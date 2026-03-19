Así se podrán ver los partidos del repechaje para el Mundial 2026 en Colombia: fechas, horarios y canal

La selección Bolivia es la principal representante de Conmebol en el repechaje al Mundial de 2026-crédito Mandel Ngan/Pool via REUTERS

A 84 días del comienzo del Mundial de la FIFA de Norteamérica de 2026, el torneo de selecciones más importante del mundo comenzará su camino con lo que serán el torneo repechaje, duelos que definirán los últimos cupos al certamen.

Por los lados de Conmebol, la selección boliviana de fútbol es la gran apuesta para que Sudamérica pueda contar con 7 cupos en la Copa del Mundo, mientras que República Democrática del Congo se perfila como uno de los candidatos más fuertes a ocupar una plaza, y que en caso de que se de, sería uno de los rivales de Colombia en el grupo K.

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Partidos del torneo de repechaje del Mundial de 2026

El periodista especializado en tecnología y transmisiones deportivas entregó la información de cómo se verán los partidos de repechaje al Mundial de 2026-crédito @TorresTavo/X

En medio de este contexto, el 18 de marzo de 2026, el periodista Gustavo Torres informó en exclusiva sobre los detalles de cómo se transmitirán los partidos del repechaje en Colombia, evidenciando que la cadena de televisión de Dsports tendrá la exclusividad del torneo del repechaje FIFA.

A continuación, estos son los horarios, canales y fechas de transmisión de los partidos:

26 de marzo de 2026

Bolivia vs. Surinam

Estadio: de Monterrey

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: Dsports y DGO

Nueva Caledonia vs. Jamaica

Estadio: de Guadalajara

Hora: 10:00 p. m.

Transmisión de TV: Dsports y DGO

31 de marzo de 2026

República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia/Jamaica

Estadio: de Guadalajara

Hora: 4:00 p. m.

Transmisión de TV: Dsports y DGO

Irak vs. Bolivia/Surinam

Estadio: de Monterrey

Hora: 10:00 p. m.

Transmisión de TV: Dsports y DGO

Como es el nuevo formato del repechaje

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA durante el sorteo de los repechajes del Mundial 2026, el 20 de noviembre de 2025, en Zúrich-crédito Claudio Thoma/Keystone vía AP

El nuevo formato de repechaje para el Mundial 2026 de la FIFA definirá los dos últimos cupos para el torneo que tendrá sede en Estados Unidos, México y Canadá. La competición involucra a seis selecciones: República Democrática del Congo, Irak, Bolivia, Jamaica, Surinam y Nueva Caledonia. Los partidos únicos serán disputados entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey.

En este sistema, la República Democrática del Congo e Irak accederán directamente a la segunda ronda del repechaje como las mejores posicionadas en el ranking de la FIFA. Según los datos proporcionados, los cuatro equipos restantes —Nueva Caledonia, Jamaica, Bolivia y Surinam— se enfrentarán en partidos eliminatorios. Los ganadores de Nueva Caledonia vs. Jamaica y Bolivia vs. Surinam avanzarán y jugarán contra República Democrática del Congo e Irak, respectivamente. De estos duelos surgirá quién obtendrá el pase al Mundial, según el procedimiento detallado.

México será el escenario de todos los partidos de repechaje. El cronograma indica que Nueva Caledonia se medirá contra Jamaica en Guadalajara el 26 de marzo de 2026, y el ganador enfrentará a la República Democrática del Congo el 31 de marzo en la misma ciudad. Paralelamente, Bolivia jugará contra Surinam en Monterrey también el 26 de marzo; el vencedor competirá frente a Irak el 31 de marzo en esa localidad.

La FIFA dispuso que cada encuentro se resuelva en un solo partido. No habrá formato ida y vuelta y el resultado definirá de inmediato qué equipos acceden a las dos plazas disponibles.

Así fueron los repechajes para el Mundial de Qatar 2022

El momento cuando Bruno Fernandes asegura el paso para el Mundial de Qatar 2022 al marcarle a Macedonia del Norte-crédito Miguel Vidal/REUTERS

Los partidos de repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022 ofrecieron definiciones intensas que sellaron los últimos boletos a la máxima cita del fútbol. Australia, Costa Rica, Gales, Polonia y Portugal aseguraron su clasificación en duelos que se resolvieron con goles decisivos y, en un caso, por penales.

El combinado de Australia enfrentó a Perú en Doha, en un partido cerrado que terminó igualado sin goles tras 120 minutos. La definición por penales otorgó el pasaje a los oceánicos después de que Andrew Redmayne, arquero suplente, atajara el disparo clave de Alex Valera. El tiro de Ajdin Hrustic fue la quinta y definitiva para los australianos, sellando un 5-4 que desató la celebración de la delegación de la AFC.

Por otra plaza intercontinental, Costa Rica se midió ante Nueva Zelanda y logró su pase con un gol tempranero de Joel Campbell. El delantero centroamericano marcó a los tres minutos tras una jugada colectiva que desbordó la defensa rival. La selección dirigida por Luis Fernando Suárez resistió la presión neozelandesa en el Estadio Ahmad Bin Ali y obtuvo el último cupo disponible para la CONCACAF.

En el repechaje europeo, Gales regresó a un Mundial después de 64 años. El equipo de Gareth Bale venció 1-0 a Ucrania en Cardiff. Un remate de tiro libre ejecutado por Bale desvió en Andriy Yarmolenko y terminó en autogol. La defensa galesa contuvo los ataques ucranianos y permitió que el marcador no se moviera.

Polonia y Portugal también resolvieron su pase en la repesca de la UEFA. Robert Lewandowski abrió la cuenta para los polacos de penal en el minuto 49 frente a Suecia y Piotr Zieliński sentenció el 2-0 tras una recuperación en el mediocampo. En Lisboa, Bruno Fernandes marcó los dos goles de Portugal ante Macedonia del Norte: el primero tras asistencia de Cristiano Ronaldo y el segundo con una definición precisa.

Repechaje Intercontinental

Australia vs. Perú: Australia ganó en penales (5-4) tras empatar 0-0 en tiempo regular y extra, logrando el último cupo de la AFC-OFC-CONMEBOL.

Costa Rica vs. Nueva Zelanda: Costa Rica venció 1-0 a Nueva Zelanda con gol de Joel Campbell y obtuvo el boleto por la zona CONCACAF-OFC.

Repechaje Europeo

Gales vs. Ucrania: Gales ganó 1-0 y clasificó al Mundial, logrando su regreso tras 64 años.

Polonia vs. Suecia: Polonia superó 2-0 a Suecia y consiguió el cupo europeo de repechaje.

Portugal vs. Macedonia del Norte: Portugal venció 2-0 a Macedonia del Norte y aseguró su lugar en Qatar.