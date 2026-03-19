Federación Colombiana de Fútbol alertó por venta fraudulenta de boletas para la despedida en Bogotá de la selección Colombia rumbo al Mundial 2026

La Selección Colombia se despedirá de su afición el 29 de mayo en El Campín antes de viajar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) encendió las alertas por la circulación de boletería fraudulenta para el partido de despedida de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, programado para el 29 de mayo en el estadio El Campín, en Bogotá.

La entidad confirmó que, hasta ahora, no hay operador oficial designado para la venta de entradas.

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“Hacemos un llamado a todos los colombianos para que no se dejen engañar por personas o terceros inescrupulosos que, de manera fraudulenta, puedan estar ofreciendo o promocionando la venta de entradas sin ningún tipo de autorización”, señaló la institución en su comunicado.

El ambiente alrededor de la despedida ya empieza a calentarse, pero desde la Federación insisten en jugar limpio también fuera de la cancha: toda la información sobre boletería será anunciada únicamente a través de sus canales oficiales, en medio de la expectativa que ha abierto espacio a ofertas irregulares en redes.

Comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol en el que advierte que no hay operador oficial de boletería - crédito FCF

En lo deportivo, el compromiso del 29 de mayo será la última salida de la Tricolor ante su gente antes de viajar al Mundial. El presidente de la Federación, Ramón Jesurún, confirmó que Bogotá fue elegida por el peso histórico de El Campín y por la posibilidad de garantizar un estadio lleno acompañando al equipo en el cierre de su preparación.

El rival para ese encuentro aún está por definirse, pero se anunciará en los próximos días. Será una prueba clave para ajustar piezas, probar variantes y tomar ritmo competitivo antes del gran reto internacional.

Después de ese duelo, la Selección Colombia tendrá un último examen el 7 de junio en Estados Unidos, en lo que será el cierre definitivo de su preparación antes del debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El torneo, organizado por la FIFA, se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos, y marcará un antes y un después: será el más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos.

Colombia ya tiene hoja de ruta: integrará el Grupo K, donde se medirá a Uzbekistán, Portugal y un rival que saldrá del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo.

Será la séptima participación mundialista para la Tricolor y traerá un duelo inédito en este escenario: el primer enfrentamiento ante Portugal en una Copa del Mundo.