendida por el Sporting, dando cifras finales al juego.

Luis Javier Suárez es el
Luis Javier Suárez es el primer colombiano en convertir cuatro goles en un partido de eliminatorias, sumándose a un selecto grupo de artilleros - crédito FCF

Suárez no solo fue protagonista del cotejo por la anotación, sino que además, a los 46′ y tras recibir un pase de Pote y caer en el área, confesó al juez que no había infracción en su contra; gesto que fue confirmado por el VAR, pero que, contrario a lo que se esperaba por la honestidad del futbolista, terminó con una tarjeta amarilla para él, lo que generó sorpresa entre los aficionados. A la postre obtuvo 8,0 de calificación.

En la clasificación, Sporting ocupa el segundo lugar, con 65 puntos, igualado con el Benfica y a siete unidades del líder, el FC Porto, que derrotó (1-2) al FC Braga. Esta conquista en la liga se suma a la reciente victoria por 5-0 frente al Bodo/Glimt noruego, por la ‘vuelta’ de los octavos de final de la Champions League, en una remontada que mantuvo a los dirigidos por Rúben Amorim en el torneo internacional.

Luis Suárez venía de anotar
Luis Suárez venía de anotar de penal en la goleada (5-0) del Sporting de Lisboa ante el Bodo/Glimt de Noruega, por la Champions League - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Liverpool iría a la caza de Luis Suárez: esto sería lo que ofrecería por el delantero

Mientras tanto, se conoció que el Liverpool de Inglaterra, club en el que estuvo el atacante Luis Díaz, evalúa pagar 80 millones de euros por el colombiano, en una operación que podría modificar el panorama del mercado europeo. El interés del club se ha intensificado, y Suárez se ha convertido en prioridad para reforzar el ataque tras una temporada irregular, en la que están lejos de pelear el título en la Premier League.

El rendimiento del futbolista en Champions ha llamado la atención de los principales equipos del continente, entre ellos los ‘Reds’, que podría arrebatarle este talento al Sporting, que en consecuencia perdería a una de sus figuras más prometedoras y tendría que buscar un reemplazo. Para el delantero, sería una oportunidad de consolidarse en una de las ligas más exigentes del mundo y dar un salto vital en su carrera.

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