Néstor Lorenzo dejó escapar a Cristhian Mosquera para la selección Colombia: España lo convocó

Cristhian Mosquera es un defensor central que nació en España, pero con ascendencia colombiana - crédito Arsenal FC

La selección Colombia dio a conocer su lista de convocados para los amistosos contra Francia y Croacia, el 26 y 29 de marzo, que es una nueva prueba antes del Mundial 2026 y el objetivo es ver la actualidad de aquellos jugadores que estarán en el certamen y otros que aspiran a entrar en el listado oficial.

Sin embargo, una de las novedades es que no se llamó a Cristhian Mosquera, defensor central que se encuentra en el Arsenal de Inglaterra, líder de la Premier League y candidato en la Champions League, además de que fue figura en el Valencia de España durante sus primeros años de carrera.

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El jugador esperó durante mucho tiempo el llamado de Néstor Lorenzo, que nunca lo tuvo en cuenta para acercarlo a su proyecto deportivo en la Tricolor y, pensando en llegar a la Copa del Mundo, tomó una decisión con la que cerró definitivamente las puertas al combinado nacional.

Colombia perdió a Christian Mosquera

En los últimos años, se han encontrado cientos de futbolistas que nacieron en otros países, pero cuentan con ascendencia colombiana y eso les permite entrar en la órbita de las selecciones nacionales, ya sea en las categorías juveniles o para el combinado mayor.

Cristhian Mosquera es uno de esos jugadores. Nació en Alicante, España, hizo toda su vida en territorio español, así como su carrera y debutó con el Valencia CF, pero nunca dejó de lado sus raíces colombianas y, en el momento en que empezó a brillar, entró en el radar de la Tricolor.

Cristhian Mosquera, defensor colombo-español, es figura del Arsenal y le valió para llegar a La Roja - crédito @Arsenal/X

Con el paso de los años, el jugador esperó a que se acercara alguien del combinado nacional, tanto juveniles como de la mayor, pero solo se escuchaban rumores, nada confirmado y con la presión de La Roja, que sí lo tuvo en cuenta en los conjuntos inferiores.

De esta manera, Cristhian Mosquera fue convocado por la selección de España, que se verá con Serbia y Egipto en los amistosos de la doble fecha FIFA de marzo, para ver sus condiciones y todo lo que ha crecido en el Arsenal, equipo que lo contrató para la actual temporada.

Cristhian Mosquera, convocado por la selección España por primera vez en su carrera - crédito Selección Española Masculina de Fútbol

Con esa decisión, el central se acerca más a La Roja para continuar su carrera, pues en caso de que también sea convocado para el mundial de 2026, le terminará de cerrar la puerta a la selección Colombia, que convocó en esa posición a Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerson Mosquera y Juan David Cabal.

Alegría en España

En octubre de 2025, Cristhian Mosquera habló con The Athletic sobre cómo fue que el combinado europeo lo empezó a mirar, tener en cuenta y llamar para que iniciara su proceso formativo: “Cuando tenía 14 o 15 años, España me contactó. En ese momento no recuerdo haber tenido alguna conversación con Colombia. Por ahora, he continuado mi proceso con España, pero no le cierro las puertas a nadie”.

El defensor Cristhian Mosquera ha hecho todo su proceso de selecciones con España - crédito Valencia CF

Con la convocatoria para los amistosos, el entrenador Luis de la Fuente explicó las razones para, ahora sí, convocarlo al cuadro mayor: “Es la ratificación que hemos comentado en ocasiones anteriores, comprometido, capitán sub 21, y que quiere jugar con España. Está firmando una gran campaña con el Arsenal”.

Por su parte, David Gordo, entrenador de la selección española sub-21 y que tuvo a Mosquera en sus filas, mostró su alegría por el llamado: “Cuando vemos que un jugador llega a la selección absoluta, los que los hemos conocido desde tan jóvenes y hemos trabajado en su formación, sentimos una sensación parecida a la de haber ganado un Europeo o un Mundial”.