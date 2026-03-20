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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Medellín ante Junior: el Poderoso lucha por entrar a los 8

El cuadro antioqueño, dirigido por Alejandro Restrepo, volvió a acercarse en la pelea por un cupo en las finales del campeonato colombiano

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Medellín venció al Junior de
Medellín venció al Junior de Barranquilla 2026-crédito David Jaramillo/Colprensa

El 19 de marzo de 2026, Independiente Medellín derrotó a Junior de Barranquilla por 2-0 con goles de Alexis Serna y Francisco Chaverra en el estadio Atanasio Girardot.

De esta forma, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo llegó a los 13 puntos en la Liga BetPlay y quedó a cuatro puntos del octavo lugar, que actualmente ocupa el América de Cali, y que jugará en el cierre de la fecha 12 de la Liga BetPlay ante Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario de Medellín.

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Junior perdió en su visita
Junior perdió en su visita al Medellín-crédito David Jaramillo/Colprensa

Con los goles del volante Alexis Serna al minuto 6, y del delantero Francisco Chaverra al 24, el Poderoso de la Montaña llegó al puesto 14 con 13 puntos, superando a Independiente Santa Fe en la tabla de posiciones.

Por los lados del Junior, quedó en la séptima casilla con 19 puntos, a dos puntos del América de Cali, que junto al partido que tendrá ante Águilas Doradas, aún cuenta con un compromiso pendiente en el campeonato colombiano.

A continuación, así quedó la tabla de posiciones:

  1. Atlético Nacional: 24 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +14)
  2. Deportivo Pasto: 24 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  3. Once Caldas: 23 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  4. Inter Bogotá: 21 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  5. Atlético Bucaramanga: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  6. Deportes Tolima: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  7. Junior: 19 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  8. América de Cali: 17 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  9. Millonarios: 17 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  10. Deportivo Cali: 16 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  11. Llaneros: 15 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  12. Águilas Doradas: 15 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  13. Fortaleza: 14 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  14. Independiente Medellín: 13 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  15. Independiente Santa Fe: 12 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  16. Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -12)
  17. Alianza FC: 8 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -13)
  18. Cúcuta Deportivo: 7 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -9)
  19. Boyacá Chicó: 7 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -10)
  20. Deportivo Pereira: 5 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -12)

Medellín le ganó a Junior de Barranquilla

Durante los últimos 15 minutos
Durante los últimos 15 minutos del partido entre Tiburones y Poderosos se vivieron momentos de tensión por una invasión de campo-crédito @JuniorClubSA/X

Independiente Medellín se impuso con autoridad por 2-0 ante Junior de Barranquilla durante la jornada 12 de la Liga BetPlay, en un encuentro marcado por la intensidad en el estadio Atanasio Girardot y una serie de sucesos que alteraron el desarrollo del partido, desde lesiones y variantes tácticas hasta incidentes en la tribuna que obligaron a detener el juego.

La derrota profundiza el momento irregular de Junior y genera nuevas preguntas sobre el futuro inmediato del equipo, que según declaraciones de su entrenador Alfredo Arias, se vio superado táctica y anímicamente en apenas el inicio del compromiso. El uruguayo explicó en conferencia de prensa que el planteamiento inicial de Junior quedó neutralizado prácticamente desde el inicio:

“Nosotros veníamos con un plan... y ese plan a los 5 minutos ya no estaba”.

Las palabras de Arias también abordaron la incidencia de las lesiones en la estructura táctica:

“La lesión de Monzón... se había sentido en la primera jugada… tuvimos que cambiar”, reconoció el técnico uruguayo.

La definición del partido llegó temprano: Alexis Serna y Francisco Chaverra marcaron los dos goles que dieron tranquilidad a los locales, ambos tras jugadas trabajadas y aprovechando falencias defensivas de Junior.

La secuencia de goles evidenció el dominio del conjunto antioqueño. El primer tanto surgió luego de un rebote al borde del área que el volante Alexis Serna remató de media distancia, superando a Mauro Silveira, siendo uno de los protagonistas al evitar que la diferencia fuera aún mayor. Chaverra, por su parte, amplió la ventaja al aprovechar un centro desde la banda, dejando sin reacción al portero visitante.

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