Atlético Nacional seguirá extrañando a “Chicho” Arango: nuevo parte médico sobre el delantero

Cristian "Chicho" Arango ha jugado muy poco con Atlético Nacional porque fue el último refuerzo y sufrió una delicada lesión - crédito @chichoarango / Instagram

Atlético Nacional afronta la fecha 13 de la Liga BetPlay con la necesidad de ganar y gustar a sus hinchas, debido a que viene de ser goleado 3-0 por Millonarios en El Campín y evidenció nuevamente falencias en la plantilla del técnico Diego Arias, que volvió a ser criticado.

Una de las bajas del verde es Cristian Arango, delantero que sufrió un duro golpe en partido contra Águilas Doradas que lo desvaneció en el campo, recuperó el conocimiento a los pocos segundos y tuvo una lesión en el hombro y el rostro, que desde entonces lo tiene afuera de las canchas.

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Mientras tanto, el equipo le da respaldo al entrenador Arias, más allá de la crisis que se produjo por las dos caídas frente a Millonarios y que los aficionados piden un cambio en el banquillo antes de que termine el primer semestre de la Liga BetPlay, sin importar que sea líder.

La situación de “Chicho”

La continuidad en la ausencia de “Chicho” Arango mantiene en vilo a Atlético Nacional tras el nuevo parte médico. El delantero permanece fuera por una lesión compleja cuya recuperación aún no le permite volver para el próximo partido de la Liga BetPlay. El club enfrenta así un escenario condicionado por lesiones y resultados adversos.

Cristian Arango seguirá sin jugar con Atlético Nacional debido a una fractura y luxación sufridas en un partido reciente. Además, se encuentra bajo “protocolo de manejo FIFA” por conmoción cerebral. Aunque ya realiza entrenamientos leves, el cuerpo médico del club ha determinado que no está en condiciones de competir y continuará en recuperación.

Así fue el choque de Cristian "Chicho" Arango con Diego Hernández en el estadio Cincuentenario - crédito Captura de video Win Sports

El diagnóstico recoge que Arango resultó lesionado en el hombro tras un choque en un partido ante Águilas Doradas. Pese a incorporarse a trabajos de bajo impacto con el grupo, se mantiene fuera para el duelo ante Internacional de Bogotá, correspondiente a la fecha 13 del campeonato.

Baja de Arango y el presente de Atlético Nacional

La prolongada ausencia de “Chicho” Arango agrava los retos de Atlético Nacional, que arrastra una temporada por debajo de las expectativas. De acuerdo con Blu Radio, la baja del atacante ha afectado los esquemas de juego y ha forzado ajustes tácticos de Diego Arias.

Los recientes resultados negativos, incluidas las derrotas ante Millonarios y la eliminación de Copa Sudamericana, han incrementado el malestar de los hinchas. Las críticas al cuerpo técnico apuntan a la gestión interna y al liderazgo de Arias, aumentándose la tensión en el vestuario.

Atlético Nacional está viviendo una crisis interna por las críticas tras las dos derrotas frente a Millonarios, una provocó la eliminación en Copa Sudamericana - crédito Atlético Nacional

La reacción de la afición tras algunas imágenes de los partidos, percibidas como señales de desunión y falta de respaldo al técnico. Sin embargo, los integrantes del plantel han manifestado internamente su voluntad de unidad y compromiso con revertir la situación deportiva.

Directiva y plantel: respaldo al cuerpo técnico

Frente a los rumores sobre la autoridad del entrenador, la dirigencia y los jugadores principales de Atlético Nacional respondieron públicamente. En una ronda de preguntas liderada por el presidente del club, junto al técnico Diego Arias y futbolistas como David Ospina y Edwin Cardona, negaron la existencia de conflictos o divisiones.

El presidente rechazó las especulaciones de influencia de los jugadores en las decisiones técnicas. Señaló que Arias ha tomado medidas disciplinarias, sentando a futbolistas de peso en diferentes partidos, lo que desmiente supuesta falta de “mano dura”.

El técnico Diego Arias fue respaldado para seguir al mando de Atlético Nacional - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Por su parte, Edwin Cardona confirmó el respeto a las decisiones técnicas, pese a haber acumulado tres partidos sin ser titular, y negó cualquier entredicho con el entrenador. La directiva remarcó que el apoyo a Diego Arias se basa en evaluaciones constantes y no en resultados aislados.

La perspectiva institucional es que la gestión del cuerpo técnico no depende únicamente de los marcadores, sino de la metodología diaria y la relación con los futbolistas, factores considerados esenciales en la continuidad del proyecto.